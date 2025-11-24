Sau Úc, đến lượt Malaysia cân nhắc cấm mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi

Trong những năm gần đây, Malaysia đã siết chặt giám sát các dịch vụ mạng xã hội nhằm đối phó với tình trạng tội phạm mạng gia tăng ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 24.11 đưa tin Malaysia đang cân nhắc cấm trẻ em dưới 16 tuổi đăng ký tài khoản mạng xã hội vào năm tới, động thái siết việc tiếp cận mạng xã hội do lo ngại về an toàn của các em.

Bộ trưởng Truyền thông Malaysia Fahmi Fadzil cho biết chính phủ đang nghiên cứu cách Úc và các nước khác áp dụng hạn chế độ tuổi trực tuyến.

"Chúng tôi hy vọng rằng vào năm tới, các nền tảng mạng xã hội sẽ tuân thủ quyết định của chính phủ cấm những người dưới 16 tuổi mở tài khoản mạng xã hội", Bộ trưởng Fahmi nói trong một video được đăng trực tuyến bởi báo The Star.

"Vì vậy, tôi tin rằng nếu chính phủ, các cơ quan ban ngành và phụ huynh đều thực hiện vai trò của mình, chúng ta có thể đảm bảo rằng internet tại Malaysia không chỉ nhanh mà quan trọng hơn hết, an toàn, đặc biệt cho trẻ em và các gia đình", ông nói thêm.

Trong những năm gần đây, Malaysia đã siết chặt giám sát các dịch vụ mạng xã hội nhằm đối phó với tình trạng tội phạm mạng gia tăng.

Điều này bao gồm việc yêu cầu các nền tảng và dịch vụ nhắn tin có hơn 8 triệu người dùng tại nước này phải xin giấy phép theo các quy định mới có hiệu lực từ tháng 1.

Vào tháng 10, một số nghị sĩ đã ủng hộ kế hoạch của chính phủ cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội, đồng thời kêu gọi có cơ chế phù hợp để xác minh độ tuổi của người dùng khi họ đăng ký tài khoản.

Một khảo sát được truyền thông địa phương công bố vào tháng 9 cho thấy 72% số người được hỏi tại Malaysia đồng ý rằng việc sử dụng mạng xã hội nên bị hạn chế đối với trẻ em.

Tại Úc, các nền tảng mạng xã hội, bao gồm Facebook, Instagram và TikTok, sẽ bị buộc phải xóa người dùng dưới 16 tuổi từ ngày 10.12 trở đi, nếu không sẽ phải chịu các khoản phạt nặng.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cũng sẽ đưa ra một dự luật tương tự nhằm hạn chế việc trẻ em sử dụng mạng xã hội.

Tại châu Âu, chính phủ Hà Lan trong năm nay đã khuyến cáo phụ huynh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như TikTok và Snapchat.

Trong khi đó, năm quốc gia Liên minh châu Âu (EU) gồm Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Ý và Tây Ban Nha đang thử nghiệm một ứng dụng nhằm ngăn trẻ em truy cập vào nội dung có hại trên mạng bằng cách kiểm tra độ tuổi người dùng.