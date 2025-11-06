Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Tối nay bắt đầu mưa sao băng nổi tiếng trong lịch sử, kéo dài gần... 1 tháng

Cao An Biên
Cao An Biên
06/11/2025 19:00 GMT+7

Mưa sao băng Leonids chính thức bắt đầu rực rỡ trên bầu trời tháng 11 vào tối nay 6.11. Sao băng sẽ kéo dài tới hết tháng này, khi nào người Việt có thể quan sát cực đại?

Theo Timeanddate.com, trận mưa sao băng Leonids hoạt động từ tối nay 6.11 đến ngày 30.11 với cực điểm vào đêm 17.11, rạng sáng 18.11. Tần suất trận mưa sao băng này có thể lên đến 15 sao băng mỗi giờ trong điều kiện lý tưởng.

Tối nay bắt đầu mưa sao băng nổi tiếng trong lịch sử, kéo dài gần... 1 tháng - Ảnh 1.

Mưa sao băng Leonids được dự báo bắt đầu vào tối nay và kéo dài tới cuối tháng 11

ẢNH: THANH TÙNG

Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) thông tin Leonids là một trận mưa sao băng đã có cho mình dấu ấn trong lịch sử với cơn bão sao băng nổi tiếng vào năm 1833. Vào đêm đó, sao băng rơi nhiều đến mức được người dân thời đó mô tả là trông như một cơn mưa, được ước tính đến khoảng hơn hàng nghìn sao băng mỗi phút vào đỉnh điểm.

Mặc dù các trận mưa sao băng Leonids thông thường sẽ không hoành tráng bằng sự kiện bão sao băng năm 1833, nó vẫn là một sự kiện rất đáng xem vào giữa tháng 11. Đêm cực đại, người quan sát sẽ thấy chòm sao Sư Tử (Leo) sẽ nằm ở gần đường chân trời phía đông với các vệt sao băng bắn ra từ đó với tần suất từ 10 đến 15 vệt mỗi giờ trong điều kiện quan sát lý tưởng.

Cách quan sát mưa sao băng

Trận mưa sao băng Leonids có nguồn gốc từ sao chổi Tempel-Tuttle, được phát hiện từ năm 1865. Khi sao chổi này di chuyển gần mặt trời, nó để lại nhiều mảnh vụn là các thiên thạch nhỏ, trải dài trong không gian và cắt qua quỹ đạo trái đất.

Trong quá trình di chuyển quanh mặt trời, trái đất sẽ cắt ngang qua khu vực của đám tàn dư này vào những thời điểm nhất định trong năm. Khi các mảnh vụn này lao vào bầu khí quyển của trái đất với tốc độ rất cao, chúng ma sát với không khí, nóng lên và bốc cháy, tạo thành vệt sáng ta gọi là sao băng.

Tối nay bắt đầu mưa sao băng nổi tiếng trong lịch sử, kéo dài gần... 1 tháng - Ảnh 2.

Ngắm mưa sao băng cần sự ủng hộ của thời tiết và sự kiên nhẫn

ẢNH: THANH TÙNG

Bạn không cần bất kỳ thiết bị đặc biệt hay kỹ năng nào để ngắm mưa sao băng. Tất cả những gì bạn thực sự cần là bầu trời quang đãng, kiên nhẫn và bản đồ bầu trời:

1. Tìm một vị trí quan sát vắng vẻ, tránh xa ánh đèn thành phố. Khi đến địa điểm, mắt bạn có thể mất 15 đến 20 phút để làm quen với bóng tối.

2. Mặc quần áo phù hợp với thời tiết và đảm bảo bạn thoải mái, đặc biệt nếu bạn dự định ở ngoài lâu.

3. Hãy mang theo chăn hoặc ghế ngồi thoải mái - ngắm sao băng là đòi hỏi sự chờ đợi. Sau khi tìm được vị trí quan sát, hãy nằm xuống và ngước nhìn lên bầu trời.

4. Mưa sao băng dường như xuất phát từ điểm tỏa sáng, nhưng sao băng có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên bầu trời. Điểm sáng càng cao so với đường chân trời, bạn càng có nhiều khả năng nhìn thấy sao băng.

Tin liên quan

Rằm tháng 9 đêm nay: Người Việt ngắm mưa sao băng cực đại với… trăng rằm

Rằm tháng 9 đêm nay: Người Việt ngắm mưa sao băng cực đại với… trăng rằm

Tối nay 4.11 và rạng sáng mai 5.11, bầu trời Việt Nam có trận mưa sao băng đạt cực đại. Làm sao để người Việt quan sát sao băng dưới… trăng rằm tháng 9?

Tối nay, siêu trăng lớn và sáng nhất 2025 xuất hiện trên bầu trời Việt Nam

Sao chổi thiên niên kỷ xuất hiện ở Đắk Lắk: Chàng trai 'săn' được khoảnh khắc hiếm

Khám phá thêm chủ đề

mưa sao băng sao băng mưa sao băng Leonids Leonids mưa sao băng là gì cách ngắm mưa sao băng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận