New Zealand đề xuất cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

Hãng AFP dẫn lời ông Luxon nói dự thảo luật quy định các công ty quản lý mạng xã hội phải xác minh người dùng từ 16 tuổi trở lên mới có thể tạo tài khoản. Những doanh nghiệp không tuân thủ có thể chịu mức phạt lên đến 1,2 triệu USD.

Láng giềng của New Zealand là Úc đã thông qua luật cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng MXH Ảnh: Reuters

Thủ tướng Luxon cho biết một số giáo viên và phụ huynh đã đề cập tình trạng trẻ em bị bắt nạt trên mạng, tiếp xúc với nội dung bạo lực và nghiện mạng xã hội. "Đã đến lúc New Zealand thừa nhận mạng xã hội dù có những điều tốt đẹp, nó không phải lúc nào cũng là nơi an toàn cho người trẻ", Thủ tướng New Zealand nhấn mạnh.

Dự thảo luật của New Zealand có các quy định tương tự Úc, quốc gia hồi tháng 11.2024 đã thông qua luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội và có hiệu lực vào cuối năm nay. Động thái trên của Úc đã gây phản ứng trái chiều. Một số quốc gia như Mỹ và Anh hoan nghênh Úc đã tiên phong trong việc quản lý độ tuổi được truy cập mạng. Trong khi đó, những công ty công nghệ hàng đầu gọi dự luật tại Canberra là vội vàng.

Dự luật tại Úc đã nhận sự ủng hộ thống nhất của các đảng tại quốc hội và ông Luxon kỳ vọng điều tương tự cũng xuất hiện tại New Zealand, dù hiện đề xuất của ông chưa được trình lên quốc hội. "Đây không phải là vấn đề chính trị, mà là vấn đề của đất nước New Zealand", ông Luxon nói. Lãnh đạo Công đảng đối lập New Zealand Chris Hipkins cho biết ông cởi mở với ý tưởng giới hạn tuổi dùng mạng xã hội.