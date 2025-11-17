Thư Kỳ trải lòng chuyện khó có con sau gần chục năm kết hôn

Thư Kỳ mong mỏi có con suốt nhiều năm qua ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE DO SHOW

Theo HK01, xuất hiện trong chương trình The Do Show của Trịnh Du Linh mới đây, Thư Kỳ trải lòng về chuyện riêng tư. Cô chia sẻ trước kia từng không tin vào tình yêu, không tin trên đời có thứ gọi là chung thủy nên e ngại kết hôn. Tuy nhiên, năm 40 tuổi, người đẹp quyết định lên xe hoa với tài tử Phùng Đức Luân vì lý do đơn giản: gặp đúng người, đúng thời điểm.

Cặp đôi đã kết hôn 9 năm nhưng đến nay tổ ấm của họ vẫn chưa có thêm thành viên. Nhắc đến vấn đề này, mỹ nhân xứ Đài phủ nhận việc vợ chồng cô không muốn sinh con. Nữ diễn viên 49 tuổi giải thích: "Không phải như vậy, chúng tôi vẫn luôn muốn có con, chỉ là mãi vẫn chưa có".

Hiện cô để chuyện con cái thuận theo tự nhiên ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE DO SHOW

Thư Kỳ tiết lộ sau khi kết hôn, cô đã lên kế hoạch nghỉ ngơi trong năm 2017 nhằm có nhiều thời gian chăm sóc cơ thể. Minh tinh 7X tin rằng khoảng thời gian dài ngừng làm việc sẽ giúp mình toàn tâm toàn ý cho việc mang thai. Tuy nhiên, sau nhiều năm chờ đợi, cô vẫn chưa có tin vui.

Hiện tại, mỹ nhân phim Gác kiếm cho biết cô để mọi thứ thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu. "Tôi cứ để tùy duyên, có con là vận của mình, không có con là mệnh của mình". Trong quá khứ, người đẹp từng chia sẻ nếu cố gắng mà vẫn không thể sinh con, cô có thể tính đến chuyện nhận nuôi một đứa trẻ. May mắn là Phùng Đức Luân luôn thấu hiểu và không áp lực chuyện con cái lên bạn đời.

Thư Kỳ thừa nhận từng do dự sinh con

Tuổi thơ bất hạnh đã ám ảnh Thư Kỳ suốt nhiều năm ẢNH: AFP

Khi nhắc đến chuyện từng do dự có con sớm, Thư Kỳ thẳng thắn thừa nhận điều đó liên quan đến chấn thương thời thơ ấu. Nữ diễn viên tâm sự mẹ ruột sinh cô khi mới 18 tuổi, chưa thực sự trưởng thành, cuộc sống hôn nhân cũng đầy bất ổn từ đó mối quan hệ của hai mẹ con không tốt. Thời thơ ấu của người đẹp là chuỗi ngày sống trong sự mắng mỏ, hắt hủi, đánh đập từ người mẹ kham khổ và người cha say rượu triền miên. Mỗi khi cha trở về nhà trong tình trạng bét nhè, cô sợ hãi trốn vào tủ quần áo để tránh đòn roi.

Suốt một thời gian dài, những trải nghiệm ấy đã khiến cô luôn nghi ngờ liệu bản thân có đủ khả năng trở thành một người mẹ tốt hay không. Cô đồng tình với quan điểm của Trịnh Du Linh: "Không phải ai cũng phù hợp để làm cha mẹ" nên từng thận trọng đối với chuyện sinh con.

Năm nay, Thư Kỳ ra mắt Girl - phim điện ảnh đầu tiên của cô với vai trò đạo diễn và nhận được nhiều phản hồi tích cực tại Liên hoan phim Venice, giúp cô giành giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Busan. Những vết thương của bạo lực gia đình trong quá khứ trở thành một phần chất liệu được ngôi sao 7X đưa vào tác phẩm để khắc họa nỗi bất hạnh của nhân vật chính. Nghệ sĩ 49 tuổi cũng cho biết mối quan hệ giữa cô và mẹ không gắn bó như nhiều cặp mẹ con khác. "Bạn biết mẹ thật sự rất yêu bạn, chỉ là bà ấy không biết cách thể hiện và không biết cách dạy dỗ con cái. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ rất gần mà cũng rất xa. Khi gặp nhau, chúng tôi không ôm nhau, cũng chẳng tay bắt mặt mừng, vì khoảng cách đã hình thành từ rất lâu rồi", cô tâm sự.

Phùng Đức Luân đến ủng hộ phim mới của Thư Kỳ. Cặp đôi kết hôn năm 2016, độc lập về kinh tế, nữ diễn viên biết ơn chồng vì luôn bao dung, đồng hành cùng mình ẢNH: HK01

Dù chưa có con như mong ước, vợ chồng Thư Kỳ - Phùng Đức Luân vẫn hạnh phúc, ngọt ngào như thời mới yêu. Tại sự kiện ra mắt phim hồi đầu tháng, nữ diễn viên bày tỏ sự cảm kích khi bạn đời luôn khích lệ, tạo mọi điều kiện để cô thực hiện Girl. Đời thường, họ chia sẻ những khoảnh khắc giản dị, bình yên bên nhau. Tài tử họ Phùng thường đưa ra những lời khuyên hữu ích cho vợ trong công việc lẫn cuộc sống riêng, trong khi cô tiếp nhận với thái độ cởi mở, nghiêm túc lắng nghe.

Hồi tháng 9.2025, khi nhận giải tại Liên hoan phim quốc tế Busan, Thư Kỳ nhắn gửi đến Phùng Đức Luân: "Cảm ơn anh đã rất bao dung khi cưới một người phụ nữ không thường xuyên ở nhà".