Sao chổi thiên niên kỷ xuất hiện ở Đắk Lắk: Chàng trai 'săn' được khoảnh khắc hiếm

Sáng nay 5.11, mạng xã hội chia sẻ khoảnh khắc sao chổi màu xanh xuất hiện trên bầu trời ở Đắk Lắk. Bức ảnh được một chàng trai trẻ chụp lại khiến nhiều người quan tâm, tò mò. Trên thực tế, đây là sao chổi gì?

Sao chổi xuất hiện trên bầu trời Đắk Lắk ẢNH: NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG

Đó chính là sao chổi thiên niên kỷ Lemmon (C/2025 A6) nổi tiếng, vừa tiến đến gần trái đất nhất sau hơn 1.000 năm. Sao chổi Lemmon đạt độ sáng lớn nhất vào ngày 26.10, với độ sáng biểu kiến là 3,8. Đây cũng đang là thời điểm sáng nhất của nó trong lần xuất hiện sau hơn 1.000 năm này, sau đó nó sẽ mờ dần.

Nhiều người yêu thiên văn tại Việt Nam cũng quan sát và tìm cách chụp ảnh sao chổi này thời gian qua, tuy nhiên không phải ai cũng "bắt" được Lemmon.

"Bất ngờ vì chụp được sao chổi!"

Hình ảnh sao chổi trên được Nguyễn Nhật Trường (17 tuổi, hiện là học sinh lớp 12) chụp được ở xã Sơn Thành (Đắk Lắk) vào ngày 3.11. Hình ảnh sao chổi xuất hiện lúc hoàng hôn trước những dãy núi, bên dưới là dòng sông Ba lập tức khiến nhiều người ấn tượng.

"Mình đã săn chụp sao chổi này cả tháng nay, nhưng không thành công vì nhiều ngày liên tục thời tiết xấu. Hiếm hoi chiều ngày hôm đó trời đột nhiên quang mây, mình thử mang máy ảnh đi chụp và bất ngờ bắt được khoảnh khắc sao chổi này. Bản thân mình cũng bất ngờ, không nghĩ sẽ chụp được sao chổi Lemmon", chàng trai bày tỏ.

Trước đó, sao chổi này cũng được một chàng trai Việt Nam chụp được tại Nhật Bản ẢNH: THANH TÙNG

Nhật Trường hài lòng khi có thể chụp được khoảnh khắc mong muốn. Là người có niềm đam mê với thiên văn, chàng trai cũng từng nhiều lần chụp những sao chổi khác xuất hiện ở Việt Nam.

Trước đó, anh Thanh Tùng (27 tuổi, thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản) cũng chia sẻ khoảnh khắc chụp được sao chổi Lemmon từ vùng Izu của tỉnh Shizuoka. Khoảnh khắc sao chổi xuất hiện đầy ấn tượng trong ảnh được nhiều người yêu thích, chia sẻ.

Chàng trai Việt cho biết bức ảnh được chụp ngày sao chổi đạt độ sáng lớn nhất vào cuối tháng 10, tuy nhiên hiện tại anh mới có thời gian làm hậu kỳ và hoàn thành bức ảnh. Để chụp được sao chổi này, bên cạnh thiết bị chụp ảnh thiên văn cần thiết, anh Tùng cho biết còn cần có sự ủng hộ của thời tiết.