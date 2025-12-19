Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chuyện tình lệch cân của cô gái 105 kg

Dương Lan
Dương Lan
19/12/2025 08:42 GMT+7

Chuyện tình của cô gái nặng 105 kg và người chồng nhẹ hơn 30 kg thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Mối quan hệ của họ được xây dựng từ sự thấu hiểu, đồng hành và tình yêu chân thành, vượt lên những khác biệt.

Đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc đời thường của cặp đôi nhận về nhiều lượt "thả tim" và bình luận tích cực trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ khi cô gái tìm được hạnh phúc bên người chồng luôn yêu thương, trân trọng mình.

Yêu cả những điều không hoàn hảo

Nhân vật chính trong chuyện tình lệch cân này là chị Trần Anh Thi (29 tuổi) và anh Sơn Bin (33 tuổi, dân tộc Khmer), hiện sống ở P.Bình Thủy, TP.Cần Thơ. Dù cùng theo học tại ĐH Cần Thơ, nhưng phải đến khi kết nối lại qua một ứng dụng hẹn hò, cả hai mới chính thức quen biết và nảy sinh tình cảm. Đám cưới của họ được tổ chức cách đây vài tháng tại Cần Thơ và gần đây bất ngờ được cộng đồng mạng chú ý.

Chuyện tình lệch cân của cô gái 105 kg - Ảnh 1.

Ảnh cưới dễ thương của chị Thi và chồng

ẢNH: NVCC

Một chi tiết khiến nhiều người thú vị trong đoạn clip là việc chị Thi hài hước chia sẻ rằng mình từng có 6 năm độc thân trước khi kết hôn, kèm câu nói vui: "Chị có chồng rồi mấy đứa ơi!".

Thời gian đầu trò chuyện qua ứng dụng hẹn hò, chị Thi chưa thật sự có nhiều cảm xúc, bởi anh Bin khá hiền và ít nói. Mãi đến khi một người bạn chung từ Hàn Quốc trở về tổ chức buổi gặp mặt, chị rủ anh cùng tham gia. Từ cuộc gặp gỡ đó, hai người có thêm nhiều dịp trò chuyện, dần nhận ra sự đồng điệu trong suy nghĩ và lối sống, để rồi chị Thi mở lòng, bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc.

"Từ sự chân thành của anh, mình quyết định kết hôn với anh. Dù sống cách nhau hơn 100 km, chỉ cần mình cần là anh có mặt, không kể ngày đêm. Mộ ba và ông nội mình bị hư, anh sẵn sàng cùng thợ sửa lại. Bà nội mình nằm viện, anh cũng tranh thủ chạy lên trong đêm phụ giúp vì sợ mình thức khuya không đi làm được. Đặc biệt, gia đình chồng rất quý mình, không ai kỳ thị hay đánh giá vì ngoại hình cả", chị Thi chia sẻ.

Chuyện tình lệch cân của cô gái 105 kg - Ảnh 2.

Ảnh cưới dễ thương của chị Thi và chồng

ẢNH: NVCC

Từ thời sinh viên, anh Bin học thêm nghề cắt tóc, còn chị Thi theo học trang điểm. Sau thời gian bươn chải, cả hai tích góp được một khoản vốn nhỏ để mở tiệm, vừa theo đuổi đam mê, vừa trang trải cuộc sống.

"Anh Bin chưa bao giờ chê mình mập. Ai nói gì về ngoại hình vợ là anh bênh vực ngay. Với anh, điều quan trọng là vợ chồng hiểu nhau, biết đồng hành và san sẻ trong cuộc sống, chứ ngoại hình hay cân nặng không phải là điều quyết định", chị Thi bày tỏ.

"Làm dâu như đi nghỉ dưỡng"

Gia đình anh Sơn Bin là đồng bào Khmer, hiền lành, chất phác, đặc biệt là mẹ chồng luôn thương yêu con cháu. Ngay từ những ngày đầu về chơi, chị Thi đã được gia đình chồng đón tiếp nồng hậu như người nhà.

"Trong chuyện cưới xin, vì thương mình nên mẹ gần như chiều theo mọi mong muốn, từ việc chọn ngày giờ đến sắp xếp lễ nghi. Sau đám cưới, mẹ dặn vợ chồng mình cứ lo công việc, không phải phụ việc nhà, còn nhắc chồng chở mình đi gội đầu", chị Thi kể.

Chuyện tình lệch cân của cô gái 105 kg - Ảnh 3.

Ảnh cưới dễ thương của chị Thi và chồng

ẢNH: NVCC

Sau khi về làm dâu, chị cảm nhận cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái. Buổi sáng thức dậy khi nắng đã lên, chồng mua hủ tiếu cho ăn còn mẹ chồng pha cà phê sữa sẵn. Khi chồng và mẹ ra ao tôm, vì sợ tôm cua kẹp, chị chỉ đứng nhìn. Dù rào cản ngôn ngữ khiến mẹ con chỉ giao tiếp được vài câu đơn giản, chị vẫn cảm nhận rõ sự quan tâm và tình thương mà gia đình chồng dành cho mình.

Chị Thi cũng muốn gửi gắm một thông điệp đến những phụ nữ có thân hình "vượt trội": hãy tự tin, yêu thương bản thân và tin vào giá trị của mình, bởi khi đủ yêu chính mình, sẽ gặp được người trân trọng mình thật lòng.

Chia sẻ về vợ, anh Bin cho biết chị là người sống tích cực, tốt bụng, dù sớm chịu nhiều thiệt thòi khi ba mất từ nhỏ, chưa từng được gặp mặt. Không có mẹ đồng hành trong quá trình trưởng thành của bản thân và cô em gái song sinh, chị Thi lớn lên nhờ sự chăm sóc của bà nội và cô, được dạy bảo sống tử tế, chan hòa với mọi người.

"Cô ấy luôn cố gắng làm mọi việc đến cùng, không dễ bỏ cuộc. Tôi yêu tính cách hướng ngoại của vợ vì những người xung quanh cô ấy đều rất tích cực. Hiện tại, vợ chồng tôi cùng nhau làm kinh tế, vun vén cho mái ấm gia đình", anh bộc bạch.

Anh Bin cũng gửi lời cảm ơn đến hai bên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã luôn yêu thương, hỗ trợ để vợ chồng anh có được đám cưới ấm áp và trọn vẹn.

Chuyện tình lệch cân của cô gái 105 kg - Ảnh 4.

