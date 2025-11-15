Hồng Vân mừng cho đàn em khi được hạnh phúc bên chồng kém tuổi sau đổ vỡ

"Muối tỷ" Thùy Dương lần đầu trải lòng về chuyện tình lệch tuổi trên sóng Vợ chồng son Ảnh: Chụp màn hình

Chương trình Vợ chồng son tập 637 mang đến cuộc gặp gỡ thú vị giữa NSND Hồng Vân và cặp đôi Châu Bá Lĩnh (34 tuổi, kinh doanh tự do) - Thùy Dương (40 tuổi, diễn viên). Thùy Dương được khán giả thường gọi bằng biệt danh "Muối tỷ", ghi dấu với lối diễn tự nhiên, biến hóa trong loạt phim Ải trần gian, Cô nàng bất đắc dĩ, Kiếp chồng chung, Ở rể, Dốc sinh tồn, Hậu duệ mặt trời (bản Việt), Cua lại vợ bầu… Nữ diễn viên từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, làm mẹ đơn thân trước khi đến với người bạn đời hiện tại, người đã đồng hành cùng cô suốt hơn 7 năm qua.

Chia sẻ về cơ duyên quen biết, Thùy Dương cho biết trước đây Bá Lĩnh làm việc ở Singapore, trong một lần về nước, anh đến sân khấu Hồng Vân xem kịch và "cảm nắng" cô từ lần đầu. Bá Lĩnh chủ động xin số điện thoại để trò chuyện nhưng chỉ âm thầm yêu đơn phương, không dám thổ lộ tình cảm. Sau này, cả hai mới cảm mến nhau, nhưng chỉ yêu xa. Mãi đến hơn 1,5 năm trở lại đây, cả hai mới chính thức về chung một nhà. Khi Hồng Vân hỏi lý do vì sao không sớm bày tỏ, Bá Lĩnh bộc bạch: "Vì tôi nhỏ tuổi hơn Dương nên cũng ngại vấn đề tuổi tác, sợ khi nói tuổi ra thì Dương không đồng ý".

Cả hai cùng trải qua khoảng thời gian yêu xa giữa Việt Nam - Singapore, bị gia đình phản đối trước khi đến được với nhau Ảnh: Chụp màn hình

Theo nữ diễn viên Ải trần gian, chuyện tình của họ cũng từng đối mặt nhiều thử thách. Cô lo lắng sự chênh lệch tuổi tác, hoàn cảnh riêng và việc mình từng đổ vỡ, có con riêng khiến gia đình hai bên khó chấp nhận. "Lúc đầu tôi đoán bạn chưa thuyết phục được gia đình nên không dám thổ lộ tình cảm. Vì bạn là con trai út, gia đình miền Tây và còn là trai tân. Và đến khi hai đứa công khai, tôi về ra mắt gia đình bạn thì cũng hiểu lý do. Mẹ bạn lo vì tôi làm nghệ thuật, từng có một đời chồng, lại lớn tuổi hơn. Phía gia đình tôi cũng ngăn cản, bởi bạn trẻ tuổi, đẹp trai như vậy thì khó tin là thật lòng yêu mình. Mọi người sợ đây chỉ là sự say nắng nhất thời", cô bộc bạch.

Hồng Vân dành lời khuyên cho diễn viên Thùy Dương

Sau gần 2 năm về chung một nhà, tổ ấm của Bá Lĩnh và Thùy Dương sắp đón thêm thành viên mới. Khi nói về cuộc sống hôn nhân, Bá Lĩnh tiết lộ nữ diễn viên không biết nấu ăn và hay ghen. Thế nhưng, điều đó chẳng làm anh phiền lòng. Ngược lại, Bá Lĩnh cho biết anh yêu và trân trọng vì vợ là người chung thủy, luôn chăm lo cho tổ ấm, nên không cần cô thay đổi bất cứ điều gì.

Về phía mình, Thùy Dương thừa nhận chồng có tật… mỗi khi nhậu thì như trở thành phiên bản khác. Nhưng cô hiểu và cảm thông vì anh từng gặp tai nạn giao thông, một mình chịu đựng chấn thương kéo dài hơn một năm. "Điều duy nhất em mong là anh bớt nhậu. Uống vui với bạn bè thì được, nhưng đừng quá nhiều. Quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của anh", cô xúc động nói.

Hồng Vân khuyên diễn viên Thùy Dương đừng ghen tuông, kiểm soát để giữ hạnh phúc Ảnh: Chụp màn hình

Lắng nghe câu chuyện của nữ diễn viên, NSND Hồng Vân bày tỏ cô rất mừng khi thấy Thùy Dương tìm được hạnh phúc mới. Tuy vậy, cô cũng dành lời khuyên chân thành: "Ở Lĩnh có sự chân thành và rất yêu con. Nhưng đường phía trước còn dài, cả hai đều còn rất trẻ. Tính Dương thì cô hiểu, con có tính cách đặc biệt mà không phải người phụ nữ nào cũng có. Sau những đổ vỡ đã qua, khi bước vào tình yêu mới, con phải tránh lặp lại sai lầm cũ. Con đừng kiểm soát quá mức với Lĩnh, con lớn rồi, phải tập quản lý cảm xúc, đừng cả nghĩ. Con hãy thoải mái tận hưởng hạnh phúc mà mình đang có, với những đứa con của mình. Còn Lĩnh rồi sẽ tự khắc chững chạc và trưởng thành để mang hạnh phúc cho con. Chuyện ghen tuông, kiểm soát là tối kỵ, con đừng như vậy nữa".



