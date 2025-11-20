Người dưới 16 tuổi ở Úc không còn được dùng Facebook

Reuters hôm nay 20.11 đưa tin Meta, công ty sở hữu Facebook, Instagram và Threads, sẽ bắt đầu gỡ tài khoản của người dùng từ 13 đến 15 tuổi ở Úc từ ngày 4.12. Quá trình này dự kiến kết thúc vào ngày 10.12, trùng với thời điểm luật cấm mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi ở Úc bắt đầu có hiệu lực.



Meta sẽ thông báo cho những người dùng bị ảnh hưởng qua tin nhắn trong ứng dụng, email và SMS. Thông báo nêu rõ: “Bạn sắp không thể sử dụng Facebook. Hồ sơ của bạn sẽ không còn hiển thị với bạn hoặc những người khác”.

Khi người dùng đủ 16 tuổi, Meta sẽ cho phép họ khôi phục quyền truy cập.

Chính phủ Úc cấm người dưới 16 tuổi sử dụng một số mạng xã hội Ảnh: Reuters

Theo số liệu của chính phủ Úc, có khoảng 350.000 người dùng Instagram và 150.000 tài khoản Facebook trong độ tuổi từ 13 đến 15.

Chính phủ Úc cũng áp dụng lệnh cấm này với các nền tảng khác như Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X và YouTube. Luật mới đưa ra mức phạt lên tới 49,5 triệu AUD (845 tỉ đồng) cho các công ty mạng xã hội vi phạm, theo Al Jazeera.

Nhiều thanh niên và chuyên gia bày tỏ lo ngại về tác động của lệnh cấm, đặc biệt với sức khỏe tinh thần, khả năng truy cập thông tin và quyền riêng tư của trẻ em. Một số công ty mạng xã hội yêu cầu người dùng xác minh tuổi bằng video hoặc giấy tờ do nhiều trẻ dưới 16 tuổi chưa có giấy tờ tùy thân.

Các quốc gia khác cũng quan tâm đến biện pháp này. New Zealand và Indonesia đang cân nhắc luật hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội. Ở châu Âu, Hà Lan khuyến nghị phụ huynh cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng TikTok và Snapchat.