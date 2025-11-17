Chàng trai 33 tuổi 'thả thính' ngọt ngào, chinh phục được cô giáo chưa từng yêu ai

Màn "rải thính" ngọt lịm của chàng trai Gia Lai khiến cô giáo trẻ xiêu lòng Ảnh: Chụp màn hình

Tập 1.158 chương trình Bạn muốn hẹn hò chứng kiến câu chuyện ghép đôi giữa Trần Thế Cường (33 tuổi, Gia Lai), nhân viên kinh doanh tại Đắk Lắk, và Nguyễn Kiều Thanh Mai (27 tuổi, Tây Ninh) là cô giáo ở TP.HCM.

Trò chuyện với Quyền Linh, Thế Cường cho biết anh đã trải qua hai mối tình. Trong đó, mối quan hệ gần nhất của anh vào năm 2021 với bạn gái là mẹ đơn thân. Dù bị gia đình phản đối, Thế Cường vẫn kiên trì gắn bó suốt hơn nửa năm trước khi nhận ra cả hai không còn phù hợp. Đến với chương trình, anh mong tìm một bạn gái có công việc ổn định, độc lập tài chính. Mẫu người lý tưởng của anh là một cô gái mũm mĩm, dễ thương.

Thế Cường từng trải qua hai mối tình, muốn tìm bạn gái để kết hôn Ảnh: Chụp màn hình

Trái ngược với đàng trai, Thanh Mai chưa từng yêu ai. Cô tâm sự từng rung động trước một người nhưng đối phương đã có bạn gái. Khi đi làm, Thanh Mai cho biết cô dành phần lớn thời gian cho công việc nên chuyện tình cảm vẫn còn để ngỏ. Cô giáo trẻ mong muốn bạn trai cao từ 1,6 m trở lên, ngoại hình dễ nhìn, yêu trẻ con, không gia trưởng và hoạt ngôn.

Cô giáo có cảm giác như đã hẹn từ trăm năm trước dù mới gặp chàng trai

Khi mở rào gặp mặt, cả hai có cơ hội trò chuyện trực tiếp và nhanh chóng tạo được thiện cảm. Thế Cường mang đến chương trình một bức thư tay gửi tặng Thanh Mai.

Trong thư, anh viết: "Khoảnh khắc chuẩn bị bước ra sân khấu, lòng anh chỉ có một ước muốn duy nhất đó là được gặp em, người sẽ cùng anh đi qua thăng trầm của cuộc đời này. Anh chưa từng thấy nụ cười và giọng nói của em, nhưng anh tin có sự đồng điệu nào đó giữa hai chúng mình. Anh không mang đến những lời hứa xa xôi, anh chỉ mang đến một trái tim, một bờ vai và một mái ấm nhỏ luôn ngập tràn tiếng cười. Nếu ngày ấy đến, khi ánh mắt ta chạm nhau, anh sẽ mỉm cười và thì thầm: Em chính là điều mà anh đã chờ đợi bấy lâu nay".

Thanh Mai chưa có "mảnh tình vắt vai" ở tuổi 27 Ảnh: Chụp màn hình

Những lời bày tỏ chân thành ấy khiến Thanh Mai xúc động. Cô cho biết dù mới gặp, bản thân đã có cảm giác như họ" đã hẹn từ trăm năm trước". Cô dành thiện cảm đặc biệt cho sự hiền lành của Thế Cường và hy vọng cả hai có thể đồng hành lâu dài. Đáp lại, Thế Cường lập tức "tung thính": "Đầu anh giờ chỉ ngập tràn hình bóng em thôi".

Trong cuộc trò chuyện, Thế Cường cho biết anh sẵn sàng sắp xếp công việc để thường xuyên xuống TP.HCM thăm bạn gái. Thời gian đầu cả hai có thể yêu xa, sau đó anh sẽ tìm cách chuyển công tác để gần Thanh Mai hơn.

Khoảnh khắc nắm tay đối phương, Thế Cường bày tỏ mong muốn sớm lập gia đình vì anh đã 33 tuổi. Anh cam kết sẽ là người chồng biết chia sẻ, phụ giúp công việc nhà và đồng hành cùng vợ trong mọi vui buồn. "Đến với chương trình, mục đích của anh là đi một về hai. Hy vọng em sẽ bấm nút", anh nói. Thanh Mai cũng bày tỏ mong muốn có một mái ấm hòa thuận, hạnh phúc.

MC Quyền Linh và Ngọc Lan chúc phúc cho cặp đôi Ảnh: Chụp màn hình

Ở vai trò người mai mối, MC Ngọc Lan nhận xét cả hai rất hợp nhau và tin rằng họ có thể viết tiếp câu chuyện đẹp ngoài đời thật. Đúng như dự đoán, trong khoảnh khắc quyết định, Thế Cường và Thanh Mai đã cùng bấm nút hẹn hò, khép lại chương trình bằng nụ hôn má ngọt ngào và nụ cười rạng rỡ.