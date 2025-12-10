Lan tỏa trên mạng xã hội: Niềm vui của người mẹ suy thận

Đ ẮT KHÁCH NHỜ MẠNG XÃ HỘI

Đoạn clip về xe gỏi cuốn của người mẹ suy thận - bà Nguyễn Hải Yến (52 tuổi, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) được anh Hồ Khắc Vĩnh - chủ kênh TikTok "Vĩnh Thích Ăn Ngon" đăng tải, thu hút hơn 2 triệu lượt xem. Trong clip là hình ảnh người phụ nữ gầy gò, lặng lẽ cuốn gỏi, bên cạnh là cô con gái phụ mẹ luôn tay. Hai người con trai của bà đã lập gia đình, ra riêng.

Ngoài giờ học, Ngọc Trinh luôn phụ mẹ cuốn gỏi, dọn hàng ẢNH: NGỌC NGỌC

Bên dưới đoạn clip, cư dân mạng để lại hàng nghìn bình luận rủ nhau đến ủng hộ. Nhờ vậy, xe gỏi cuốn của bà Yến đông khách hơn; nhiều người ghé với mong muốn động viên và góp một phần nhỏ giúp người mẹ suy thận vượt qua khó khăn.

Nhờ sức lan tỏa của mạng xã hội, có ngày bà bán được khoảng 300 cuốn, phần nào bớt áp lực tiền nong, vừa đủ trang trải chi phí chạy thận và bữa ăn cho hai mẹ con. Khách tìm đến vì thương, nhưng quay lại là vì ngon.

Anh Vĩnh chia sẻ: "Ấn tượng đầu tiên của tôi là hoàn cảnh của cô rất khổ nhưng vẫn chăm chỉ. Có ngày sáng cô chạy thận, trưa đã ra bán hàng. Mẹ con cô cùng đứng bán, ai cũng không ngừng cố gắng".

Nép sát bên vỉa hè tuyến đường lúc nào cũng đông đúc, xe gỏi cuốn của bà Yến nằm lọt thỏm giữa nhiều hàng ăn khác. Bà có dáng người gầy, khuôn mặt sạm, đôi mắt hằn vết chân chim, cánh tay trái đầy những dấu bầm - di chứng của việc chạy thận 3 buổi mỗi tuần. Bà Yến bị suy thận nặng, kèm biến chứng đường ruột nên từng phải phẫu thuật tạo hậu môn nhân tạo cạnh bụng.

Ngày nào khỏe, bà dọn hàng từ 9 giờ sáng. Riêng thứ ba, năm, bảy phải chạy thận từ 5 giờ 30 nên gần trưa bà mới dọn hàng ra bán. Bà kể có hôm nằm lâu, tê chân tay, đau đầu dữ dội nhưng vẫn cố đi bán. "Đâu dám nghỉ, nghỉ một ngày là hôm sau không có tiền chạy thận", bà nói.

Chị Bảo Trân (29 tuổi), một thực khách biết đến quán qua mạng xã hội, đánh giá: "Quán sạch sẽ, gỏi cuốn hợp khẩu vị. Ban đầu tôi mua vì muốn ủng hộ, nhưng sau đó thấy ngon nên lần nào cũng mua về cả chục cuốn".

M Ẹ KHỎE MẠNH LÀ ĐƯỢC!

Tống Mỹ Ngọc Trinh (19 tuổi), con gái út của bà Yến, thường phụ mẹ bán những ngày trống lịch học. Khi khách đông, không chỉ Trinh mà những người bán hàng xung quanh cũng chạy lại giúp.

Nhiều khách quay lại ủng hộ xe gỏi cuốn của bà Yến vì sạch sẽ và hợp khẩu vị ẢNH: NGỌC NGỌC

Ngọc Trinh tâm sự: "Em chỉ mong kiếm được nhiều tiền để lo cho hai mẹ con. Việc học của em cũng linh hoạt nên hầu hết thời gian em ở đây phụ mẹ. Quan trọng, mẹ khỏe mạnh là được!".

Giữa tiếng xe cộ dưới chân cầu Thanh Đa, chiếc xe gỏi cuốn nép vỉa hè vẫn tấp nập người ghé mua.

Chị Ngọc Trang (43 tuổi), bán bánh tráng trộn gần đó, kể: "Lúc mới dọn ra đây, có những ngày bán tới khuya vẫn chưa hết, chị Yến phải ngủ lại luôn để sáng bán tiếp. Vậy mà gặp ai khó khăn hơn, chị vẫn sẵn lòng giúp".

Bà Hồng Loan (53 tuổi), đại diện Ủy ban MTTQ VN P.Thạnh Mỹ Tây, cho biết từ khi lâm bệnh, cuộc sống gia đình bà Yến càng thêm chật vật. "Tuy bệnh tật nhưng ngày nào bà cũng gắng gượng đi bán, ai nhìn cũng thương", bà Loan nói.

Dù gánh nặng bệnh tật và mưu sinh đè trên vai, bà Yến vẫn cố gắng lạc quan bởi điều níu bà lại chính là các con. "Còn đi được là ráng, chứ nằm xuống thì ai lo cho con", bà rưng rưng.