Mẹ đơn thân đi tìm hạnh phúc sau đổ vỡ, bị 'trai tân' từ chối hẹn hò

Trọng Nghĩa từ chối kết đôi với mẹ đơn thân Nguyễn Thị Nhung

Chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất là màn mai mối giữa Nguyễn Trọng Nghĩa (41 tuổi), nông dân trồng sầu riêng ở Cần Thơ và Nguyễn Thị Nhung (43 tuổi), mở tiệm giặt ủi ở An Giang.

Giới thiệu về bản thân, Trọng Nghĩa cho biết anh là người quyết liệt trong công việc nhưng khá nhút nhát. Ở tuổi 41, anh chưa có mối tình chính thức nào, chỉ dừng lại ở những lần yêu đơn phương. Anh thừa nhận vì bản tính nhút nhát nên không dám bày tỏ. Chính vì thế, anh đến chương trình nhờ Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối, hy vọng tìm được bạn gái có vẻ ngoài ưa nhìn, lễ phép, hòa đồng, biết yêu thương gia đình và đặc biệt không nóng nảy, ghen tuông.

Ở tuổi 41, Trọng Nghĩa vẫn chưa từng có mối tình nào

Còn Nguyễn Thị Nhung tự nhận là người siêng năng, có khả năng kiếm tiền. Cô từng trải qua một cuộc hôn nhân, có ba cô con gái và hiện làm mẹ đơn thân. Cô cho biết nguyên nhân đổ vỡ vì nhiều mâu thuẫn, áp lực tiền bạc. Hơn 10 năm sau ly hôn, Nguyễn Thị Nhung vẫn chưa gặp được người phù hợp để tiến thêm bước nữa. Mẫu đàn ông lý tưởng của cô là người hiền lành, sống đàng hoàng, có công việc ổn định.

Khi mở rào, cả hai có chút ngượng ngùng nhưng nhanh chóng cởi mở hơn sau vài phút trò chuyện. Mẹ đơn thân chia sẻ hiện cô sống bên ba con gái, còn Trọng Nghĩa sống cùng mẹ. Đang trò chuyện, Nguyễn Thị Nhung bất ngờ hỏi: "Anh có thích Nhung không?". Câu hỏi khiến Trọng Nghĩa lúng túng: "Sao anh biết được, mình còn chưa tìm hiểu kỹ mà". Đáp lại, cô thẳng thắn: "Người ta hỏi vậy để xem có bấm không, chứ không thích thì khỏi bấm", khiến trường quay bật cười.

Nguyễn Thị Nhung làm mẹ đơn thân sau đổ vỡ hôn nhân cách đây hơn 10 năm

Trước khoảnh khắc khó xử, MC Ngọc Lan đề nghị hai bên nắm tay để cảm nhận rõ hơn cảm xúc của mình. Trọng Nghĩa thừa nhận anh vẫn còn run nên chưa có cảm xúc gì. Khi nữ MC đề cập chuyện hôn nhân, anh cho biết nếu tìm hiểu và cảm thấy phù hợp thì có thể tiến tới trong năm nay. Lúc này, đàng gái đặt vấn đề về việc cô đã có con riêng thì nhận được câu trả lời "trước mắt thì không có gì để ngại".

Trở ngại lớn nhất của họ là khoảng cách địa lý và trách nhiệm gia đình. Trọng Nghĩa cho biết anh là con trai duy nhất, phải chăm sóc mẹ già nên vợ phải làm dâu. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Nhung cho biết cô có nhà riêng ở An Giang và không thể bỏ các con. Đàng trai có chút suy nghĩ rồi đề nghị đón bốn mẹ con về Cần Thơ sinh sống, hỗ trợ mở tiệm giặt ủi tại quê chồng nếu hai người tiến xa hơn.

Trước khi đưa ra quyết định, Trọng Nghĩa nắm tay đàng gái và đề nghị: "Giờ mình bấm nút nha. Em có bấm nút không?". Nguyễn Thị Nhung đồng ý: "Bấm! Đi đến tận đây rồi không lẽ không bấm".

Trọng Nghĩa quyết định không bấm nút hẹn hò khiến màn mai mối kết thúc trong sự tiếc nuối

Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra khi đàng trai lại là người từ chối bấm nút. Dù có chút tiếc nuối, MC Quyền Linh cho biết anh đoán trước kết quả. "Tôi cũng thấy như vậy. Tôi làm mai mối rất nhiều nhưng riêng với cuộc này cũng không dám 'đẩy thuyền' được vì còn chút lấn cấn. Thôi thì hai người làm bạn, hy vọng rằng nếu có khán giả độc thân nào phù hợp, có thể chủ động kết nối với Nghĩa hoặc Nhung sau chương trình", nam MC chia sẻ.