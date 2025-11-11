Chuyện chàng trai được mẹ cắt tóc từ nhỏ

Thích được mẹ cắt tóc

Làm việc cách nhà hơn 20 km nên cuối tuần anh Nguyễn Văn Chí Tình mới về nhà. Anh Tình từng là phát thanh viên ở đài truyền hình, hiện làm việc tự do. Nhà anh Tình ở ấp Giồng Nâu, xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long (Bến Tre cũ). Nhiều năm qua, anh Tình sống và làm việc cách nhà hơn 20 km, cuối tuần mới về. Cứ khoảng 2 - 3 tuần, mẹ anh (bà Nguyễn Thị Bé Tám) lại trổ tài làm thợ cắt tóc riêng cho con trai.

Bà Tám cắt tóc cho con trai ẢNH: NVCC

"Không chỉ tôi, đây là món quà yêu thương của mẹ dành cho cha con tôi mấy chục năm qua", anh Tình chia sẻ.

Bà Tám là nông dân, không phải thợ cắt tóc chuyên nghiệp. Bà chia sẻ từ khi còn nhỏ bà thấy cha mình tự cắt tóc cho các anh, em trai. Những lần như thế, bà đứng bên quan sát, học hỏi. Nhà nghèo, đông anh em nên bà nghỉ học sớm, phụ cha mẹ làm ruộng, cắt cỏ cho đến khi lấy chồng, chưa từng nghĩ mình sẽ theo nghề cắt tóc. Nhưng từ khi lập gia đình và sinh con, bà thích tự tay cắt tóc cho những người thân yêu của mình.

Hồi đó, bộ dụng cụ của người mẹ chỉ có cây kéo và lược. Khoảng 8 năm nay, anh Tình mua thêm cho mẹ cái tông đơ để cắt nhanh và dễ dàng hơn.

Chàng trai cho biết bản thân từng làm nghề phát thanh viên, vẻ bề ngoài là điều cần được chăm chút. Tuy vậy, thật bất ngờ là mái tóc của anh trên sóng truyền hình lại được chính người thợ "cây nhà lá vườn" chăm sóc.

Có những hôm anh về nhà hơi muộn, trời nhá nhem tối, mắt bà Tám nhìn kém và mải trò chuyện nên có "cắt phạm" chút xíu. Tuy nhiên, với anh Tình điều đó không quan trọng. "Tóc rồi cũng sẽ dài ra, lần sau mẹ lại chỉnh cho đẹp hơn", anh nói.

Biết cha mẹ không thích con nhuộm tóc nên anh Tình chưa từng thử. Ở một vài dịp đặc biệt hoặc sự kiện quan trọng, anh thường vuốt gel hoặc uốn xoăn nhẹ phần mái để tạo kiểu.

Tuy mẹ chưa từng thổ lộ với các con, nhưng anh Tình biết mẹ có năng khiếu nghệ thuật. Mẹ anh vẽ nhiều tranh phong cảnh trong những cuốn sổ tay. Anh Tình đoán, sở dĩ mẹ muốn cắt tóc cho chồng con, ngoài sự yêu thương thì còn bởi bà muốn làm điều mình thích theo sở trường. Anh trai của anh Tình đã lập gia đình, hiện vẫn được mẹ cắt tóc.

"Cha mẹ chẳng cần gì nhiều đâu..."

Bỗng dưng xuất hiện trên mạng xã hội, mỗi khi ra chợ, bà Tám được nhiều người khen khéo tay và có cậu con trai ngoan, giọng nói ấm áp nên bà rất vui.

Anh Tình (bìa trái) cùng cả nhà chụp ảnh kỷ niệm tại một đám cưới ẢNH: NVCC

Khi thấy mẹ cắt tóc cho anh Tình trước sân, hàng xóm ngang qua thường nói: "Ai cũng như mẹ con nhà này chắc thợ cắt tóc ế hết cả". Câu nói nửa đùa nửa thật nhưng lại khiến hai mẹ con nhiều lần bật cười.

Anh Tình cho rằng mỗi người đều có sự lựa chọn riêng trong công việc. Có người không sống gần gia đình mà phải đi xa. Riêng anh, dù lúc trước cơ hội phát triển sự nghiệp ở xa nhưng anh chọn ở gần cha mẹ. Chàng trai mong muốn được gần gũi, chăm sóc người thân, đặc biệt là túc trực bên họ lúc ốm đau hay cần sự giúp đỡ.

Thông thường, sau khi được mẹ cắt tóc xong, anh Tình sẽ nhổ tóc bạc, tóc sâu cho mẹ. Hai mẹ con cứ thế trò chuyện, tâm sự về cuộc sống, công việc… nên càng thêm gắn bó.

Mỗi lần nhổ tóc sâu cho mẹ, anh Tình lại nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ. Lúc đó, khi nhổ tóc cho mẹ và các cô, dì xong, cậu bé Tình được cho 1.000 đồng mua kẹo. Lớn lên, anh lại thèm cảm giác được ngồi gần mẹ như ngày xưa, cảm nhận "mẹ vẫn ở bên, yêu thương các con theo một cách giản dị nhất".

"Với tôi đó là khoảnh khắc có tiền cũng khó mua được. Cha mẹ chẳng cần gì nhiều đâu, đôi khi chỉ là một việc nhỏ xíu thôi, nhưng lại khiến họ vui nhiều lắm", anh Tình chia sẻ.