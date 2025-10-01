Ngọc Sơn, Quyền Linh hội ngộ mừng 'ông trùm bolero' ra phim mới

Chiều 30.9, sự kiện ra mắt phim Chị ngã em nâng được tổ chức tại TP.HCM, có sự góp mặt của nhiều sao Việt như ca sĩ Ngọc Sơn, diễn viên Quyền Linh, NSƯT Thanh Thúy, Thu Trang - Tiến Luật, Lý Nhã Kỳ…
Chị ngã em nâng là dự án điện ảnh tâm huyết thứ 2 của đạo diễn Vũ Thành Vinh sau Hai Muối. Phim kể về hành trình vươn lên sau biến cố của 2 chị em Thương - Lực. Tuy nhiên, vì tình yêu thương sai cách mà họ dần xa nhau, dẫn đến nhiều bi kịch trong cuộc sống.
Dự án lần này quy tụ dàn diễn viên gồm Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Quốc Trường, Uyển Ân… Ngoài ra, tác phẩm còn có sự góp mặt của NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Hoài Linh… trong vai trò khách mời.
Dàn sao 'đổ bộ' thảm đỏ phim 'Chị ngã em nâng'
Gần 30 năm làm nghề, đạo diễn Vũ Thành Vinh gầy dựng cho mình sự nghiệp cũng như mối quan hệ với nhiều sao Việt. Nếu như ca sĩ Ngọc Sơn từng góp mặt trong vai trò giám khảo các chương trình truyền hình phía nam do nam đạo diễn sản xuất thì nghệ sĩ Quyền Linh từng đóng vai chính phim Hai Muối - tác phẩm điện ảnh đầu tay của Vũ Thành Vinh
Ảnh: T.A
Diễn viên Long Đẹp Trai đưa người bạn đời đến ủng hộ tác phẩm mới của đạo diễn Vũ Thành Vinh. Tương tự, Hồ Quang Hiếu cũng sánh bước với người bạn đời tại sự kiện lần này. Cách đây không lâu, giọng ca Con bướm xuân và Tuệ Như vừa tổ chức đám cưới sau quãng thời gian gắn bó
Ảnh: T.A
Dàn sao nữ gồm MC Thanh Thảo, diễn viên Khánh My và diễn viên Karen Nguyễn gợi cảm tại sự kiện ra mắt phim
Ảnh: T.A
