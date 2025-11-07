Mặt trăng sắp ở xa trái đất nhất, tới năm… 2043 mới phá vỡ 'kỷ lục'

Theo Timeanddate.com, tính từ trăng non tháng 11 này, mặt trăng sẽ ở khoảng cách xa trái đất nhất và trong suốt 18 năm tới, cho tới năm 2043, khoảng cách xa nhất này mới bị phá vỡ.

Mặt trăng xa nhất cho đến năm 2043 ẢNH: HIỆP

Các nhà nghiên cứu cho biết quỹ đạo của mặt trăng không phải là một đường tròn hoàn hảo với trái đất nằm chính giữa. Thay vào đó, nó là một đường elip, với trái đất hơi lệch tâm.

Điều này có nghĩa là khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng liên tục thay đổi. Khi mặt trăng ở rất gần, nó thường được gọi là siêu trăng và khi ở rất xa, nó được gọi là micromoon. Khoảng cách cực đại nhất giữa trái đất và mặt trăng - khoảng cách lớn nhất hoặc nhỏ nhất giữa hai thiên thể xảy ra vào khoảng trăng non hoặc trăng tròn.

Những mặt trăng xa nhất trong nửa thế kỷ này

Bảng dưới đây cho thấy 4 khoảng cách xa nhất giữa trái đất và mặt trăng trong nửa đầu thế kỷ 21 (từ năm 2001 đến năm 2050). Khoảng cách được đo từ tâm trái đất đến tâm mặt trăng và ngày tháng được tính theo giờ UTC, tức giờ phối hợp quốc tế.

Bảng dưới đây cho thấy 4 khoảng cách xa nhất giữa trái đất và mặt trăng trong nửa đầu thế kỷ 21 ẢNH: TIMEANDDATE.COM

Cả 4 ngày đều trùng với trăng non. Theo quy tắc chung, khoảng cách trái đất - mặt trăng lớn nhất trùng với trăng non, trong khi khoảng cách nhỏ nhất tương ứng với trăng tròn. Lần tiếp theo mặt trăng ở vị trí xa nhất như ngày 20.11.2025 tới đây sẽ là 18 năm sau, vào tháng 12.2043.

Điểm xa nhất trên quỹ đạo hằng tháng của mặt trăng quanh trái đất được gọi là apogee (viễn điểm). Trong khi đó, điểm gần nhất được gọi là perigee (cận điểm).

Tại sao các điểm viễn địa và cận địa lại trùng với trăng non hoặc trăng tròn? Bởi vì đó là lúc trái đất, mặt trăng và mặt trời thẳng hàng và lực hấp dẫn của mặt trời khiến quỹ đạo của mặt trăng bị kéo giãn hoặc nén lại.

Với câu hỏi vì sao một số cực điểm lại lớn hơn những cực điểm khác? Đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm cả việc điểm viễn địa hoặc cận địa trùng với trăng non hoặc trăng tròn đến mức nào. Khoảng cách trái đất - mặt trời cũng giống như khoảng cách trái đất - mặt trăng, liên tục thay đổi bởi nhiều yếu tố tác động.