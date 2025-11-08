Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Câu chuyện du lịch

Tranh cãi khi 'ông lớn' KFC đưa bánh mì Việt Nam vào thực đơn

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
08/11/2025 08:51 GMT+7

KFC Úc vừa ra mắt một món ăn mới trong thực đơn, kết hợp giữa món ăn đường phố được yêu thích - bánh mì Việt Nam - với một trong những hương vị đặc trưng của họ - và những người yêu ẩm thực đã tranh cãi nảy lửa.

Ra mắt trên toàn hệ thống từ thứ ba tuần trước, 4.11, món Zinger bánh mì của gã khổng lồ thức ăn nhanh này lần đầu tiên có mặt trên thực đơn khắp nước Úc.

Lấy cảm hứng từ bánh mì của Việt Nam, phiên bản của KFC mang đến một hương vị cay nồng, theo mô tả của Daily Mail. KFC đã giữ nguyên chữ "bánh mì" trong thực đơn.

Một chiếc bánh mì truyền thống gồm pa tê, sốt mayonnaise, thịt nguội, cà rốt và củ cải muối chua, dưa chuột, rau mùi, ớt tươi và gia vị. Nhưng phiên bản của KFC đã mang đến một sự thay đổi cho món ăn đường phố mang tính biểu tượng này, vốn được mệnh danh là "sự kết hợp hoàn hảo".

Tranh cãi khi KFC đưa bánh mì Việt Nam vào thực đơn trên toàn nước Úc - Ảnh 1.

Bánh mì Việt Nam trong thực đơn của KFC Úc gây tranh cãi

Bánh mì của chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh này gồm một ổ bánh mì kẹp thịt phi lê Zinger (thường là gà chiên giòn) cay nồng, salad bắp cải trộn đậm đà, ớt tươi và rưới hai loại sốt đặc biệt - sốt mayonnaise Bánh Mì mới và sốt "Supercharged" của KFC.

Món mới có sẵn tại các cửa hàng KFC với giá khởi điểm từ 9,95 đô la Úc (khoảng 170.000 đồng). Tuy nhiên, những người hâm mộ nên nhanh chân vì chương trình chỉ kéo dài đến ngày 1 tháng 12.

"Tại KFC, chúng tôi luôn thích tạo ra những nét riêng cho các món ăn hiện đại, và Bánh Mì Zinger chính là phiên bản được chúng tôi tái hiện dựa trên một biểu tượng rất được yêu thích", Giám đốc Tiếp thị Tập đoàn của KFC Úc, Sally Spriggs, cho biết.

Trong thực tế, từ đầu năm nay, tin đồn về bánh mì xuất hiện như một món "bí mật" trong thực đơn của KFC đã lan truyền. Nhưng có một điều đáng lưu ý - nó chỉ được bán độc quyền tại 10 địa điểm được chọn ở bang NSW và chỉ có thể đặt hàng qua ứng dụng.

Vào tháng 2, những thực khách tinh mắt đã phát hiện ra món này được lặng lẽ thêm vào thực đơn trực tuyến của KFC, và một số ít người may mắn đã mua được trong thời gian dùng thử.

Tranh cãi khi KFC đưa bánh mì Việt Nam vào thực đơn trên toàn nước Úc - Ảnh 2.

Ổ bánh mì biến tấu có giá 170.000 đồng

Món ăn này nhanh chóng trở nên nổi tiếng, nhiều người xác nhận "rất hợp khẩu vị", giá cả tương đương với burger, nhưng "thật tuyệt khi được đổi vị khác"; "Vỏ bánh mì mềm nhưng vẫn giòn. Món này đúng là đỉnh".

Tất nhiên, không phải ai cũng bị thuyết phục bởi sự thay đổi đó. Một số người Úc gốc Việt nhận xét rằng nó thiếu những nguyên liệu chính của bánh mì. "Nếu không có pâ tê thì đó không phải là bánh mì", một người lập luận. Có người thậm chí còn mạnh miệng: "Cho những ai thắc mắc... đây là món KFC! Gọi bánh mì là một tội ác".

Đáp lại, nhiều người khác nói rằng nếu bạn nghĩ về món mới như một món ăn lấy cảm hứng, thay vì một món ăn chính xác như các món ăn gốc, thì nó thực sự khá ngon. Và họ cởi mở hơn: "Ai quan tâm, tôi là người Việt Nam và tôi vẫn muốn thử!".

Khám phá thêm chủ đề

Bánh Mì Việt Nam KFC Úc Kfc Zinger Bánh mì
