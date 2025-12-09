Lan tỏa trên mạng xã hội: Mâm cơm Việt 'chuẩn mẹ nấu' tại Đức

Phía sau những "mâm cơm mẹ nấu" của nhà hàng NamPan nằm trên đường Oranienburger, thủ đô Berlin (Đức) là tình yêu dành cho ẩm thực Việt của anh Trịnh Đình Tuân (43 tuổi), quê Hưng Yên (Thái Bình cũ) - chủ nhà hàng, cùng đội ngũ nhân viên.

T Ừ NHÀ HÀNG CHUYÊN PHỤC VỤ MÓN N HẬT …

Anh Tuân cho biết nhà hàng được anh mua lại năm 2020 từ một người Ý, ban đầu chuyên phục vụ các món ăn Nhật Bản. Đây cũng là lý do nhà hàng được anh đặt tên NamPan, cách ghép chữ "Việt Nam - Japan".

"Câu chuyện về mâm cơm gia đình Việt Nam trong nhà hàng bắt đầu từ tình yêu với ẩm thực quê nhà của mình. Tuy nhiên, phải đến đầu năm 2025, được sự gợi ý của người anh thân thiết tên Hồng Phúc, mình và đội ngũ quyết định thay đổi phong cách NamPan theo hướng thuần Việt, truyền thống", chủ nhà hàng kể lại.

Thực khách ở Đức mê mẩn mâm cơm Việt của anh Tuân ẢNH: NVCC

Nhà hàng của anh Tuân thu hút đông thực khách địa phương ẢNH: NVCC

Tháng 5.2025, anh Võ Tá Lực (hiện là quản lý của nhà hàng) bắt đầu đồng hành, hỗ trợ anh Tuân. Từ đây, họ hiện thực hóa ý tưởng thay đổi phong cách, thực đơn của NamPan, phục vụ "mâm cơm mẹ nấu" thuần Việt, với mong muốn có thể giới thiệu, lan tỏa văn hóa, ẩm thực Việt tại Đức.

Anh Tuân cho biết anh cùng đội ngũ đã dành nhiều tháng để tái hiện không gian ẩm thực Việt tại nhà hàng, từ việc tìm mua mâm nhôm, bát đũa "rất Việt Nam", thậm chí đặt riêng gốm sứ Bát Tràng mang sang Đức. Không gian nhà hàng cũng gợi nhớ nét đẹp làng quê Việt với những bức tranh vẽ bữa cơm gia đình, bình gốm cắm lá chuối và sử dụng âm nhạc truyền thống vùng Bắc bộ và cung đình Huế.

Anh Lực chia sẻ thực đơn toàn món Nhật Bản của nhà hàng nay được thay thế thành thực đơn chia theo ba miền của Việt Nam. Mâm cơm miền Bắc có thịt ba chỉ rang cháy cạnh, đậu phụ sốt cà chua, thịt quay giòn bì, canh cua, rau muống xào tỏi, cà pháo, dưa cải và lạc rang. Mâm cơm phục vụ món miền Trung có cá thu kho, thịt kho tàu, canh cải cúc thịt băm.

Trong khi đó, mâm cơm miền Nam có cá bông lau kho tộ, gà kho gừng và canh chua cá bông lau được nấu vị hơi thiên ngọt. Cuối tháng, nhà hàng có mâm cơm tổng hợp gồm kho quẹt, sườn xào chua ngọt, canh bầu nấu tôm và rau luộc.

T HỰC KHÁCH MÊ MẨN

"Sự thay đổi của nhà hàng may mắn được đông đúc thực khách, không chỉ người Việt đang sống và làm việc ở Đức mà còn cả người dân bản địa ủng hộ. Mâm cơm gia đình chỉ là khởi đầu cho hành trình chia sẻ và phục vụ ẩm thực Việt, sau đó sẽ là những món ăn đặc sản mang giá trị truyền thống của Việt Nam theo ba miền như phở Hà Nội, bún bò Huế, bánh xèo Sài Gòn…", anh Lực bày tỏ.

Là thực khách của nhà hàng, anh D.Kern nhận xét các món ăn Việt Nam ở đây ngon, hợp khẩu vị của anh cũng như nhân viên rất thân thiện, xứng đáng được đánh giá "5 sao". Đó là lý do vị khách cho biết sẽ quay lại nhà hàng.

Bữa cơm Việt Nam được bài trí đẹp mắt ẢNH: NVCC

Anh Tuân (bìa trái) và anh Lực (giữa) ẢNH: NVCC

Chị Aleksandra Garus-Piętak, một thực khách khác, cũng đồng tình sau khi thưởng thức các món ăn của nhà hàng: "Đồ ăn ngon, không khí tuyệt vời, dịch vụ rất thân thiện. Tôi thực lòng khuyên bạn nên đến đây!".

Chủ nhà hàng chia sẻ thêm hiện anh có 13 nhân viên, mở cửa phục vụ từ 11 giờ 30 - 23 giờ mỗi ngày. Trung bình với mỗi "mâm cơm mẹ nấu", chi phí của mỗi vị khách là 600.000 đồng.

Anh Tuân có gần 20 năm lập nghiệp ở Đức, bắt đầu từ công việc làm công nhân nhà máy thực phẩm vào năm 2006. Sau khi quán ăn Việt đầu tiên mà anh mở năm 2008 phải đóng cửa vì vắng khách, anh quyết định làm phụ bếp tại nhiều nhà hàng để tích lũy kinh nghiệm, trước khi mở những nhà hàng sau này. Trong khi đó, anh Lực là du học sinh quê Nghệ An, sang Đức hơn 1 năm nay.