Trung Quốc siết chặt quản lý dùng hình ảnh, video giả mạo do AI tạo ra

Theo Nikkei Asia ngày 13.11, Trung Quốc đã thông qua sửa đổi Luật An ninh mạng, trong đó tăng cường quản lý những nội dung do AI tạo ra. Động thái trên diễn ra sau khi xuất hiện nhiều hình ảnh AI gây hoang mang dư luận Trung Quốc, đặc biệt trong những trường hợp xảy ra thiên tai.

Luật An ninh mạng sửa đổi của Trung Quốc được Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) thông qua ngày 28.10 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1.1.2026.

Mạng xã hội Trung Quốc tháng 1 lan truyền hình ảnh bé sơ sinh nằm dưới gạch đá của trận động đất. Hình ảnh này sau đó được xác định là do AI tạo ra ẢNH: CCTV

Nội dung luật sửa đổi nói trên bao gồm quy định có thêm những cải tiến về tiêu chuẩn đạo đức của AI, giám sát, đánh giá rủi ro và an toàn chặt chẽ hơn. Luật cũng làm rõ và gia tăng các mức phạt đối với hành vi vi phạm an ninh mạng, theo Tân Hoa xã. Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì đơn vị quản lý AI có thể bị đình chỉ hoạt động, đóng cửa hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh.

Truyền thông Trung Quốc dẫn báo cáo từ Trung tâm Thông tin mạng Trung Quốc (CNNIC) cho hay có 515 triệu người sử dụng AI tạo sinh tại Trung Quốc tính đến tháng 6. AI phát triển thúc đẩy những tiến bộ công nghệ, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong đó việc tạo ra hình ảnh, video giả mạo lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận hoang mang.

Chẳng hạn, trong trận động đất ở 6,8 độ Richter xảy ra ở Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc) hồi tháng 1, hình ảnh về “một bé sơ sinh mặt dính đầy gạch đá” được lan truyền trên mạng, khiến nhiều người bày tỏ xót xa. Tuy nhiên, ảnh này sau đó được phát hiện là tạo bằng AI. Người đăng ảnh đã bị bắt vì tung tin sai sự thật.

Vào cuối tháng 10, cơ quan chức năng cũng phát hiện các trường hợp phát tát thông tin giả mạo. Trong đó có việc một người đàn ông ở tỉnh Chiết Giang đã dựng chuyện bắt cóc giả bằng cách sử dụng ảnh trên mạng, hay một phụ nữ ở tỉnh Sơn Tây đăng ảnh mô tả thiệt hại động đất không hề tồn tại.

Trung Quốc đã có luật quản lý các dịch vụ AI tạo sinh kể từ tháng 8.2023, trong đó cấm tạo nội dung gây rối hay đe dọa đến trật tự.

Cơ quan giám sát mạng internet của Trung Quốc cũng đã đưa ra văn bản hướng dẫn tới địa phương và các nền tảng mạng xã hội lớn, đồng thời xử lý nghiêm các dịch vụ AI dễ dàng chỉnh sửa ảnh mang nội dung khiêu dâm hoặc thay đổi giọng nói, khuôn mặt.