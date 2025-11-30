Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

TikToker triệu view 'gây sốt' khi từ Nhật về Việt Nam tham gia 'Bạn muốn hẹn hò'

Lạc Xuân
Lạc Xuân
30/11/2025 17:03 GMT+7

Nữ TikToker Lê Thụy gây bất ngờ khi tham gia chương trình 'Bạn muốn hẹn hò', được mai mối với kỹ sư hơn 11 tuổi. Sau cuộc trò chuyện, cả hai tìm được sự đồng điệu, ưng ý với đối phương nên cùng bấm nút hẹn hò, nhận được sự ủng hộ từ gia đình và khán giả.

TikToker triệu view 'gây sốt' khi từ Nhật về Việt Nam tham gia 'Bạn muốn hẹn hò'- Ảnh 1.

Quyền Linh và Ngọc Lan chúc phúc cho cặp đôi khi cùng bấm nút hẹn hò

Ảnh: BTC

Nữ TikToker triệu view tham gia show hẹn hò

Tập 1.160 Bạn muốn hẹn hò vừa lên sóng, gây sốt mạng xã hội bởi sự xuất hiện của Đặng Lê Vũ Thụy. Cô được biết đến là TikToker nổi tiếng, sở hữu 2,6 triệu người theo dõi và hơn 110 triệu lượt thích trên kênh TikTok cá nhân. Tại chương trình, Lê Thụy (25 tuổi, TP.HCM), hiện đang sinh sống, học tập tại Nhật Bản, được ghép đôi với Nguyễn Quang Lợi (36 tuổi, Lâm Đồng) là kỹ sư thiết kế, thi công nội thất tại TP.HCM.

Ngay từ phần giới thiệu, Lê Thụy mang đến năng lượng trẻ trung, hoạt bát, tạo không khí vui vẻ cho cả trường quay. Cô tự nhận bản thân là người năng động, sôi nổi, ham học, đôi khi bốc đồng, sống tự do. Nữ TikToker chia sẻ hiện đang sống ở Nhật nhưng tương lai sẽ về Việt Nam.

TikToker triệu view 'gây sốt' khi từ Nhật về Việt Nam tham gia 'Bạn muốn hẹn hò'- Ảnh 2.

TikToker Lê Thụy bất ngờ bay từ Nhật về Việt Nam để tìm người yêu

Ảnh: BTC

Ở tuổi 25, Lê Thụy cho biết cô vẫn chưa từng có mối tình chính thức nên tham gia chương trình để kiếm bạn trai. Cô gây cười với chia sẻ: "Đường tình duyên của tôi chưa bao giờ lận đận vì chưa từng có mối tình nào luôn. Tôi chưa biết thất tình là gì, mà cũng không biết vì sao mình chưa có mối nào. Tôi cũng có nhiều người tiếp cận, nhưng khoảng 2 ngày sau là không thấy người ta đâu nữa. Người ta không cận nữa mà đi xa luôn, chắc không có duyên mà cũng không có nợ".

Khi Quyền Linh hỏi thời điểm có thể kết hôn, Lê Thụy liền quay sang hỏi bạn trai và nhận được câu trả lời: "Càng nhanh càng tốt". Nghe điều này, cô cũng chia sẻ thẳng thắn rằng bản thân còn đang học tập ở Nhật Bản, nếu cả hai hợp nhau thì ngắn nhất phải 1 năm mới có thể kết hôn được.

TikToker triệu view 'gây sốt' khi từ Nhật về Việt Nam tham gia 'Bạn muốn hẹn hò'- Ảnh 3.

Kiến trúc sư Quang Lợi chiếm thiện cảm với mẹ đàng gái bởi vẻ chững chạc, trầm tính

Ảnh: BTC

Về phía đàng trai, Quang Lợi gây ấn tượng bởi vẻ hiền lành, chững chạc. Anh cho biết bản thân khá lành tính, không hút thuốc, nhậu nhẹt. Trước khi tham gia chương trình, Quang Lợi đã trải qua 4 mối tình, trong đó có mối quan hệ kéo dài 6 năm. Với mối tình này, anh đã dự định đi đến hôn nhân nhưng tan vỡ vì áp lực tài chính và thiếu sự quan tâm bạn gái. 

Khi nói về mẫu hình lý tưởng, Quang Lợi mong muốn tìm cô gái cá tính, hiện đại, hướng ngoại, xinh xắn, dễ thương, biết thấu hiểu và cảm thông. Còn Lê Thụy lại thích mẫu đàn ông trầm tính, đủ bản lĩnh để cân bằng năng lượng mỗi khi cô quá bộc phát.

Cả hai đều 'đúng gu' của nhau

Khoảnh khắc mở rào, vừa nhìn thấy đàng trai, Lê Thụy tự tin khẳng định đúng gu của mình. Cách trò chuyện tự nhiên của nữ TikToker cũng khiến Quang Lợi thoải mái hơn trên sân khấu. Khi nghe anh chia sẻ chưa từng đến Nhật, Lê Thụy liền ngỏ lời: "Để em dắt anh đi", khiến cả trường quay vỗ tay thích thú.

Trong cuộc trò chuyện, Lê Thụy cho biết cô vừa bay từ Nhật về Việt Nam và sau khi tham gia chương trình thì sẽ bay sang ngay vì còn bận lịch học. Dù vậy, cô khẳng định bản thân nghiêm túc với chuyện tình cảm. Nữ TikToker tự nhận là người nóng tính, muốn được người yêu nhường nhịn. Đáp lại, Quang Lợi cho biết anh là người biết lắng nghe và sẵn sàng nhường nhịn bạn gái. "Anh rất ấn tượng về em và cũng rất thích em. Em là cô gái năng động, cá tính và đúng gu anh", Quang Lợi bày tỏ.

TikToker triệu view 'gây sốt' khi từ Nhật về Việt Nam tham gia 'Bạn muốn hẹn hò'- Ảnh 4.

Cuộc gặp gỡ nhiều tiếng cười và khép lại bằng khoảnh khắc cả hai cùng bấm nút hẹn hò

Ảnh: BTC

Sau màn hát giao lưu và những chia sẻ chân thành, cả hai đặt tay lên nút bấm. Không do dự, Quang Lợi nhấn nút ngay và chờ đợi tín hiệu từ đàng gái. Lê Thụy cũng đưa ra quyết định tương tự, chính thức thành đôi sau chương trình.

Tin liên quan

Cô gái 31 tuổi tìm bạn trai, bị chàng nông dân Đồng Nai từ chối hẹn hò

Cô gái 31 tuổi tìm bạn trai, bị chàng nông dân Đồng Nai từ chối hẹn hò

Tại show hẹn hò, nữ nhân viên kinh doanh được ghép đôi với chàng nông dân trồng sầu riêng. Dù cả hai trò chuyện cởi mở và tạo được thiện cảm ban đầu, cái kết lại khiến khán giả bất ngờ khi chàng trai từ chối bấm nút.

Khám phá thêm chủ đề

Quyền Linh Ngọc Lan Nữ TikToker Bạn muốn hẹn hò show hẹn hò
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận