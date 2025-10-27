Chuyện về chàng trai 'bận làm con của mẹ'

Với anh Ngô Anh Quân (26 tuổi) hiện đang sống ở phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), những ngày anh được "bận làm con của mẹ" là khoảng thời gian may mắn và hạnh phúc trong cuộc đời.

Khoảnh khắc anh Quân chăm sóc mẹ chu đáo nhận về “mưa tim” trên mạng xã hội ẢNH: NVCC

"M AY MẮN VÌ VẪN ĐƯỢC LÀM EM BÉ CỦA MẸ !"

Thời gian gần đây, anh Quân thường chia sẻ lên tài khoản mạng xã hội cá nhân có tên những khoảnh khắc chăm mẹ bệnh. Ngày nào cũng vậy, anh dậy từ sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ, chăm sóc, trò chuyện với mẹ rất tình cảm.

Hình ảnh thường nhật giản dị của cậu con trai dành cho mẹ khiến nhiều người rơi nước mắt. Cư dân mạng dành lời khen cho tấm lòng hiếu thảo, sự chăm sóc chu đáo của anh Quân. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận, gửi lời chúc sức khỏe tới mẹ của anh.

Chính chàng trai trẻ bất ngờ khi những clip lưu giữ khoảnh khắc, kỷ niệm của hai mẹ con anh lại nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Anh Quân cũng vui khi lan tỏa một chút năng lượng tích cực từ câu chuyện của gia đình mình đến với nhiều người.

Chuyện bắt đầu vào tháng 4.2024, khi mẹ anh là bà Ngô Bích Thanh (60 tuổi) bị đột quỵ. Sau 3 tuần nằm viện, dù vượt qua được giai đoạn nguy hiểm nhưng bà Thanh sức khỏe không còn như trước.

Anh Quân và gia đình, thời điểm lúc mẹ anh còn khỏe mạnh ẢNH: NVCC

Đây là một bước ngoặt của cả gia đình, đặc biệt với bản thân anh Quân. Ba anh đã lớn tuổi, anh học cách chăm sóc mẹ, quán xuyến công việc nhà cũng như đi làm bên ngoài. Thời điểm đầu, anh Quân cảm thấy suy kiệt, áp lực về tinh thần lẫn sức khỏe. Tuy nhiên, mẹ chính là động lực lớn nhất để anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

"Mình cảm thấy thật may mắn vì vẫn được làm em bé của mẹ, hạnh phúc khi "bận làm con của mẹ". Giờ đây, mình đã quen với việc chăm sóc cho mẹ mỗi ngày. Hai bố con mình cũng san sẻ việc nhà với nhau, động viên nhau đồng hành cùng với mẹ", cậu con trai bày tỏ.

N GƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT TRONG ĐỜI

Với anh Quân, mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Những nỗ lực, cố gắng của anh cũng là để báo hiếu cho ba mẹ, để được chăm sóc đấng sinh thành tốt hơn.

"Mẹ mình đã làm nhiều công việc khác nhau, từ bán hàng đến tạp vụ để nuôi mình khôn lớn, mình cảm thấy tự hào vì điều đó và yêu mẹ rất nhiều. Có những kỷ niệm đặc biệt với mẹ mà mình nhớ mãi, về những món ăn mà mẹ nấu. Có lúc mình thèm một món nào đó, dù không nói với mẹ nhưng về nhà lại thấy mẹ nấu đúng món đó. Mình cảm giác như hai mẹ con có một mối liên kết đặc biệt", anh Quân kể.

Hiện anh đang là thầy giáo dạy võ ẢNH: NVCC

Ông Ngô Xuân Bích (67 tuổi, ba anh Quân) cho biết ông và con trai cùng nhau chu toàn mọi việc để bà Thanh sớm hồi phục sức khỏe.

Anh Quân hiện đang là thầy giáo dạy võ cho trẻ em tại Trung tâm thể dục thể thao Quân đội (Hà Nội). Anh gắn bó với công việc này gần 6 năm nay. Mỗi ngày, dù "kín lịch" nhưng anh vẫn cảm thấy tràn trề năng lượng vì có mẹ ở cạnh bên.

"Con cảm ơn mẹ vì tất cả! Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn được làm con của mẹ. Con mong mẹ sẽ sống vui, ngày càng khỏe hơn", cậu con trai nhắn nhủ.