Quỹ Khởi sự từ tâm viết tiếp ‘Chuyện trăng non’ mùa 3 cho trẻ em yếu thế

Chiều 5.10, Quỹ Khởi sự từ tâm tổ chức chương trình tết Trung thu với chủ đề “Chuyện trăng non” mùa 3 tại Khu du lịch Sơn Tiên (tỉnh Đồng Nai) thu hút gần 200 em nhỏ tham gia. Các em đều thuộc dự án “Cùng làm cha mẹ” do Quỹ Khởi sự từ tâm triển khai suốt 3 năm qua.

Các em nhỏ được hòa mình vào không khí rộn ràng của ngày hội tết Trung thu ẢNH: H.N

Tại chương trình, các em được hòa mình vào không khí rộn ràng của ngày hội tết Trung thu với nhiều hoạt động ý nghĩa như: trang trí lồng đèn, làm bánh in, nghe kể chuyện chú Cuội - chị Hằng, ca hát và vui chơi tập thể.

Quỹ Khởi sự từ tâm đã trao tặng bánh trung thu, lồng đèn và nhiều phần quà với tổng kinh phí thực hiện hơn 250 triệu đồng. Không chỉ là hỗ trợ vật chất, những món quà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và hy vọng để các em vững vàng hơn trên hành trình trưởng thành. Các em được tham quan tại Khu du lịch Sơn Tiên (tỉnh Đồng Nai) ẢNH: H.N Ông Nguyễn Phú Đức, Giám đốc Quỹ Khởi sự từ tâm, cho biết: “Trung thu là dịp để trẻ em được vui chơi, được sống đúng với tuổi thơ của mình. Chúng tôi tin rằng, mỗi nụ cười và niềm vui hôm nay sẽ trở thành ký ức đẹp, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, tự tin viết tiếp ước mơ của mình”.