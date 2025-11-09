Sao chổi thiên niên kỷ Lemmon (C/2025 A6) hơn 1.000 năm mới ghé thăm trái đất được xem là sao chổi đẹp nhất năm 2025. Nhiều người Việt vừa quan sát được sao chổi này những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11 và chụp lại được những khoảnh khắc đẹp.

Sao chổi được chụp trên cung đường trekking vòng quanh dãy núi Annapurna, thuộc dãy núi cao nhất thế giới Himalaya ẢNH: TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG (HHT TRAN)

Sao chổi này ở gần trái đất nhất vào ngày 21.10.2025. Mới đây, ngày 8.11, sao chổi Lemmon đạt điểm gần mặt trời nhất. Ở điểm cận nhật, sao chổi sẽ cách mặt trời khoảng một nửa khoảng cách từ trái đất, tức khoảng 79 triệu km.

Sao chổi Lemmon đã dành phần lớn thời gian trong tháng 10 gần chòm sao Bắc Đẩu. Tuy nhiên sau đó, sao chổi đã di chuyển dần về phía nam ra xa chòm sao này. Vào đầu tháng 11, sao chổi nằm ở phía trước chòm sao mờ Ophiuchus the Serpent Bearer.

Sao chổi sáng đến khoảng cấp sao 4, khiến nó trở thành mục tiêu tốt ngay cả đối với những người quan sát mới bắt đầu. Hiện tại, Lemmon đã mờ đi một chút mỗi ngày và dần rời xa chúng ta.

Săn sao chổi thiên niên kỷ ở dãy Himalaya

Mới đây, hình ảnh và clip quay lại được sao chổi thiên niên kỷ Lemmon từ Nepal được anh Trần Hải Huy Trường, sống ở TP.HCM chia sẻ lên mạng xã hội bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu thiên văn.

Trên cung đường trekking "Annapurna Circuit", là cung đường trekking đường dài vòng quanh dãy núi Annapurna, thuộc dãy núi cao nhất thế giới Himalaya, chàng trai TP.HCM đã bắt được khoảnh khắc thú vị về sao chổi Lemmon.

Sự kết hợp giữa khung cảnh những dãy núi cao hùng vĩ và bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp có sự xuất hiện của thiên thể hơn 1.000 năm mới ghé thăm trái đất đã tạo nên khoảnh khắc đầy ấn tượng.

Sao chổi Lemmon được chụp tại Nhật Bản cuối tháng 10 ẢNH: THANH TÙNG

[CLIP]: Chàng trai Việt "bắt" sao chổi thiên niên kỷ ở Himalaya: "Hẹn gặp sau... 1.000 năm nữa!"

"Tôi có chuyến đi Nepal từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 11, sau đó trở lại Việt Nam. Tháng 10, tôi đã bắt đầu tìm cách săn sao chổi Lemmon, tuy nhiên điều kiện không được thuận lợi. Đến đầu tháng 11 mới bắt được sao chổi này", anh Trường chia sẻ.

Anh kể thêm thời điểm anh chụp sao chổi, anh không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà chỉ quan sát nhờ máy ảnh. Những ngày tới đây, anh dự định sẽ tiếp tục chụp lại khoảnh khắc từ sao chổi này, trong lúc nó đang ngày càng rời xa chúng ta và tới tận… hơn 1.000 năm sau mới quay trở lại.