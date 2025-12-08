Ẩm thực Việt Nam thăng hạng trong top 16 thế giới, xếp trên Thái Lan

Với vị trí 16, tăng 3 bậc so với năm ngoái và 6 bậc so năm 2023, nền ẩm thực Việt Nam được Taste Atlas ca ngợi khi sở hữu đa dạng những món ăn hấp dẫn. Trang ẩm thực nổi tiếng này gợi ý nhiều món để du khách thưởng thức khi đến Việt Nam, với phở, bánh mì, bánh xèo, chả giò, bún bò Huế, bún chả, cơm tấm… Ở khu vực Đông Nam Á, nền ẩm thực Indonesia được đánh giá cao khi xếp ở vị trí thứ 10, kế đến là Việt Nam, Thái Lan, Philiippines (25), Malaysia (29), Singapore (90), Lào (96).

Top 100 nền ẩm thực hàng đầu thế giới ẢNH; CMH

Dẫn đầu top 100 không đâu khác chính là Ý, còn lại trong top 10 lần lượt gồm Hy Lạp, Peru, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Pháp. Trong khi đó, một số nền ẩm thực nổi tiếng khác trên thế giới như Ấn Độ xếp hạng 13, Mỹ 15, Hàn Quốc 19, Nga 28, Anh 50…

Ẩm thực Việt Nam từng nhiều lần được bình chọn vào top đầu, chẳng hạn năm 2023, cũng theo Taste Atlas, trong 24 nền ẩm thực tuyệt nhất châu Á, Việt Nam đứng thứ 6, trên Philippines, Thái Lan, Malaysia... và sau Indonesia. Hay tạp chí du lịch Mỹ CN Traveller mới đây xếp ẩm thực Việt Nam ngon thứ 4 thế giới khi ca ngợi: "Tất cả chúng ta đều đã từng chứng kiến những cánh đồng lúa chín vàng ươm ở Việt Nam, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi nguyên liệu ở đây luôn tươi ngon nhất vùng. Cơm có đủ mọi hình dạng và kích cỡ - bát cơm nghi ngút khói, bún sợi thanh tao, gỏi cuốn - nhưng luôn được phủ lên trên bằng rau củ địa phương, thịt mềm và hương thơm thảo mộc nồng nàn".

Ngoài ra, Taste Atlas cũng công bố danh sách 100 món ngon nhất thế giới 2026, khi bất ngờ bún bò Nam bộ xếp hạng 81 trên cả phở xếp hạng 83. Bún bò Nam bộ vốn không phổ biến như nhiều món Việt khác và theo miêu tả của Taste Atlas: "Tên gọi nói rõ lên nguyên liệu cơ bản và địa điểm của nó - bún - bò - vùng miền. Nguyên liệu chính gồm thịt bò, bún, tỏi, rau thơm và rau củ, còn lạc rang và hành phi tùy chọn. Bún, rau củ và rau thơm được xếp vào bát, thịt bò xào phía trên, trang trí cuối cùng là hành phi và đậu phộng". Trong khi đó, phở được ca ngợi là món đặc trưng và được yêu thích nhất ở Việt Nam.

Bình chọn này của Taste Atlas được thực hiện với hơn 450.000 lượt đánh giá của độc giả trên toàn thế giới.