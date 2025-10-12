Ông bố mở tiệm cắt tóc miễn phí trong bệnh viện để giúp bệnh nhi

Tại một góc nhỏ tại bệnh viện, anh Nguyễn Tiến Minh (31 tuổi), ngụ P. Phú Thuận, TP.HCM (trước là Q.7), hiện là Phó giám đốc một chuỗi tiệm cắt tóc nổi tiếng tại TP.HCM, đang cẩn thận tỉa từng lọn tóc cho các bé và phụ huynh.

Anh Minh kể rằng ý tưởng của tiệm tóc này bắt nguồn từ mùa dịch Covid-19. Lúc ấy, anh đưa xe cắt tóc lưu động vào bệnh viện dã chiến để cắt tóc cho các y, bác sĩ. Anh Minh lúc này mặc đồ bảo hộ kín mít, lúi húi cắt tóc cho mọi người. Dù rất nóng bức, nhưng anh nghĩ rằng nghề của mình cũng có thể góp phần giúp xã hội.

Anh Minh cắt tóc cho một phụ huynh trong khuôn viên Bệnh viện Nhi Đồng 1 ẢNH: AN VY

Thế nhưng, sau dịch, chiếc xe cắt tóc bị "bỏ xó". Anh Minh cũng quên luôn. Mãi cho đến khi con của anh bị sốt co giật, nằm bệnh viện mấy tuần, ông bố bỗng nhận ra vấn đề. Anh thấy rằng các bé ở bệnh viện nhi đồng đều có mái tóc dài, nóng bức giữa mùa hè oi ả.

"Mình thương các con quá, bèn hỏi ý anh chủ tiệm và bên bệnh viện. Tất cả mọi người đều đồng ý và khen ý tưởng hay. Vậy là gần 4 năm nay, cứ thứ bảy, chủ nhật cách tuần, mấy anh em trong tiệm lại đến cắt tóc miễn phí cho bệnh nhi và phụ huynh. Cắt xong, các bé gọn gàng hơn, tụi mình cảm thấy vui. Ai cũng hy vọng các bé mau khỏe, xuất viện", anh Minh nói.

Anh tỉ mẩn chăm chút từng sợi tóc ẢNH: AN VY

Đội thợ cắt ở bệnh viện nhi được tuyển chọn kỹ lưỡng từ học viên chuỗi tiệm. "Họ phải qua nhiều vòng tuyển chọn, cắt cứng tay mới được tham gia. Các bé tinh nghịch, nhỏ tuổi, cần sự khéo léo. Phụ huynh nào cũng muốn con cắt đẹp, mình có con nên hiểu rõ. Tụi mình chỉ thu tình cảm mà thôi, mọi thứ ở đây đều miễn phí", anh Minh nhấn mạnh.

Tiệm tóc mini luôn kín khách vào cuối tuần ẢNH: AN VY

Cắt tóc tại bệnh viện, anh Minh chứng kiến bao hoàn cảnh éo le. Nhưng sau khi cắt, các em vui vẻ trở lại. "Có con nên mình rất yêu trẻ con. Muốn mang nghề nghiệp giúp xã hội, mong các bé mau khỏe", anh Minh nói.

Phạm Nguyễn Trường Duy (21 tuổi), quê Tây Ninh (trước là Long An), hào hứng kể: "Lớp đông nhưng thầy chỉ chọn 5-6 bạn giỏi đến đây. Sáng nay mình cắt được cho 6 bé, mỗi bé tầm 20-30 phút. Bé ngoan cắt nhanh, bé quấy khóc thì mình phải dỗ dành, trò chuyện mãi. Có bé khóc oe oe, nhưng rồi cũng ngồi yên, cuối cùng còn thỏ thẻ cảm ơn chú. Mình thấy vui vì giúp đỡ được nhiều người, chưa kể còn học được tính nhẫn nại. Mình mong các em có tóc gọn, mau hết bệnh".

Trường Duy tỉa tóc cho một bệnh nhi ẢNH: AN VY

Còn Nguyễn Thanh Truyền (21 tuổi), quê Quảng Ngãi, cho biết tiệm tóc mini tại bệnh viện không chỉ cắt cho trẻ em mà còn miễn phí cho phụ huynh. "Nhiều anh chị yêu cầu khó lắm, nhưng tụi mình vẫn làm được. Thấy anh chị vui, tụi mình cũng vui. Chỉ mong các phụ huynh khỏe để chăm con mà thôi", Truyền nói.

Một bệnh nhi thích thú với mái tóc đẹp vừa được cắt ẢNH: AN VY

Anh Dương Linh Lấy (29 tuổi), quê Vĩnh Long (trước là Trà Vinh), bố bé Gia Nghi (4 tháng tuổi, hiện là bệnh nhi ở Khoa Tim mạch), khen ngợi: "Kiểu tóc này ngoài tiệm mất 90.000-100.000 đồng lận. Thế nhưng, khi hỏi giá, các bạn bảo miễn phí. Điều này khiến mình rất bất ngờ và cảm thấy ấm lòng vì các bạn cắt miễn phí nhưng rất có tâm".

Với những "khách hàng" nhỏ tuổi, các anh thợ cần kiên nhẫn gấp bội. Trong ảnh, một bệnh nhi đang ngồi yên để cắt tóc nhờ sự động viên từ "chú thợ" mặc áo cam, trong khi cha mẹ cầm điện thoại cho xem phim hoạt hình ẢNH: AN VY

Còn bé Lư Quốc Khánh (10 tuổi), ngụ Đồng Tháp (trước là Tiền Giang), tự hào chia sẻ: "Các chú thiết kế tóc đẹp lắm. Em sẽ khoe bạn bè trong Khoa Chỉnh hình xem".