Thế giới

Nhiều nước cân nhắc hạn chế trẻ em dùng mạng xã hội

Khánh An
Khánh An
15/12/2025 05:14 GMT+7

Trong bối cảnh Úc trở thành quốc gia đầu tiên cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội từ ngày 10.12, nhiều nước cũng đang cân nhắc biện pháp tương tự.

Theo AP, chính phủ Đan Mạch mới đây đạt thỏa thuận giữa liên minh cầm quyền và 2 đảng đối lập tại Quốc hội nhằm cấm trẻ em dưới 15 tuổi tiếp cận mạng xã hội. Kế hoạch này có thể được luật hóa vào giữa năm tới. Tại Na Uy, Thủ tướng Jonas Gahr Støre tuyên bố phải bảo vệ trẻ em khỏi "sức mạnh của các thuật toán", theo tờ The Guardian

- Ảnh 1.

Tin nhắn về việc khóa tài khoản để xác định lại tuổi người dùng trên một điện thoại tại Úc

Ảnh: AFP

Ireland cũng đang đưa ra ví kỹ thuật số nhằm xác định tuổi và danh tính của người dùng mạng xã hội. Bộ trưởng Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Patrick O'Donovan cho biết lệnh cấm như tại Úc là "một trong những phương án mà chúng tôi đang để dành".

Tại Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sanchez kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật nâng tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội từ 14 lên 16. Tại Pháp, Thủ tướng Emmanuel Macron dọa cấm mạng xã hội đối với người dưới 15 tuổi và một ủy ban quốc hội cũng khuyến cáo triển khai biện pháp này. 

Tại Anh, chính phủ do Công đảng cầm quyền không loại trừ triển khai lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ em, nhưng cho biết một lệnh cấm phải "dựa trên bằng chứng vững chắc". 

Tại Mỹ, việc giới hạn mạng xã hội thuộc thẩm quyền các tiểu bang. Bang Utah đã đưa ra dự luật buộc người dưới 18 tuổi phải được cha mẹ cho phép dùng mạng xã hội. Bang Virginia hiện buộc người dưới 16 tuổi chỉ dùng mạng xã hội 1 giờ/ngày. Các bang Georgia, Tennessee và Louisiana cũng đã thông qua luật buộc trẻ dưới 16 tuổi phải được cha mẹ đồng ý khi mở tài khoản mạng xã hội.

