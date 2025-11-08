Hôm nay sao chổi thiên niên kỷ đang gần mặt trời nhất: Mẹo để người Việt ngắm

Đến thời điểm này, nhiều người Việt đã tận mắt chiêm ngưỡng sao chổi thiên niên kỷ Lemmon (C/2025 A6). Cho đến nay, đây là sao chổi đẹp nhất năm 2025 và thuận lợi cho người quan sát ở Bắc bán cầu.

Sao chổi là thiên thể "lang thang" trong vũ trụ

EarthSky cho biết sao chổi Lemmon vẫn đang ở ranh giới có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ một vị trí bầu trời tối. Tuần này, nó đã "cạnh tranh" với siêu trăng sáng nhất năm 2025. Tuy nhiên, người quan sát vẫn có thể nhìn thấy nó bằng ống nhòm.

Sao chổi này ở gần trái đất nhất vào ngày 21.10.2025. Hôm nay 8.11, sao chổi Lemmon sẽ đạt điểm gần mặt trời nhất. Ở điểm cận nhật, sao chổi sẽ cách mặt trời khoảng một nửa khoảng cách từ trái đất, tức khoảng 79 triệu km.

Lemmon ở trên bầu trời phía tây của chúng ta sau khi mặt trời lặn... chỉ là một vết nhòe khi nhìn bằng mắt thường, nhưng rất đẹp khi có sự hỗ trợ của thiết bị quan sát hoặc chụp ảnh.

Mẹo quan sát sao chổi thiên niên kỷ từ hôm nay

Sao chổi Lemmon đã dành phần lớn thời gian trong tháng 10 gần chòm sao Bắc Đẩu. Tuy nhiên sau đó, sao chổi đã di chuyển dần về phía nam ra xa chòm sao Bắc Đẩu. Vào đầu tháng 11, sao chổi nằm ở phía trước chòm sao mờ Ophiuchus the Serpent Bearer.

Sao chổi sáng đến khoảng cấp sao 4, khiến nó trở thành mục tiêu tốt ngay cả đối với những người quan sát mới bắt đầu. Hiện tại, Lemmon đã mờ đi một chút. Nó vẫn nằm trong giới hạn để quan sát bằng mắt thường.

Đây là biểu đồ cho thấy vị trí của sao chổi trên vòm trời phía tây sau khi mặt trời lặn, vào ngày 8.11, ngày sao chổi đến gần mặt trời nhất ẢNH: STELLARIUM

Đây là một cách để tìm sao chổi Lemmon thông qua điện thoại của bạn:

1. Hãy ra ngoài và hướng về phía tây (hướng hoàng hôn) ngay khi trời chập tối. Đừng đợi quá muộn, nếu không sao chổi sẽ lặn xuống dưới đường chân trời.

2. Hướng camera điện thoại về phía trời tây và chụp vài bức ảnh. Hãy thêm vào khung ảnh một số vật thể chẳng hạn như ngọn cây, ngọn núi. Hãy tìm sao chổi như một vệt mờ trong ảnh.

3. Sau đó, hãy dùng các mốc quan sát để cố gắng nhìn thấy nó bằng mắt thường. Hoặc tốt hơn nữa, hãy quan sát nó bằng ống nhòm.