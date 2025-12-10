Một trường phổ thông khánh thành không gian thực hành môn thể thao 'quý tộc'

Học sinh tập làm quen với thao tác tại không gian thực hành golf ẢNH: BÍCH THANH

Ngày 10.12, Trường Quốc tế Việt Nam-Phần Lan (VFIS) trực thuộc Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) khánh thành Không gian thực hành Golf - VFIS Golf Zone.

Không gian thực hành Golf 3D - VFIS Golf Zone được xem là một trong những mô hình golf học đường tiên phong tại TP.HCM với hệ thống trang thiết bị hiện đại như máy tập đánh golf ảo, cảm biến kỹ thuật, bàn đánh bóng cố định... Tất cả được tích hợp với hệ thống mô phỏng thông minh, phân tích kỹ thuật, hình ảnh và dữ liệu theo chuẩn quốc tế.

Đại diện nhà trường cho hay, với khu luyện tập này sẽ mở ra nhiều chương trình đào tạo, hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ và sự kiện thể thao học đường phong phú, góp phần nâng cao hoạt động giáo dục thể chất tại VFIS.

Nhân dịp này, Trường Quốc tế Việt Nam-Phần Lan và Công ty TNHH Golfzon VINA đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác, khẳng định đồng hành trong việc vận hành VFIS Golf Zone với tổng giá trị đầu tư đạt trên 500.000.000 đồng. Với sự đồng hành và hỗ trợ từ nhà cung cấp công nghệ Screen Golf tại Hàn Quốc và toàn cầu, việc đưa bộ môn golf vào chương trình giáo dục, kết hợp với hệ thống mô phỏng hiện đại không chỉ mở ra môi trường rèn luyện thể thao đỉnh cao cho học sinh VFIS mà còn tạo điều kiện tiếp cận công nghệ tiên tiến, an toàn và phù hợp với mọi lứa tuổi.

Đây được coi là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục toàn diện tại VFIS, với triết lý giáo dục Phần Lan luôn đặt sự phát triển hài hòa về trí tuệ, thể chất và cảm xúc của mỗi học sinh.