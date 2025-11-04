Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Rằm tháng 9 đêm nay: Người Việt ngắm mưa sao băng cực đại với… trăng rằm

Cao An Biên
Cao An Biên
04/11/2025 19:45 GMT+7

Tối nay 4.11 và rạng sáng mai 5.11, bầu trời Việt Nam có trận mưa sao băng đạt cực đại. Làm sao để người Việt quan sát sao băng dưới… trăng rằm tháng 9?

Theo EarthSky, hai mưa sao băng đang diễn ra trên bầu trời tối rằm tháng 9 là Bắc Taurids và Nam Taurids. Trong đó, mưa sao băng Nam Taurids hoạt động từ ngày 20.9 và dự kiến sẽ đạt đỉnh vào đêm nay 4.11, rạng sáng mai ngày 5.11.

Rằm tháng 9 đêm nay: Người Việt ngắm mưa sao băng cực đại với… trăng rằm - Ảnh 1.

Sao băng Taurids có xu hướng di chuyển chậm, đôi khi rất sáng. Mưa sao băng đôi khi tạo ra cầu lửa, xuất hiện trở lại theo chu kỳ vào năm 2008, 2015 và 2022

ẢNH: THANH TÙNG

Tuy nhiên, ngay lúc cực điểm mưa sao băng, trăng rằm tháng 9 xuất hiện ảnh hưởng không nhỏ tới việc quan sát. "Điều đó không có nghĩa là bạn không thể ngắm chúng. Ngay cả dưới ánh trăng, bạn vẫn có thể thấy một số sao băng.

Nhưng số lượng bạn nhìn thấy sẽ giảm đi. May mắn thay, mưa sao băng Taurids thường có những sao băng rất sáng, được gọi là cầu lửa!", chuyên gia cho biết. Dưới đây là một số mẹo để quan sát mưa sao băng dưới ánh trăng rằm tháng 9.

1. Tránh xa ánh đèn thành phố

Rời xa ánh đèn thành phố, tìm đến vùng ngoại ô hay nông thôn không bị nhiễm sáng, chẳng hạn như cánh đồng hoặc con đường quê vắng vẻ, là lựa chọn lý tưởng nếu bạn thực sự muốn ngắm sao băng.

2. Dưới bóng trăng

Bạn sẽ nhận thấy rằng mặt trăng sáng sẽ tạo ra những cái bóng. Khi bạn xem sao băng Taurids vào tối nay, đừng đứng dưới bầu trời rộng mở. Thay vào đó, hãy tìm một nơi lý tưởng vừa cho bạn một khoảng trời rộng để ngắm sao băng, nhưng tránh ánh trăng. Nằm trong bóng trăng và cách xa ánh sáng của ánh đèn thành phố, màn đêm đột nhiên tối lại và có thể giúp bạn nhìn thấy nhiều sao băng hơn.

Rằm tháng 9 đêm nay: Người Việt ngắm mưa sao băng cực đại với… trăng rằm - Ảnh 2.

Ngắm mưa sao băng tránh xa ánh đèn đô thị

ẢNH: THANH TÙNG

3. Rời xa điện thoại di động

Bạn có thể cùng người thân, bạn bè mang theo chăn, đồ uống nóng khi ngắm sao băng vào nửa đêm. Bạn sẽ thoải mái hơn với một chiếc ghế dài ngả lưng. Nếu có nhiều người cùng xem, hãy ngắm nhìn bầu trời ở nhiều góc độ khác nhau.

Ngoài ra, hãy cất điện thoại di động trong túi và hạn chế sử dụng máy tính bảng, máy tính xách tay khi ngắm sao, ngay cả khi sử dụng chế độ tối vào ban đêm cũng sẽ làm hỏng tầm nhìn của bạn.

4. Hãy chăm chú, nhìn kỹ các vệt sao băng

Với hầu hết các trận mưa sao băng, điều quan trọng nhất là số lượng. Những người quan sát sao băng thích đếm số lượng sao băng họ nhìn thấy. Nhưng khi mặt trăng che khuất tầm nhìn, số lượng sao băng chúng ta quan sát sẽ giảm.

Vì vậy, thay vì đếm, hãy quan sát kỹ từng sao băng bạn nhìn thấy. Hãy chú ý đến tốc độ và màu sắc của các sao băng. Hãy để ý xem khi chúng lướt qua bầu trời, các sao băng có đột nhiên "bùng nổ" sáng chói hay không.

Rằm tháng 9 đêm nay: Người Việt ngắm mưa sao băng cực đại với… trăng rằm - Ảnh 3.

Chú ý những "quả cầu lửa"

ẢNH: THANH TÙNG

5. Chú ý "quả cầu lửa"

Hầu hết các trận mưa sao băng đẹp nhất sau nửa đêm. May mắn thay, điểm sáng của mưa sao băng Taurids xuất hiện vào đầu buổi tối. Ngay cả dưới ánh trăng sáng, bạn vẫn có thể nhìn thấy một sao băng cực kỳ sáng. Các nhà thiên văn học gọi chúng là cầu lửa.

6. Tận hưởng thiên nhiên

Không phải trận mưa sao băng nào cũng tuyệt vời. Đôi khi, bạn chỉ nhìn thấy một sao băng duy nhất. Tuy nhiên, được ra ngoài, tắm mình dưới ánh trăng, tận hưởng không khí về đêm và trò chuyện cùng bạn bè vẫn là một trải nghiệm tuyệt vời.

