TikToker triệu view 'gây sốt' khi từ Nhật về Việt Nam tham gia 'Bạn muốn hẹn hò'

Quyền Linh và Ngọc Lan chúc phúc cho cặp đôi khi cùng bấm nút hẹn hò Ảnh: BTC

Nữ TikToker triệu view tham gia show hẹn hò

Tập 1.160 Bạn muốn hẹn hò vừa lên sóng, gây sốt mạng xã hội bởi sự xuất hiện của Đặng Lê Vũ Thụy. Cô được biết đến là TikToker nổi tiếng, sở hữu 2,6 triệu người theo dõi và hơn 110 triệu lượt thích trên kênh TikTok cá nhân. Tại chương trình, Lê Thụy (25 tuổi, TP.HCM), hiện đang sinh sống, học tập tại Nhật Bản, được ghép đôi với Nguyễn Quang Lợi (36 tuổi, Lâm Đồng) là kỹ sư thiết kế, thi công nội thất tại TP.HCM.

Ngay từ phần giới thiệu, Lê Thụy mang đến năng lượng trẻ trung, hoạt bát, tạo không khí vui vẻ cho cả trường quay. Cô tự nhận bản thân là người năng động, sôi nổi, ham học, đôi khi bốc đồng, sống tự do. Nữ TikToker chia sẻ hiện đang sống ở Nhật nhưng tương lai sẽ về Việt Nam.

TikToker Lê Thụy bất ngờ bay từ Nhật về Việt Nam để tìm người yêu Ảnh: BTC

Ở tuổi 25, Lê Thụy cho biết cô vẫn chưa từng có mối tình chính thức nên tham gia chương trình để kiếm bạn trai. Cô gây cười với chia sẻ: "Đường tình duyên của tôi chưa bao giờ lận đận vì chưa từng có mối tình nào luôn. Tôi chưa biết thất tình là gì, mà cũng không biết vì sao mình chưa có mối nào. Tôi cũng có nhiều người tiếp cận, nhưng khoảng 2 ngày sau là không thấy người ta đâu nữa. Người ta không cận nữa mà đi xa luôn, chắc không có duyên mà cũng không có nợ".

Khi Quyền Linh hỏi thời điểm có thể kết hôn, Lê Thụy liền quay sang hỏi bạn trai và nhận được câu trả lời: "Càng nhanh càng tốt". Nghe điều này, cô cũng chia sẻ thẳng thắn rằng bản thân còn đang học tập ở Nhật Bản, nếu cả hai hợp nhau thì ngắn nhất phải 1 năm mới có thể kết hôn được.

Kiến trúc sư Quang Lợi chiếm thiện cảm với mẹ đàng gái bởi vẻ chững chạc, trầm tính Ảnh: BTC

Về phía đàng trai, Quang Lợi gây ấn tượng bởi vẻ hiền lành, chững chạc. Anh cho biết bản thân khá lành tính, không hút thuốc, nhậu nhẹt. Trước khi tham gia chương trình, Quang Lợi đã trải qua 4 mối tình, trong đó có mối quan hệ kéo dài 6 năm. Với mối tình này, anh đã dự định đi đến hôn nhân nhưng tan vỡ vì áp lực tài chính và thiếu sự quan tâm bạn gái.

Khi nói về mẫu hình lý tưởng, Quang Lợi mong muốn tìm cô gái cá tính, hiện đại, hướng ngoại, xinh xắn, dễ thương, biết thấu hiểu và cảm thông. Còn Lê Thụy lại thích mẫu đàn ông trầm tính, đủ bản lĩnh để cân bằng năng lượng mỗi khi cô quá bộc phát.

Cả hai đều 'đúng gu' của nhau

Khoảnh khắc mở rào, vừa nhìn thấy đàng trai, Lê Thụy tự tin khẳng định đúng gu của mình. Cách trò chuyện tự nhiên của nữ TikToker cũng khiến Quang Lợi thoải mái hơn trên sân khấu. Khi nghe anh chia sẻ chưa từng đến Nhật, Lê Thụy liền ngỏ lời: "Để em dắt anh đi", khiến cả trường quay vỗ tay thích thú.

Trong cuộc trò chuyện, Lê Thụy cho biết cô vừa bay từ Nhật về Việt Nam và sau khi tham gia chương trình thì sẽ bay sang ngay vì còn bận lịch học. Dù vậy, cô khẳng định bản thân nghiêm túc với chuyện tình cảm. Nữ TikToker tự nhận là người nóng tính, muốn được người yêu nhường nhịn. Đáp lại, Quang Lợi cho biết anh là người biết lắng nghe và sẵn sàng nhường nhịn bạn gái. "Anh rất ấn tượng về em và cũng rất thích em. Em là cô gái năng động, cá tính và đúng gu anh", Quang Lợi bày tỏ.

Cuộc gặp gỡ nhiều tiếng cười và khép lại bằng khoảnh khắc cả hai cùng bấm nút hẹn hò Ảnh: BTC

Sau màn hát giao lưu và những chia sẻ chân thành, cả hai đặt tay lên nút bấm. Không do dự, Quang Lợi nhấn nút ngay và chờ đợi tín hiệu từ đàng gái. Lê Thụy cũng đưa ra quyết định tương tự, chính thức thành đôi sau chương trình.