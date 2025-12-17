TikToker tiết lộ mối quan hệ với nam kỹ sư sau chương trình 'Bạn muốn hẹn hò'

Lê Thụy và Quang Lợi từng được hai MC và khán giả chúc phúc khi thành đôi trên chương trình Ảnh: MCV

Trên trang cá nhân có hơn 336.000 người theo dõi, Lê Thụy đăng tải video chia sẻ về mối quan hệ hiện tại với chàng trai được ghép đôi trên chương trình Bạn muốn hẹn hò. Nữ TikToker chia sẻ thời điểm chương trình phát sóng và thu hút sự chú ý trên mạng xã hội là vào cuối tháng 11, khi đó cô đang bận rộn với việc thi cử nên không có thời gian cập nhật cho khán giả. Trên video, cô lên tiếng xác nhận: "Hiện tại thì mình vẫn chưa có người yêu".

Lê Thụy cho biết cả cô và chàng trai được ghép cặp trong chương trình đều là người tốt, đàng hoàng. "Nhưng đôi khi người đàng hoàng tìm thấy nhau, gặp nhau không có nghĩa là họ dành cho nhau. Giống như câu ông bà ta thường nói là 'có duyên mà không có nợ'. Tụi mình đã đi đến kết luận là dừng lại", cô nói.

Theo Lê Thụy, Bạn muốn hẹn hò là chương trình uy tín, đã có nhiều cặp đôi tham gia và sau đó kết hôn dù chương trình chưa phát sóng. Vậy nên cô cũng khuyến khích các bạn trẻ nếu muốn tham gia chương trình thì hãy mạnh dạn đăng ký.

Quang Lợi và Lê Thụy được ghép đôi trong tập 1.160 Bạn muốn hẹn hò Ảnh: MCV

Bên cạnh đó, nữ TikToker cũng khẳng định nam kỹ sư Quang Lợi không hề "ghost" mình (đột ngột cắt đứt mọi liên lạc mà không có lời giải thích - PV) như nội dung một số video lan truyền trên mạng xã hội. Lê Thụy cho biết đối phương là người đàng hoàng.

Trước đó, Lê Thụy (25 tuổi, TP.HCM) gây sốt mạng xã hội khi xuất hiện tại Bạn muốn hẹn hò. Cô giới thiệu là TikToker có 2,6 triệu người theo dõi, hiện sinh sống, học tập tại Nhật Bản. Tại chương trình, Lê Thụy được ghép đôi với Nguyễn Quang Lợi (36 tuổi, Lâm Đồng) là kỹ sư thiết kế, thi công nội thất tại TP.HCM.

Trong cuộc trò chuyện với hai MC, Lê Thụy cho biết cô vẫn chưa từng có mối tình chính thức nên tham gia show hẹn hò để kiếm bạn trai. Cô gây cười với chia sẻ: "Đường tình duyên của tôi chưa bao giờ lận đận vì chưa từng có mối tình nào luôn. Tôi chưa biết thất tình là gì, mà cũng không biết vì sao mình chưa có mối nào. Tôi cũng có nhiều người tiếp cận, nhưng khoảng 2 ngày sau là không thấy người ta đâu nữa. Người ta không cận nữa mà đi xa luôn, chắc không có duyên mà cũng không có nợ".

Cặp đôi có cuộc trò chuyện sau hậu trường, hứa hẹn sẽ gặp nhau Ảnh: MCV

Về phía Quang Lợi, anh đã trải qua 4 mối tình. Trong đó, mối quan hệ lâu nhất kéo dài 6 năm, tan vỡ do áp lực tài chính và anh thiếu sự quan tâm người yêu. Khi nói về mẫu hình lý tưởng, Quang Lợi mong muốn tìm cô gái cá tính, hiện đại, hướng ngoại, xinh xắn, dễ thương, biết thấu hiểu và cảm thông. Còn Lê Thụy lại thích mẫu đàn ông trầm tính, đủ bản lĩnh để cân bằng năng lượng mỗi khi cô quá bộc phát.

Khoảnh khắc gặp mặt trực tiếp, Lê Thụy tự tin khẳng định đối phương đúng gu của mình. Nam kỹ sư cũng mạnh dạn bày tỏ: "Anh rất ấn tượng về em và cũng rất thích em. Em là cô gái năng động, cá tính và đúng gu anh". Từ đó, cả hai đã cùng quyết định bấm nút hẹn hò, chính thức thành đôi sau chương trình.

Tuy nhiên, sau khi tham gia show hẹn hò, nữ TikToker phải sớm trở lại Nhật Bản để tiếp tục học tập. Trong một video được chương trình đăng tải, Lê Thụy và Quang Lợi có cuộc trò chuyện sau khi bấm nút. Quang Lợi chia sẻ công việc của anh chủ yếu tại TP.HCM nhưng sẽ cố gắng sắp xếp để sang Nhật thăm bạn gái.