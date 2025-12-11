Úc thi hành lệnh cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

Lệnh cấm của Úc đánh dấu lần đầu tiên một quốc gia áp dụng biện pháp quyết liệt nhằm bảo vệ trẻ dưới 16 tuổi khỏi hiểm họa tiềm tàng từ các thuật toán gây nghiện, những kẻ săn mồi và nạn bắt nạt trên mạng. Chưa từng có nước nào trước đó thực thi những biện pháp tương tự, và việc triển khai luật mới ở Úc nhận được sự theo dõi sát sao từ các nhà lập pháp trên toàn cầu, theo Reuters.

Đất nước đầu tiên cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

Bước ngoặt của Úc

Từ nửa đêm (20 giờ ngày 9.12 giờ VN), 10 trong số những nền tảng mạng xã hội lớn nhất nước Úc, lần lượt là Instagram, Facebook, Threads, Snapchat, YouTube, TikTok, Kick, Reddit, Twitch và X, buộc phải ngăn chặn trẻ em truy cập tài khoản hoặc đối mặt mức phạt lên đến 49,5 triệu AUD (hơn 867,4 tỉ đồng), theo Reuters.

Trong ngày đầu tiên thực hiện, chỉ tính riêng trên TikTok, khoảng 200.000 tài khoản đã bị khóa, với hàng trăm ngàn tài khoản khác sẽ bị chặn trong vài ngày tới. Ước tính có khoảng 1 triệu trẻ em Úc nằm trong độ tuổi bị cấm dùng mạng xã hội.

Từ ngày 10.12, trẻ dưới 16 tuổi ở Úc sẽ không được sử dụng 10 mạng xã hội lớn nhất nước này ẢNH: REUTERS

Thủ tướng Úc Anthony Albanese gọi đây là "ngày đáng tự hào" cho các gia đình và khẳng định đạo luật là minh chứng cho thấy các nhà hoạch định chính sách có thể chặn đứng những mối nguy hại trực tuyến vốn nằm ngoài các cơ chế bảo vệ truyền thống.

Nhà lãnh đạo khẳng định hôm 10.12 cũng là ngày các gia đình Úc giành lại quyền kiểm soát từ các tập đoàn công nghệ lớn. "Điều này sẽ tạo nên khác biệt lớn lao. Đó là một trong những thay đổi xã hội và văn hóa lớn nhất mà nước Úc từng trải qua", Đài ABC dẫn lời ông Albanese.

Trong thông điệp video cho trẻ em, Thủ tướng Albanese thúc giục các công dân nhỏ tuổi "hãy bắt đầu một môn thể thao mới, chơi một nhạc cụ mới, hoặc đọc cuốn sách đã nằm trên kệ lâu nay". Nhà lãnh đạo còn dự báo lệnh cấm đại diện cho một cải cách sâu rộng và sẽ còn tạo tiếng vang trên toàn thế giới.

Tác động toàn cầu của lệnh cấm

Việc Úc chính thức thực thi lệnh cấm mạng xã hội đã khép lại một năm tranh luận gay gắt về việc liệu có nước nào có thể thực sự ngăn được trẻ sử dụng những nền tảng vốn trở thành một phần của đời sống hằng ngày. Phát súng đầu tiên từ Úc cũng mở ra một phép thử thực tế cho các chính phủ đang thất vọng vì các công ty mạng xã hội chậm trễ trong việc thi hành những biện pháp có thể giảm thiểu tác hại đến từ mạng xã hội.

Một số nước từ Đan Mạch, New Zealand đến Malaysia bày tỏ ý định có thể nghiên cứu hoặc áp dụng mô hình của Úc. Reuters dẫn lời bà Julie Inman Grant, Ủy viên An toàn trực tuyến phụ trách việc thi hành lệnh cấm, cho hay nhiều phụ huynh ở Mỹ muốn Washington thi hành những biện pháp kiểm soát tương tự.

Và trong bối cảnh đó, Úc trở thành phép thử cho khả năng các chính phủ có thể đi bao xa trong việc áp đặt giới hạn độ tuổi mà không kìm hãm tự do ngôn luận hoặc đổi mới sáng tạo.