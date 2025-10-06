Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quỹ Khởi sự từ tâm viết tiếp ‘Chuyện trăng non’ mùa 3 cho trẻ em yếu thế

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
06/10/2025 14:59 GMT+7

Quỹ Khởi sự từ tâm (thành viên Kim Oanh Group) mang đến cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt một mùa Trung thu ấm áp, tràn ngập tiếng cười và yêu thương.

Chiều 5.10, Quỹ Khởi sự từ tâm tổ chức chương trình tết Trung thu với chủ đề “Chuyện trăng non” mùa 3 tại Khu du lịch Sơn Tiên (tỉnh Đồng Nai) thu hút gần 200 em nhỏ tham gia. Các em đều thuộc dự án “Cùng làm cha mẹ” do Quỹ Khởi sự từ tâm triển khai suốt 3 năm qua.

Quỹ Khởi sự từ tâm viết tiếp ‘Chuyện trăng non’ mùa 3 cho trẻ em yếu thế - Ảnh 1.

Các em nhỏ được hòa mình vào không khí rộn ràng của ngày hội tết Trung thu

ẢNH: H.N

Tại chương trình, các em được hòa mình vào không khí rộn ràng của ngày hội tết Trung thu với nhiều hoạt động ý nghĩa như: trang trí lồng đèn, làm bánh in, nghe kể chuyện chú Cuội - chị Hằng, ca hát và vui chơi tập thể.

Quỹ Khởi sự từ tâm đã trao tặng bánh trung thu, lồng đèn và nhiều phần quà với tổng kinh phí thực hiện hơn 250 triệu đồng. Không chỉ là hỗ trợ vật chất, những món quà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và hy vọng để các em vững vàng hơn trên hành trình trưởng thành.

Quỹ Khởi sự từ tâm viết tiếp ‘Chuyện trăng non’ mùa 3 cho trẻ em yếu thế - Ảnh 2.

Các em được tham quan tại Khu du lịch Sơn Tiên (tỉnh Đồng Nai)

ẢNH: H.N

Ông Nguyễn Phú Đức, Giám đốc Quỹ Khởi sự từ tâm, cho biết: “Trung thu là dịp để trẻ em được vui chơi, được sống đúng với tuổi thơ của mình. Chúng tôi tin rằng, mỗi nụ cười và niềm vui hôm nay sẽ trở thành ký ức đẹp, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, tự tin viết tiếp ước mơ của mình”.

Chị Lê Thị Hạnh (42 tuổi, ở phường Dĩ An, TP.HCM) cùng con gái nhỏ háo hức tham gia chương trình. Chồng chị Hạnh mất trong thời điểm dịch Covid - 19, một mình chị gồng gánh nuôi 2 con ăn học.

Quỹ Khởi sự từ tâm viết tiếp ‘Chuyện trăng non’ mùa 3 cho trẻ em yếu thế - Ảnh 3.

Các em nhỏ thích thú tham gia trang trí lồng đèn

ẢNH: H.N

Chị Hạnh chia sẻ, hai con của chị thường xuyên được tham gia những hoạt động vui chơi, nhận quà vào các dịp lễ do Quỹ Khởi sự từ tâm tổ chức. Vào dịp lễ Trung thu năm nay, con gái chị được tham gia trang trí lồng đèn, xem kể chuyện, diễn kịch, múa lân, rước đèn và phá cỗ cùng các bạn.

“Tôi cảm thấy rất vui và xúc động khi thấy con được vui chơi, được cười đùa như bao đứa trẻ khác. Những chương trình như thế này thật sự là nguồn động viên, tiếp thêm cho chúng tôi nghị lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống”, chị bày tỏ.

Quỹ Khởi sự từ tâm viết tiếp ‘Chuyện trăng non’ mùa 3 cho trẻ em yếu thế - Ảnh 4.

Quỹ Khởi sự từ tâm trao quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt

ẢNH: H.N

Con gái của chị Hạnh, bé Trần Gia Hân (7 tuổi) vui vẻ khoe: “Con thích nhất là được rước đèn và xem múa lân. Con ước năm nào cũng có tết Trung thu vui như vậy”.

Dịp này, “Chuyện trăng non” mùa 3 còn mang đến không khí vui tươi tại Trường Giáo dưỡng số 4 (tỉnh Đồng Nai) cho các em là trẻ vị thành niên thuộc dự án Chắp cánh vươn xa.

Chương trình “Chuyện trăng non” đã trở thành hoạt động giàu ý nghĩa, góp phần khẳng định sứ mệnh của Quỹ Khởi sự từ tâm trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và đồng hành cùng trẻ em yếu thế.

