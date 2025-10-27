Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Gia đình
Lan tỏa trên mạng xã hội:

Chuyện về chàng trai 'bận làm con của mẹ'

Cao An Biên
Cao An Biên
27/10/2025 06:00 GMT+7

Chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc chu đáo, trò chuyện cùng người mẹ bệnh nằm trên giường, cậu con trai khiến nhiều người xúc động vì lòng hiếu thảo.

Với anh Ngô Anh Quân (26 tuổi) hiện đang sống ở phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), những ngày anh được "bận làm con của mẹ" là khoảng thời gian may mắn và hạnh phúc trong cuộc đời.

Chuyện về chàng trai chăm mẹ bệnh , lòng hiếu thảo gây xúc động mạng xã hội - Ảnh 1.

Khoảnh khắc anh Quân chăm sóc mẹ chu đáo nhận về “mưa tim” trên mạng xã hội

ẢNH: NVCC

"MAY MẮN VÌ VẪN ĐƯỢC LÀM EM BÉ CỦA MẸ !"

Thời gian gần đây, anh Quân thường chia sẻ lên tài khoản mạng xã hội cá nhân có tên những khoảnh khắc chăm mẹ bệnh. Ngày nào cũng vậy, anh dậy từ sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ, chăm sóc, trò chuyện với mẹ rất tình cảm.

Hình ảnh thường nhật giản dị của cậu con trai dành cho mẹ khiến nhiều người rơi nước mắt. Cư dân mạng dành lời khen cho tấm lòng hiếu thảo, sự chăm sóc chu đáo của anh Quân. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận, gửi lời chúc sức khỏe tới mẹ của anh.

Chính chàng trai trẻ bất ngờ khi những clip lưu giữ khoảnh khắc, kỷ niệm của hai mẹ con anh lại nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Anh Quân cũng vui khi lan tỏa một chút năng lượng tích cực từ câu chuyện của gia đình mình đến với nhiều người.

Chuyện bắt đầu vào tháng 4.2024, khi mẹ anh là bà Ngô Bích Thanh (60 tuổi) bị đột quỵ. Sau 3 tuần nằm viện, dù vượt qua được giai đoạn nguy hiểm nhưng bà Thanh sức khỏe không còn như trước.

Chuyện về chàng trai chăm mẹ bệnh , lòng hiếu thảo gây xúc động mạng xã hội - Ảnh 2.

Anh Quân và gia đình, thời điểm lúc mẹ anh còn khỏe mạnh

ẢNH: NVCC

Đây là một bước ngoặt của cả gia đình, đặc biệt với bản thân anh Quân. Ba anh đã lớn tuổi, anh học cách chăm sóc mẹ, quán xuyến công việc nhà cũng như đi làm bên ngoài. Thời điểm đầu, anh Quân cảm thấy suy kiệt, áp lực về tinh thần lẫn sức khỏe. Tuy nhiên, mẹ chính là động lực lớn nhất để anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

"Mình cảm thấy thật may mắn vì vẫn được làm em bé của mẹ, hạnh phúc khi "bận làm con của mẹ". Giờ đây, mình đã quen với việc chăm sóc cho mẹ mỗi ngày. Hai bố con mình cũng san sẻ việc nhà với nhau, động viên nhau đồng hành cùng với mẹ", cậu con trai bày tỏ.

NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT TRONG ĐỜI

Với anh Quân, mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Những nỗ lực, cố gắng của anh cũng là để báo hiếu cho ba mẹ, để được chăm sóc đấng sinh thành tốt hơn.

"Mẹ mình đã làm nhiều công việc khác nhau, từ bán hàng đến tạp vụ để nuôi mình khôn lớn, mình cảm thấy tự hào vì điều đó và yêu mẹ rất nhiều. Có những kỷ niệm đặc biệt với mẹ mà mình nhớ mãi, về những món ăn mà mẹ nấu. Có lúc mình thèm một món nào đó, dù không nói với mẹ nhưng về nhà lại thấy mẹ nấu đúng món đó. Mình cảm giác như hai mẹ con có một mối liên kết đặc biệt", anh Quân kể.

Chuyện về chàng trai chăm mẹ bệnh , lòng hiếu thảo gây xúc động mạng xã hội - Ảnh 3.

Hiện anh đang là thầy giáo dạy võ

ẢNH: NVCC

Ông Ngô Xuân Bích (67 tuổi, ba anh Quân) cho biết ông và con trai cùng nhau chu toàn mọi việc để bà Thanh sớm hồi phục sức khỏe.

Anh Quân hiện đang là thầy giáo dạy võ cho trẻ em tại Trung tâm thể dục thể thao Quân đội (Hà Nội). Anh gắn bó với công việc này gần 6 năm nay. Mỗi ngày, dù "kín lịch" nhưng anh vẫn cảm thấy tràn trề năng lượng vì có mẹ ở cạnh bên.

"Con cảm ơn mẹ vì tất cả! Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn được làm con của mẹ. Con mong mẹ sẽ sống vui, ngày càng khỏe hơn", cậu con trai nhắn nhủ.

Chuyện về chàng trai chăm mẹ bệnh , lòng hiếu thảo gây xúc động mạng xã hội - Ảnh 4.

Tin liên quan

Những clip triệu view của chàng trai kể chuyện cha mẹ bán cháo bình dân

Những clip triệu view của chàng trai kể chuyện cha mẹ bán cháo bình dân

Những clip kể chuyện cha mẹ vất vả với công việc bán cháo thường nhật được cậu con trai thể hiện một cách đầy yêu thương đang nhận về hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

lan tỏa trên mạng xã hội hiếu thảo mạng xã hội Chàng Trai chăm mẹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận