Tối nay bắt đầu mưa sao băng nổi tiếng trong lịch sử, kéo dài gần... 1 tháng

Theo Timeanddate.com, trận mưa sao băng Leonids hoạt động từ tối nay 6.11 đến ngày 30.11 với cực điểm vào đêm 17.11, rạng sáng 18.11. Tần suất trận mưa sao băng này có thể lên đến 15 sao băng mỗi giờ trong điều kiện lý tưởng.

Mưa sao băng Leonids được dự báo bắt đầu vào tối nay và kéo dài tới cuối tháng 11 ẢNH: THANH TÙNG

Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) thông tin Leonids là một trận mưa sao băng đã có cho mình dấu ấn trong lịch sử với cơn bão sao băng nổi tiếng vào năm 1833. Vào đêm đó, sao băng rơi nhiều đến mức được người dân thời đó mô tả là trông như một cơn mưa, được ước tính đến khoảng hơn hàng nghìn sao băng mỗi phút vào đỉnh điểm.

Mặc dù các trận mưa sao băng Leonids thông thường sẽ không hoành tráng bằng sự kiện bão sao băng năm 1833, nó vẫn là một sự kiện rất đáng xem vào giữa tháng 11. Đêm cực đại, người quan sát sẽ thấy chòm sao Sư Tử (Leo) sẽ nằm ở gần đường chân trời phía đông với các vệt sao băng bắn ra từ đó với tần suất từ 10 đến 15 vệt mỗi giờ trong điều kiện quan sát lý tưởng.

Cách quan sát mưa sao băng

Trận mưa sao băng Leonids có nguồn gốc từ sao chổi Tempel-Tuttle, được phát hiện từ năm 1865. Khi sao chổi này di chuyển gần mặt trời, nó để lại nhiều mảnh vụn là các thiên thạch nhỏ, trải dài trong không gian và cắt qua quỹ đạo trái đất.

Trong quá trình di chuyển quanh mặt trời, trái đất sẽ cắt ngang qua khu vực của đám tàn dư này vào những thời điểm nhất định trong năm. Khi các mảnh vụn này lao vào bầu khí quyển của trái đất với tốc độ rất cao, chúng ma sát với không khí, nóng lên và bốc cháy, tạo thành vệt sáng ta gọi là sao băng.

Ngắm mưa sao băng cần sự ủng hộ của thời tiết và sự kiên nhẫn ẢNH: THANH TÙNG

Bạn không cần bất kỳ thiết bị đặc biệt hay kỹ năng nào để ngắm mưa sao băng. Tất cả những gì bạn thực sự cần là bầu trời quang đãng, kiên nhẫn và bản đồ bầu trời:

1. Tìm một vị trí quan sát vắng vẻ, tránh xa ánh đèn thành phố. Khi đến địa điểm, mắt bạn có thể mất 15 đến 20 phút để làm quen với bóng tối.

2. Mặc quần áo phù hợp với thời tiết và đảm bảo bạn thoải mái, đặc biệt nếu bạn dự định ở ngoài lâu.

3. Hãy mang theo chăn hoặc ghế ngồi thoải mái - ngắm sao băng là đòi hỏi sự chờ đợi. Sau khi tìm được vị trí quan sát, hãy nằm xuống và ngước nhìn lên bầu trời.

4. Mưa sao băng dường như xuất phát từ điểm tỏa sáng, nhưng sao băng có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên bầu trời. Điểm sáng càng cao so với đường chân trời, bạn càng có nhiều khả năng nhìn thấy sao băng.