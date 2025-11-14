Nghệ sĩ Kiều Oanh tiết lộ cuộc sống hôn nhân bên ông xã Hoàng Nhất

Nghệ sĩ Kiều Oanh hài lòng với cuộc sống bình yên hiện tại Ảnh: FBNV

Mới đây, nghệ sĩ Kiều Oanh gây chú ý khi trở lại màn ảnh rộng với vai diễn trong phim Bẫy tiền. Nữ nghệ sĩ cho biết sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô mong muốn thử thách bản thân ở những lĩnh vực mới. Song song đó, cô vẫn đi diễn hài, tham gia những chương trình giao lưu nghệ thuật, tuy nhiên lựa chọn kỹ lưỡng hơn trước.

Nữ nghệ sĩ quê An Giang chia sẻ việc thử sức với điện ảnh không khiến cô gặp khó khăn bởi trước đây từng tham gia một số phim truyền hình. "Tôi là nghệ sĩ, có lúc đóng kịch, cải lương, có duyên thì đóng điện ảnh. Tôi khao khát được diễn lắm, nhưng muốn điềm tĩnh hơn, chọn những kịch bản kỹ lưỡng, khác lạ một chút. Trong nghề, tôi cũng đã làm được nhiều thứ rồi, giờ chỉ muốn kỹ một chút, chậm mà chắc, để gửi đến khán giả những gì mới mẻ hơn. Trong phim Bẫy tiền, tôi đóng vai mẹ của nhân vật chính. Hình tượng người mẹ trên màn ảnh vốn quen thuộc nên tôi cố gắng đào sâu, tìm điểm mới lạ để thể hiện. Tôi tin vai diễn này sẽ tạo sự thú vị cho người xem", Kiều Oanh bày tỏ.

Sắc vóc trẻ trung của nữ nghệ sĩ ở tuổi 51 Ảnh: FBNV

Dù đã có kinh nghiệm, Kiều Oanh cho biết cô vẫn học hỏi từ các diễn viên trẻ để làm mới mình. Bởi theo nữ nghệ sĩ, với điện ảnh thì cô chỉ là một "tân binh có thâm niên". Nhìn lại chặng đường nghề, nữ nghệ sĩ tâm sự cô cũng từng trải qua nhiều khó khăn để có được vị trí hiện tại. Vì vậy, cô gửi lời nhắn đến các nghệ sĩ trẻ hãy luôn kiên trì, nỗ lực bằng tất cả nghị lực và niềm tin. "Ai cũng có giai đoạn chật vật, không ai sướng hoài hay khổ hoài. Nếu yêu nghề thật sự, có thể 'lấy ngắn nuôi dài', làm nhiều việc để nuôi ước mơ. Người ta hơn nhau ở ý chí, ở tình yêu nghề. Cứ vững bước, lạc quan, rồi cũng sẽ đến ngày thành công", nữ nghệ sĩ động viên.

Cuộc sống của nghệ sĩ Kiều Oanh ở tuổi 51

Ở tuổi ngoài 50, Kiều Oanh chia sẻ cô hài lòng với cuộc sống giản dị nhưng đủ đầy của mình. Mỗi ngày được đi diễn, được sống trọn với nghề khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Về quan niệm sống, Kiều Oanh bộc bạch: "Tôi chỉ muốn mình 'giàu' về vai diễn, còn kinh tế thì ai cũng như ai. Thế nào là giàu, thế nào là nghèo đều do quan niệm mỗi người". Nữ nghệ sĩ nói thêm, khi đã có tuổi, cô có xu hướng sống chậm lại, không còn cố gắng gồng mình theo nhịp sống vội vã mà chọn cách tận hưởng mọi thứ một cách tự nhiên. Sau mỗi buổi diễn, nữ nghệ sĩ thích về nhà, dành thời gian chăm chút cho nhà cửa, bếp núc và con cái, đôi lúc quên cả việc chăm sóc cho bản thân.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Kiều Oanh còn nhận được nhiều sự quan tâm bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã Hoàng Nhất. Nhắc về chồng, cô dành nhiều lời trân trọng, cho biết anh là người tâm lý, yêu thương vợ con và luôn là điểm tựa vững chắc cho mình. "Anh Nhất và tôi có chung gốc cải lương, điều đó giúp chúng tôi thấu hiểu và gắn bó hơn. Tôi cũng luôn cố gắng dung hòa nên cuộc sống cứ êm ả trôi. Tôi nghĩ trong hôn nhân, nếu biết tôn trọng lẫn nhau thì sẽ bình yên và vui vẻ thôi", diễn viên Đất phương Nam chia sẻ.

Tổ ấm viên mãn của nghệ sĩ Kiều Oanh bên NSƯT Hoàng Nhất Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Kiều Oanh cũng nhắc về hai cô con ngoan ngoãn chính là nguồn động lực lớn của cô trong cuộc sống. Con gái lớn của nữ nghệ sĩ hiện 17 tuổi, chuẩn bị bước vào đại học, còn con gái nhỏ mới 7 tuổi. Với Kiều Oanh, niềm hạnh phúc mỗi ngày đến từ việc nhìn các con trưởng thành từng chút một. Nữ nghệ sĩ cho hay cô không áp đặt hay định hướng con theo bất kỳ ngành nghề nào, mà để các con tự do lựa chọn con đường tương lai của mình. Khi các con đủ trưởng thành, dù chọn theo nghệ thuật hay bất cứ lĩnh vực nào, cô chỉ mong các con có thể tự đứng vững bằng chính khả năng của mình.