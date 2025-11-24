Cô gái 31 tuổi tìm bạn trai, bị chàng nông dân Đồng Nai từ chối hẹn hò

Ngọc Lan an ủi Huyền Trang khi bị đàng trai từ chối hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Chương trình Bạn muốn hẹn hò lên sóng tập 1.159, cùng Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho Hồ Cón Sáng (33 tuổi, nông dân trồng sầu riêng ở Đồng Nai) và Đỗ Thị Huyền Trang (31 tuổi, nhân viên kinh doanh tại TP.HCM).

Giới thiệu về bản thân, Cón Sáng tự tin có ưu điểm là chăm chỉ, thích thể thao, sống có trách nhiệm, song lại hay lo xa, kỹ tính. Nói về chuyện tình cảm, anh tiết lộ đã có ba mối tình chính thức. Trong đó, mối tình sâu đậm nhất kéo dài hơn một năm, nhưng vì khác biệt tôn giáo nên đành chia tay. Còn hai mối quan hệ sau đó của Cón Sáng chỉ duy trì trong vài tháng. Khi đến chương trình, anh mong muốn tìm bạn gái có vẻ ngoài ưa nhìn, dễ thương, biết đối nhân xử thế, chung thủy, chăm lo cho gia đình.

Cón Sáng gây ấn tượng bởi ngoại hình thư sinh khiến Quyền Linh không tin anh là nông dân Ảnh: Chụp màn hình

Về phía Huyền Trang, cô từng gắn bó với mối tình kéo dài 8 năm, nhiều lần chia tay rồi quay lại. Ở lần đổ vỡ gần nhất, cô nhận ra tình cảm không còn đủ sâu đậm nên quyết định kết thúc. Khi MC Quyền Linh hỏi về khả năng "tình cũ không rủ cũng tới", Huyền Trang khẳng định bản thân đã dứt khoát và muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc, cùng nhau tiến xa. Cô không đặt ra tiêu chí cụ thể cho bạn trai, chỉ cần "là đàn ông".

Huyền Trang đến show hẹn hò, đưa ra yêu cầu chỉ cần là đàn ông là được Ảnh: Chụp màn hình

Cô gái không ngại làm dâu

Khi cánh cửa trái tim mở ra, cả hai nhanh chóng tạo được thiện cảm và bước vào cuộc trò chuyện cởi mở. Huyền Trang cho rằng tình yêu cần sự tôn trọng, chia sẻ và thấu hiểu. Cón Sáng đồng tình và nhấn mạnh cần sự chung thủy. Anh nói thêm: "Để hạnh phúc thì cả hai phải biết cảm thông, bao dung và cùng nhau cố gắng. Không có ai sinh ra đã hợp nhau được, khi mình gặp nhau, thấy thích nhau thì sẽ cùng thay đổi để phù hợp".

Ở vai trò người mai mối, Ngọc Lan cũng liên tục "đẩy thuyền" cho cặp đôi. Nữ MC gợi mở nhiều vấn đề về tình yêu, hôn nhân, chuyện con cái để cả hai mở lòng chia sẻ. Bàn về tương lai gia đình, Cón Sáng chia sẻ anh ý thức rõ trách nhiệm gánh vác và chăm lo cho vợ con. Anh cũng cho biết sau khi kết hôn, hai người sẽ ở riêng nên vợ không phải làm dâu. Huyền Trang bày tỏ sẽ luôn đứng phía sau đồng hành và hỗ trợ chồng. Cô không ngại chuyện làm dâu nên sẽ để chồng toàn quyền quyết định.

Cả hai bắt tay làm bạn sau khi từ chối hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Nhận thấy cặp đôi có tính cách hòa hợp cùng quan điểm hôn nhân có phần tương đồng, Quyền Linh và Ngọc Lan ủng hộ cả hai thành đôi. Nhưng đến giây phút quyết định, tình huống bất ngờ đã xảy ra, Huyền Trang bấm nút, nhưng Cón Sáng lại từ chối.

Anh giải thích rằng bản thân chưa cảm thấy rung động thật sự, và "một khi mình đã bấm thì phải có trách nhiệm", nên quyết định làm bạn với Huyền Trang. Dù tiếc nuối, hai MC chỉ đành tôn trọng quyết định của người tham gia và chúc họ sớm tìm được người phù hợp với mình.