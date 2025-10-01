Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

Ngọc Sơn, Quyền Linh hội ngộ mừng 'ông trùm bolero' ra phim mới

Thạch Anh
Thạch Anh
01/10/2025 07:36 GMT+7

Sau gần 30 năm làm nghề, NSƯT Vũ Thành Vinh gầy dựng chỗ đứng, có nhiều mối quan hệ trong showbiz. Vì vậy, trong sự kiện ông ra mắt tác phẩm điện ảnh 'Chị ngã em nâng', đông đảo sao Việt đã đến ủng hộ.

Chiều 30.9, sự kiện ra mắt phim Chị ngã em nâng được tổ chức tại TP.HCM, có sự góp mặt của nhiều sao Việt như ca sĩ Ngọc Sơn, diễn viên Quyền Linh, NSƯT Thanh Thúy, Thu Trang - Tiến Luật, Lý Nhã Kỳ…

Chị ngã em nâng là dự án điện ảnh tâm huyết thứ 2 của đạo diễn Vũ Thành Vinh sau Hai Muối. Phim kể về hành trình vươn lên sau biến cố của 2 chị em Thương - Lực. Tuy nhiên, vì tình yêu thương sai cách mà họ dần xa nhau, dẫn đến nhiều bi kịch trong cuộc sống.

Dự án lần này quy tụ dàn diễn viên gồm Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Quốc Trường, Uyển Ân… Ngoài ra, tác phẩm còn có sự góp mặt của NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Hoài Linh… trong vai trò khách mời.

Dàn sao 'đổ bộ' thảm đỏ phim 'Chị ngã em nâng'

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Gần 30 năm làm nghề, đạo diễn Vũ Thành Vinh gầy dựng cho mình sự nghiệp cũng như mối quan hệ với nhiều sao Việt. Nếu như ca sĩ Ngọc Sơn từng góp mặt trong vai trò giám khảo các chương trình truyền hình phía nam do nam đạo diễn sản xuất thì nghệ sĩ Quyền Linh từng đóng vai chính phim Hai Muối - tác phẩm điện ảnh đầu tay của Vũ Thành Vinh

Ảnh: T.A

- Ảnh 3.

NSƯT Thanh Thúy trên thảm đỏ phim Chị ngã em nâng

Ảnh: T.A

- Ảnh 4.

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật nhận được sự quan tâm của khán giả khi xuất hiện trên thảm đỏ. Ngoài sự nghiệp, cặp đôi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn. Dịp tết vừa rồi, Thu Trang có màn thử sức ở vai trò đạo diễn, thắng lớn với phim Nụ hôn bạc tỉ

Ảnh: T.A

- Ảnh 5.

Dù bận rộn với công việc song Lý Nhã Kỳ vẫn sắp xếp đến ủng hộ Quốc Trường và đoàn phim Chị ngã em nâng. Tại sự kiện, nữ diễn viên ghi điểm bởi chiếc váy hồng tôn làn da trắng cùng nhan sắc trẻ trung

Ảnh: T.A

- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Diễn viên Long Đẹp Trai đưa người bạn đời đến ủng hộ tác phẩm mới của đạo diễn Vũ Thành Vinh. Tương tự, Hồ Quang Hiếu cũng sánh bước với người bạn đời tại sự kiện lần này. Cách đây không lâu, giọng ca Con bướm xuân và Tuệ Như vừa tổ chức đám cưới sau quãng thời gian gắn bó

Ảnh: T.A

- Ảnh 8.

Hà Trí Quang và người bạn đời tình tứ trên thảm đỏ ra mắt phim. Vốn có mối quan hệ thân thiết với Quốc Trường nên cặp đôi sắp xếp lịch trình để đến ủng hộ nam diễn viên ra mắt phim mới. Được biết ở Chị ngã em nâng, Quốc Trường vào vai chàng trai si tình, khác với những nhân vật đểu mà anh từng đảm nhận

Ảnh: T.A

- Ảnh 9.

Dương Ngọc Thái cùng vợ đến ủng hộ sản phẩm mới của đạo diễn Vũ Thành Vinh. Thời gian qua, nam ca sĩ vướng ồn ào liên quan đến vụ MV có hình ảnh liên quan đến cá độ

Ảnh: T.A

- Ảnh 10.

Trần Ngọc Vàng hào hứng khi hội ngộ Uyển Ân tại sự kiện. Gần đây anh góp mặt trong phim Tử chiến trên không, gây sốt tại phòng vé

Ảnh: T.A

- Ảnh 11.

Lâm Bảo Châu đọ vẻ điển trai cùng Nhâm Phương Nam. Bạn trai Lệ Quyên cũng góp mặt trong dự án phim lần này của đạo diễn Vũ Thành Vinh

Ảnh: T.A

- Ảnh 12.
- Ảnh 13.
- Ảnh 14.

Dàn sao nữ gồm MC Thanh Thảo, diễn viên Khánh My và diễn viên Karen Nguyễn gợi cảm tại sự kiện ra mắt phim

Ảnh: T.A

- Ảnh 15.

Minh Luân đến ủng hộ NSƯT Vũ Thành Vinh và ê kíp phim. Trước đó, anh từng góp mặt trong phim Hai Muối

Ảnh: T.A

Khám phá thêm chủ đề

Chị ngã em nâng Vũ Thành Vinh Ngọc Sơn Quyền Linh
