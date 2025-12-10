Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Cảnh sát dùng AI vạch trần việc làm mờ ám trên mạng xã hội

Khánh Huyền
10/12/2025 16:57 GMT+7

Cảnh sát Tokyo (Nhật Bản) bắt đầu dùng AI để tự động quét và phân tích hàng nghìn bài đăng quảng cáo việc làm bất hợp pháp chỉ trong 4 tháng.

The Japan Times ngày 9.12 đưa tin Sở Cảnh sát Tokyo (MPD) đã giới thiệu một công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tự động thu thập và phân tích các bài đăng trên mạng xã hội X nhằm phát hiện những lời mời làm việc trái phép hoặc dấu hiệu có thể liên quan tới tội phạm.

Khi một bài đăng bị xác định là khả nghi, cảnh sát sẽ đăng phản hồi cảnh báo người dùng nội dung có thể mời gọi người tham gia các công việc bất hợp pháp.

Cảnh sát Nhật dùng AI vạch trần việc làm mờ ám trên mạng xã hội - Ảnh 1.

AI giúp sức cảnh sát Tokyo giám sát các thông tin khả nghi trên mạng xã hội

Ảnh: REUTERS

Trước khi có AI, việc phát hiện các quảng cáo này được thực hiện thủ công bằng cách dựa vào tìm kiếm từ khóa nên rất hạn chế. Với công cụ mới, số lượng phản hồi cảnh báo mỗi ngày tăng từ khoảng 25 bài lên khoảng 150 bài. Tổng số cảnh báo từ tháng 8 đến tháng 11 năm nay đạt khoảng 18.500, gấp hơn hai lần tổng số cảnh báo của cả năm 2024.

Giới chức Nhật cho biết mục tiêu của chiến dịch là ngăn chặn các công việc bất hợp pháp trên mạng xã hội nơi mà tội phạm có thể lợi dụng để tuyển dụng cộng tác viên cho các hoạt động phạm tội như trộm cắp, cướp, lừa đảo. Một số nhóm tội phạm được xác định từng dùng nhiều tài khoản để đăng tin tuyển dụng với từ ngữ như “thanh toán tiền mặt trong ngày” hay “việc làm rõ ràng”, nhằm che giấu bản chất bất hợp pháp, theo The Asia Business Daily.

MPD cho biết trong tương lai họ sẽ mở rộng việc giám sát dựa trên AI sang các nền tảng mạng xã hội khác như Threads, Facebook... để tăng cường hiệu quả phòng chống tội phạm.

Việc ứng dụng AI giúp MPD tăng mạnh khả năng phát hiện nhanh các dấu hiệu tội phạm tiềm ẩn. Hơn nữa, việc cảnh báo sớm có thể ngăn chặn người dùng bị dụ dỗ tham gia vào các hoạt động phạm pháp, từ đó góp phần bảo vệ an ninh xã hội tại thủ đô Tokyo.

