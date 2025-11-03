Chàng trai Việt 'bắt được' sao chổi thiên niên kỷ: 'Cơ hội duy nhất trong đời!'

Mới đây, sao chổi Lemmon vừa tiến đến gần trái đất nhất sau hơn 1.000 năm. Đây là lần ghé thăm đầu tiên và duy nhất trong hơn một thiên niên kỷ qua nên được nhiều người gọi là sao chổi thiên niên kỷ.

Theo Space.com, kính viễn vọng đã phát hiện ra sao chổi này vào ngày 3.1.2025. Với hơn 115 báo cáo quan sát về sao chổi này, các nhà khoa học đã có thể theo dõi quỹ đạo của nó. Họ xác định rằng sao chổi Lemmon quay quanh mặt trời với chu kỳ 1.396 năm.

Sao chổi xuất hiện sau hơn 1.000 năm được anh Thanh Tùng chụp lại ẢNH: THANH TÙNG

Vì vậy, lần cuối cùng sao chổi này đến các vùng bên trong hệ mặt trời và vùng lân cận trái đất là vào khoảng năm 629. Sau lần nhìn thấy sao chổi Lemmon này vào năm 2025, phải đến năm 3421 mới quay trở lại.

Sao chổi Lemmon đạt độ sáng lớn nhất vào ngày 26.10, với độ sáng biểu kiến là 3,8. Đây cũng đang là thời điểm sáng nhất của nó trong lần xuất hiện sau hơn 1.000 năm này. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đặc biệt vì thời tiết, không phải cũng có thể chụp được sao chổi này.

Khoảnh khắc đẹp của chàng trai Việt tại Nhật Bản

Anh Thanh Tùng (27 tuổi), hiện đang là thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản vừa chia sẻ khoảnh khắc chụp được sao chổi Lemmon từ vùng Izu của tỉnh Shizuoka. Khoảnh khắc sao chổi xuất hiện đầy ấn tượng trong ảnh được nhiều người yêu thích, chia sẻ.

Chàng trai Việt cho biết bức ảnh được chụp ngày sao chổi đạt độ sáng lớn nhất vào cuối tháng 10, tuy nhiên hiện tại anh mới có thời gian làm hậu kỳ và hoàn thành bức ảnh. Để chụp được sao chổi này, bên cạnh thiết bị chụp ảnh thiên văn cần thiết, anh Tùng cho biết còn cần có sự ủng hộ của thời tiết.

Chàng trai Việt có tình yêu dành cho thiên văn ẢNH: THANH TÙNG

"Lúc chụp, gió khá lớn cũng gây khó khăn cho mình. Điều quan trọng là mình chạy đua với thời gian khi chụp sao chổi vào lúc hoàng hôn, nếu không tranh thủ, sao chổi sẽ biến mất khỏi đường chân trời. Đây là cơ hội duy nhất trong đời để chụp sao chổi này", anh chia sẻ.

Anh Tùng quê Quảng Trị, sang Nhật Bản sống và làm việc 6 năm nay. Bên cạnh công việc, anh còn dành niềm đam mê với thiên văn và chụp ảnh thiên văn.