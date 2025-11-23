Người đàn ông độc thân ngoài 50 mở lòng với mẹ đơn thân trên show hẹn hò

Quyền Linh vui mừng, chúc phúc cho Quốc Tiến và Thanh Tịnh Ảnh: Chụp màn hình

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.159 lên sóng, nối tiếp hành trình mai mối cùng MC Quyền Linh và Ngọc Lan cho những mảnh ghép cô đơn đi tìm hạnh phúc. Trong tập này, Từ Quốc Tiến (51 tuổi), làm quản lý khách sạn ở Phú Quốc, được se duyên với Trần Thị Thanh Tịnh (38 tuổi) kinh doanh tự do tại TP.HCM.

Trò chuyện với MC Quyền Linh, đàng trai tâm sự anh có hoàn cảnh đơn chiếc khi ba mất sớm, mẹ đã qua đời cách đây 18 năm. Bên cạnh đó, Quốc Tiến từng gặp biến cố phá sản vào năm 2004, khiến anh suy sụp. Vì mặc cảm bản thân, anh bỏ bê chuyện tình cảm. "Trước đây, tôi có mối tình 3 năm nhưng tự thấy mình không thể mang đến cho người ấy tương lai. Gia đình người ấy rất khó, không chấp nhận tôi. Sau này, tôi cũng có mối tình khác nhưng không mấy sâu đậm nên vẫn độc thân đến bây giờ", anh chia sẻ.

Ở tuổi 51, Quốc Tiến vẫn còn độc thân vì mặc cảm sau khi trải qua nhiều biến cố Ảnh: Chụp màn hình

Nghe câu chuyện của Quốc Tiến, nam MC cho rằng đàng trai quá cô độc và khuyên nên mở lòng, tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần. Quốc Tiến chia sẻ đó cũng là lý do anh tìm đến chương trình hẹn hò. Anh nói ở tuổi này, bản thân không còn đòi hỏi, chỉ mong tìm được người bạn đồng hành cùng mình từ con số 0 để xây dựng tổ ấm.

Phía đàng gái, Thanh Tịnh cho biết cô là mẹ đơn thân sau khi đổ vỡ từ năm 2018. Khi Ngọc Lan hỏi về nguyên nhân ly hôn, đàng gái cho rằng có lẽ bản thân quá mạnh mẽ. Hiện Thanh Tịnh sống cùng con trai 15 tuổi. Cô nói mình đã ổn định kinh tế nên chỉ cần người đàn ông tính cách điềm đạm, trưởng thành, có bản lĩnh.

Thanh Tịnh đổ vỡ hôn nhân cách đây 7 năm, hiện làm mẹ đơn thân Ảnh: Chụp màn hình

Người đàn ông không đặt nặng chuyện con cái khi đến với mẹ đơn thân

Mở rào gặp mặt, Thanh Tịnh chia sẻ cô có thiện cảm với đàng trai bởi sự trưởng thành và trân quý anh khi đã một mình vượt qua những khó khăn. Khi nói về quan điểm trong hôn nhân, mẹ đơn thân cho rằng nếu vợ chồng có sự tôn trọng, chia sẻ dành cho nhau thì sẽ đi được đường dài. Quốc Tiến thì tâm sự bản thân đã có tuổi, muốn tìm một người cùng đồng hành trong cuộc sống. Ngược lại, anh sẽ làm chỗ dựa cho bạn đời, không quan trọng chuyện cô đã từng lập gia đình, có con riêng.

"Là một người đàn ông, anh nghĩ rằng em không chỉ phải đi tìm chồng, mà còn phải đi tìm một người cha đích thực cho con em. Bản thân anh đã mất cha, cũng đã thờ người cha dượng đến bây giờ. Vậy nên, anh nghĩ em tìm người cha đủ bản lĩnh, bao dung cho con em quan trọng hơn người chồng cho mình", anh bày tỏ.

Nói về dự định tương lai, Thanh Tịnh cho biết công việc và cuộc sống của cô ở TP.HCM nên cũng xác định sẽ chỉ ở đây. Do đó, cô muốn biết suy nghĩ của đàng trai. Quốc Tiến cũng thành thật rằng anh hiện chưa có gì trong tay nên phải gây dựng. Anh nói tương lai sẽ về TP.HCM, nhưng tạm thời vẫn phải làm việc ở Phú Quốc, sẽ cố gắng sắp xếp thời gian về thăm đàng gái nếu cả hai nên duyên.

Tuy nhiên, Quyền Linh cho rằng Quốc Tiến không còn trẻ, nên gấp rút nếu cần một người phụ nữ đồng hành cũng như đứa con. Đáp lại, người đàn ông cho biết anh xác định con của Thanh Tịnh cũng như con mình nên không đặt nặng điều này.

Cặp đôi quyết định mở lòng để đồng hành trong tương lai Ảnh: Chụp màn hình

Sau cuộc trò chuyện, cả Quốc Tiến và Thanh Tịnh đã cùng bấm nút hẹn hò, mở đầu hành trình tìm yêu. Giây phút màn hình trái tim sáng đèn, hai MC vô cùng vui mừng, gửi lời chúc mừng và mong cả hai sớm xây dựng tổ ấm hạnh phúc.