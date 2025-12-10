Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Gia đình

Lan tỏa trên mạng xã hội: Niềm vui của người mẹ suy thận

Ngọc Ngọc
Ngọc Ngọc
10/12/2025 12:59 GMT+7

Một xe gỏi cuốn nhỏ bé ở chân cầu Thanh Đa (TP.HCM) mấy ngày qua bỗng tấp nập khách tìm đến ủng hộ sau khi câu chuyện của người mẹ suy thận được chia sẻ trên mạng xã hội.

ĐẮT KHÁCH NHỜ MẠNG XÃ HỘI

Đoạn clip về xe gỏi cuốn của người mẹ suy thận - bà Nguyễn Hải Yến (52 tuổi, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) được anh Hồ Khắc Vĩnh - chủ kênh TikTok "Vĩnh Thích Ăn Ngon" đăng tải, thu hút hơn 2 triệu lượt xem. Trong clip là hình ảnh người phụ nữ gầy gò, lặng lẽ cuốn gỏi, bên cạnh là cô con gái phụ mẹ luôn tay. Hai người con trai của bà đã lập gia đình, ra riêng.

Niềm vui của người mẹ suy thận - Ảnh 2.

Ngoài giờ học, Ngọc Trinh luôn phụ mẹ cuốn gỏi, dọn hàng

ẢNH: NGỌC NGỌC

Bên dưới đoạn clip, cư dân mạng để lại hàng nghìn bình luận rủ nhau đến ủng hộ. Nhờ vậy, xe gỏi cuốn của bà Yến đông khách hơn; nhiều người ghé với mong muốn động viên và góp một phần nhỏ giúp người mẹ suy thận vượt qua khó khăn.

Nhờ sức lan tỏa của mạng xã hội, có ngày bà bán được khoảng 300 cuốn, phần nào bớt áp lực tiền nong, vừa đủ trang trải chi phí chạy thận và bữa ăn cho hai mẹ con. Khách tìm đến vì thương, nhưng quay lại là vì ngon.

Anh Vĩnh chia sẻ: "Ấn tượng đầu tiên của tôi là hoàn cảnh của cô rất khổ nhưng vẫn chăm chỉ. Có ngày sáng cô chạy thận, trưa đã ra bán hàng. Mẹ con cô cùng đứng bán, ai cũng không ngừng cố gắng".

Nép sát bên vỉa hè tuyến đường lúc nào cũng đông đúc, xe gỏi cuốn của bà Yến nằm lọt thỏm giữa nhiều hàng ăn khác. Bà có dáng người gầy, khuôn mặt sạm, đôi mắt hằn vết chân chim, cánh tay trái đầy những dấu bầm - di chứng của việc chạy thận 3 buổi mỗi tuần. Bà Yến bị suy thận nặng, kèm biến chứng đường ruột nên từng phải phẫu thuật tạo hậu môn nhân tạo cạnh bụng.

Ngày nào khỏe, bà dọn hàng từ 9 giờ sáng. Riêng thứ ba, năm, bảy phải chạy thận từ 5 giờ 30 nên gần trưa bà mới dọn hàng ra bán. Bà kể có hôm nằm lâu, tê chân tay, đau đầu dữ dội nhưng vẫn cố đi bán. "Đâu dám nghỉ, nghỉ một ngày là hôm sau không có tiền chạy thận", bà nói.

Chị Bảo Trân (29 tuổi), một thực khách biết đến quán qua mạng xã hội, đánh giá: "Quán sạch sẽ, gỏi cuốn hợp khẩu vị. Ban đầu tôi mua vì muốn ủng hộ, nhưng sau đó thấy ngon nên lần nào cũng mua về cả chục cuốn".

MẸ KHỎE MẠNH LÀ ĐƯỢC!

Tống Mỹ Ngọc Trinh (19 tuổi), con gái út của bà Yến, thường phụ mẹ bán những ngày trống lịch học. Khi khách đông, không chỉ Trinh mà những người bán hàng xung quanh cũng chạy lại giúp.

Niềm vui của người mẹ suy thận - Ảnh 3.

Nhiều khách quay lại ủng hộ xe gỏi cuốn của bà Yến vì sạch sẽ và hợp khẩu vị

ẢNH: NGỌC NGỌC

Ngọc Trinh tâm sự: "Em chỉ mong kiếm được nhiều tiền để lo cho hai mẹ con. Việc học của em cũng linh hoạt nên hầu hết thời gian em ở đây phụ mẹ. Quan trọng, mẹ khỏe mạnh là được!".

Giữa tiếng xe cộ dưới chân cầu Thanh Đa, chiếc xe gỏi cuốn nép vỉa hè vẫn tấp nập người ghé mua.

Chị Ngọc Trang (43 tuổi), bán bánh tráng trộn gần đó, kể: "Lúc mới dọn ra đây, có những ngày bán tới khuya vẫn chưa hết, chị Yến phải ngủ lại luôn để sáng bán tiếp. Vậy mà gặp ai khó khăn hơn, chị vẫn sẵn lòng giúp".

Bà Hồng Loan (53 tuổi), đại diện Ủy ban MTTQ VN P.Thạnh Mỹ Tây, cho biết từ khi lâm bệnh, cuộc sống gia đình bà Yến càng thêm chật vật. "Tuy bệnh tật nhưng ngày nào bà cũng gắng gượng đi bán, ai nhìn cũng thương", bà Loan nói.

Dù gánh nặng bệnh tật và mưu sinh đè trên vai, bà Yến vẫn cố gắng lạc quan bởi điều níu bà lại chính là các con. "Còn đi được là ráng, chứ nằm xuống thì ai lo cho con", bà rưng rưng.

Niềm vui của người mẹ suy thận - Ảnh 4.

Tin liên quan

Chuyến bay đầu đời của người mẹ nông dân

Chuyến bay đầu đời của người mẹ nông dân

Câu chuyện người mẹ nông dân lần đầu đi máy bay, được cậu con trai kể lại qua những khoảnh khắc đầy yêu thương, khiến cư dân mạng xúc động vì sự hồn nhiên, giản dị và niềm vui rất đỗi chân thành của bà.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Mâm cơm Việt 'chuẩn mẹ nấu' tại Đức

Chuyện chàng trai được mẹ cắt tóc từ nhỏ

Khám phá thêm chủ đề

suy thận gỏi cuốn mạng xã hội lan tỏa trên mạng xã hội Thanh Đa người mẹ suy thận
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận