Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Trung Quốc siết chặt quản lý dùng hình ảnh, video giả mạo do AI tạo ra

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
13/11/2025 19:24 GMT+7

Luật An ninh mạng sửa đổi được Trung Quốc thông qua gần đây tăng cường cơ chế quản lý nội dung trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời có các biện pháp xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Theo Nikkei Asia ngày 13.11, Trung Quốc đã thông qua sửa đổi Luật An ninh mạng, trong đó tăng cường quản lý những nội dung do AI tạo ra. Động thái trên diễn ra sau khi xuất hiện nhiều hình ảnh AI gây hoang mang dư luận Trung Quốc, đặc biệt trong những trường hợp xảy ra thiên tai.

Luật An ninh mạng sửa đổi của Trung Quốc được Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) thông qua ngày 28.10 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1.1.2026.

Trung Quốc siết chặt quản lý dùng hình ảnh, video giả mạo do AI tạo ra- Ảnh 1.

Mạng xã hội Trung Quốc tháng 1 lan truyền hình ảnh bé sơ sinh nằm dưới gạch đá của trận động đất. Hình ảnh này sau đó được xác định là do AI tạo ra

ẢNH: CCTV

Nội dung luật sửa đổi nói trên bao gồm quy định có thêm những cải tiến về tiêu chuẩn đạo đức của AI, giám sát, đánh giá rủi ro và an toàn chặt chẽ hơn. Luật cũng làm rõ và gia tăng các mức phạt đối với hành vi vi phạm an ninh mạng, theo Tân Hoa xã. Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì đơn vị quản lý AI có thể bị đình chỉ hoạt động, đóng cửa hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh.

Truyền thông Trung Quốc dẫn báo cáo từ Trung tâm Thông tin mạng Trung Quốc (CNNIC) cho hay có 515 triệu người sử dụng AI tạo sinh tại Trung Quốc tính đến tháng 6. AI phát triển thúc đẩy những tiến bộ công nghệ, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong đó việc tạo ra hình ảnh, video giả mạo lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận hoang mang.

Chẳng hạn, trong trận động đất ở 6,8 độ Richter xảy ra ở Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc) hồi tháng 1, hình ảnh về “một bé sơ sinh mặt dính đầy gạch đá” được lan truyền trên mạng, khiến nhiều người bày tỏ xót xa. Tuy nhiên, ảnh này sau đó được phát hiện là tạo bằng AI. Người đăng ảnh đã bị bắt vì tung tin sai sự thật.

Vào cuối tháng 10, cơ quan chức năng cũng phát hiện các trường hợp phát tát thông tin giả mạo. Trong đó có việc một người đàn ông ở tỉnh Chiết Giang đã dựng chuyện bắt cóc giả bằng cách sử dụng ảnh trên mạng, hay một phụ nữ ở tỉnh Sơn Tây đăng ảnh mô tả thiệt hại động đất không hề tồn tại.

Trung Quốc đã có luật quản lý các dịch vụ AI tạo sinh kể từ tháng 8.2023, trong đó cấm tạo nội dung gây rối hay đe dọa đến trật tự.

Cơ quan giám sát mạng internet của Trung Quốc cũng đã đưa ra văn bản hướng dẫn tới địa phương và các nền tảng mạng xã hội lớn, đồng thời xử lý nghiêm các dịch vụ AI dễ dàng chỉnh sửa ảnh mang nội dung khiêu dâm hoặc thay đổi giọng nói, khuôn mặt.

Tin liên quan

Nga siết chặt an ninh mạng, Google bị phạt nặng

Nga siết chặt an ninh mạng, Google bị phạt nặng

Nga phạt Google 41.000 USD vì không lưu trữ dữ liệu của người dùng Nga trên các máy chủ trong nước, lần đầu tiên gã khổng lồ công nghệ Mỹ bị phạt vì vi phạm này.

Cuộc đua AI giữa rủi ro 'bong bóng'

AI không phải nguồn đáng tin?

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc trí tuệ nhân tạo AI Luật An ninh mạng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận