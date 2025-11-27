Du học sinh không chọn Mỹ, Canada mà đổ về châu Âu, châu Á, vì sao?

Học sinh Việt tham gia buổi cung cấp thông tin du học của một trường ĐH ở Hồng Kông (Trung Quốc) hồi năm 2024 ẢNH: NGỌC LONG

Bức tranh tuyển sinh đối lập

Khảo sát "Tiêu chuẩn tuyển sinh toàn cầu" vừa được NAFSA, Studyportals và Oxford Test of English công bố hồi tuần trước, với sự tham gia của 461 trường ĐH tại 63 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết quả chỉ ra rằng nhiều trường Mỹ và Canada đều sụt giảm số lượng du học sinh, cả ở bậc ĐH lẫn sau ĐH, trong khi các nước châu Á và châu Âu lại tăng trưởng đáng kể, ghi nhận vào kỳ nhập học từ tháng 8 tới tháng 10.2025.

Cụ thể, 82% ĐH Canada và 48% ĐH Mỹ tham gia khảo sát cho biết đã tuyển ít du học sinh bậc ĐH hơn so với năm trước, còn ở bậc sau ĐH con số này lần lượt là 71% và 63%. Trong khi đó nếu tính riêng số lượt ghi danh mới, người nước ngoài tới Mỹ, Canada học ĐH trung bình giảm 6% và 36%, còn học sau ĐH trung bình giảm 35% và 19%, theo thống kê từ 201 trường Mỹ và 20 trường Canada.

Ngược lại, châu Á và châu Âu là hai khu vực duy trì tăng trưởng về số lượt tuyển mới ở cả hai bậc học, dao động từ 1-8% ở bậc ĐH, 3-5% ở bậc sau ĐH. Về xu hướng tuyển sinh nói chung, 81% trong số 26 trường châu Á, trong đó có Việt Nam, cho biết số lượng tuyển sinh ĐH giữ nguyên hoặc tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này với 39 trường Anh và 133 trường tại Liên minh châu Âu lần lượt là 60% và 73%.

Còn với bậc sau ĐH, 75% các trường châu Á tham gia khảo sát tuyên bố thu hút mức tương đương hoặc nhiều người nước ngoài đến học hơn năm ngoái. Con số này bằng với khu vực Liên minh châu Âu và cao hơn 15% so với các trường ở Anh.

Tình hình tuyển sinh vào kỳ mùa thu năm 2025 của một số điểm đến phổ biến BIỂU ĐỒ: NGỌC LONG

Tại Mỹ và Canada, lần lượt 85% và 90% các trường nhất trí rằng chính sách mang tính hạn chế và những vấn đề liên quan tới thị thực (visa) là rào cản lớn nhất trong việc thu hút sinh viên quốc tế. "Việc áp trần cấp giấy phép du học, yêu cầu mới về chứng minh tài chính và thay đổi tiêu chí để xin giấy phép làm việc sau tốt nghiệp đã tạo ra sự bất ổn, làm suy giảm hình ảnh điểm đến du học đáng tin cậy của Canada", đại diện một ĐH Canada phân tích.

Tại châu Âu, vấn đề chính sách cũng là mối lo lớn nhất, tuy nhiên có sự cách biệt đáng kể khi chỉ gần 60% số trường nhất trí. Các trường ĐH ở Anh thì cho rằng chi phí là vấn đề lớn nhất trong việc thu hút du học sinh, bao gồm học phí và sinh hoạt phí, với 72% đơn vị đồng thuận. Trong khi đó ở châu Á, 35% trường nhận định việc thiếu nhà ở giá cả phải chăng là rào cản lớn nhất trong quá trình tuyển sinh người nước ngoài.

Đa dạng hóa nguồn tuyển du học sinh

Để thích ứng với bối cảnh tuyển sinh quốc tế mới, 40% số trường tham gia khảo sát ưu tiên mở rộng sang các thị trường nguồn khác trong 12 tháng tới. Đây cũng là mục tiêu hàng đầu của các trường ở Canada (60%), Anh (51%), Liên minh châu Âu và Mỹ (36%). Đây là các quốc gia, khu vực vốn thu hút đông đảo sinh viên đến từ Trung Quốc và Ấn Độ, song đang chứng kiến số lượng hai nhóm này giảm dần.

Đối lập, các ĐH châu Á lại coi trọng việc đạt được mục tiêu tuyển sinh hơn (27%), xếp sau mới là đa dạng hóa nguồn tuyển (23%) và tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo (12%). Thực tế, các quốc gia, vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan đều đã công bố chiến lược tổng thể với nhiều mục tiêu khác nhau nhằm tăng mạnh số lượng sinh viên quốc tế tới học trong những năm tới.

Cắt giảm cũng là một động thái được nhiều trường cân nhắc, khi 60% ĐH Canada cho biết sẽ cắt giảm ngân sách và 50% muốn cắt giảm nhân sự trong 12 tháng tới. Trong khi đó, các ĐH tại Anh, Mỹ và Liên minh châu Âu thì ưu tiên cắt giảm ngân sách hơn với tỷ lệ nhất trí dao động từ 19-33%. Riêng ở Mỹ, 26% số trường tham gia khảo sát sẽ mở rộng các chương trình đào tạo trực tuyến trong năm tới để đảm bảo nguồn thu.

"Các kết quả khảo sát mới nhất một lần nữa khẳng định ảnh hưởng sâu sắc của những thay đổi chính sách tại các điểm đến lớn, nhấn mạnh rằng động lực di chuyển của sinh viên toàn cầu được hình thành bởi sự kết hợp phức tạp của các yếu tố chính trị, địa chính trị, kinh tế và nhân khẩu học", báo cáo nêu.

Bà Fanta Aw, Giám đốc điều hành kiêm Tổng giám đốc NAFSA, cho biết thế giới đang trải qua một trong những thời điểm năng động nhất trong giáo dục quốc tế, "phần lớn do những thay đổi trong chính sách visa và nhập cư của Mỹ". Do đó, thời điểm này đòi hỏi các cơ sở giáo dục ĐH linh hoạt, nhạy bén hơn với nhu cầu của người học, đồng thời đòi hỏi toàn bộ hệ sinh thái tiếp tục vận động các nhà hoạch định chính sách, bà Aw bình luận về khảo sát.