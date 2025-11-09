Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vĩnh Long: Công trình 42 tỉ đồng giữa lòng thành phố 'đắp chiếu' hơn 10 năm

Bắc Bình
Bắc Bình
09/11/2025 17:14 GMT+7

Công trình khối nhà đào tạo nghề quản trị khách sạn của Trường cao đẳng Đồng Khởi (Vĩnh Long) có tổng mức đầu tư hơn 42 tỉ đồng, khởi công từ năm 2012, nhưng xây dựng dang dở và bỏ hoang hơn 10 năm qua.

Công trình không thể đưa vào sử dụng nhưng phải đóng thuế hằng năm

Theo Kết luận thanh tra số 11/KL-TT 2025 của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long, công trình khối nhà đào tạo nghề quản trị khách sạn thuộc Trường cao đẳng Đồng Khởi được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt đầu tư từ năm 2011, với tổng vốn hơn 42,8 tỉ đồng. Nguồn vốn được xác định từ chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 và các nguồn hợp pháp khác.

Công trình được giao cho Trường cao đẳng Đồng Khởi (thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre cũ, nay là Vĩnh Long) làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2014.

Vĩnh Long: Công trình 42 tỉ đồng “đắp chiếu” suốt 10 năm giữa lòng thành phố - Ảnh 1.

Tòa nhà thuộc Trường cao đẳng nghề Đồng Khởi này tọa lạc trên khu "đất vàng" bên hồ Trúc Giang giữa TP.Bến Tre cũ

ẢNH: BẮC BÌNH

Tuy nhiên, sau 13 năm khởi công, đến nay, khối nhà 9 tầng chỉ mới hoàn thành phần thô, nhiều hạng mục hư hỏng, gỉ sét, cửa kính vỡ, thiết bị vệ sinh hư hại, biến công trình thành khối bê tông hoang tàn giữa lòng TP.Bến Tre cũ.

Theo thanh tra, Trường cao đẳng Đồng Khởi được cấp khoảng 23,4 tỉ đồng trong 3 năm (2012, 2013, 2015), sau đó bị ngừng cấp vốn, thiếu gần 19,4 tỉ đồng nên phải dừng thi công từ năm 2016.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kết luận công trình chưa hoàn thành, không thể đưa vào sử dụng, dẫn đến xuống cấp, hư hỏng tài sản, trong khi nhà trường vẫn phải nộp tiền thuê đất hằng năm, gây lãng phí ngân sách.

Đến tháng 4.2025, UBND tỉnh Bến Tre (cũ) đã thu hồi 838,2 m2 đất của 2 thửa mà nhà trường thuê để xây dựng dự án.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đã chỉ ra các sai phạm trong lập dự án, đấu thầu, bố trí vốn và quyết toán. Cụ thể, chủ đầu tư không có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi có quyết định đầu tư; chỉ định thầu rút gọn sai quy định với gói thầu tư vấn trên 500 triệu đồng; nhiều cá nhân trong tổ thẩm định không có chứng chỉ đấu thầu.

Đáng chú ý, lãnh đạo Trường cao đẳng nghề Đồng Khởi còn tự ý điều chuyển 7 tỉ đồng từ vốn vay của dự án khác sang thực hiện công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, vi phạm Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, việc quyết toán công trình khi chưa nghiệm thu, thanh toán thừa 84,7 triệu đồng cho đơn vị kiểm toán cũng bị nêu rõ.

Trách nhiệm được xác định thuộc về ông Nguyễn Ngọc Thảo (nguyên Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Đồng Khởi giai đoạn 2011 - 2014) và bà Ngô Kim Phượng (nguyên Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Đồng Khởi giai đoạn 2015 - 2018), cùng các bộ phận tham mưu, kế toán...

Thanh tra kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Ngọc Thảo và bà Ngô Kim Phượng; thu hồi 84,7 triệu đồng do thanh toán thừa, nộp hoàn trả 6,6 tỉ đồng vốn vay điều chuyển sai mục đích và 506 triệu đồng tiền phạt chậm nộp thuế. Đồng thời, đề nghị Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cùng Bộ Tài chính xem xét giải pháp bố trí vốn để hoàn thiện, tránh thất thoát tài sản nhà nước.


Vĩnh Long Tổng liên đoàn lao động việt nam trường cao đẳng nghề Đồng Khởi Bến Tre Quản trị Khách sạn công trình đắp chiếu lãng phí Thanh tra
Xem thêm bình luận