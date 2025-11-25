Người Việt Nam lần đầu đến Úc du học giảm 42%

Khuôn viên ĐH Melbourne, ngôi trường hiện giữ vị trí số 1 nước Úc và hạng 19 thế giới theo QS 2026 ẢNH: THE UNIVERSITY OF MELBOURNE

Hai nhóm tăng lượt ghi danh

Cụ thể, tính tới tháng 9.2025, tổng cộng có gần 822.000 người du học Úc, giảm nhẹ so với mức 851.000 của cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, hơn 36.000 là người Việt, giảm khoảng 4% so với năm trước, trải dài đa dạng loại hình học tập từ giáo dục phổ thông, ĐH đến giáo dục nghề, khóa tiếng Anh và các chương trình không cấp bằng hoặc chứng chỉ như trao đổi sinh viên.

Mức này cũng đưa Việt Nam trở thành quốc gia hiện có số lượng du học sinh đông thứ 4 ở Úc, chiếm khoảng 4% tổng số sinh viên nước ngoài và xếp sau Trung Quốc (189.000), Ấn Độ (138.000) và Nepal (66.000).

Một điểm mới của dữ liệu năm nay là Bộ Giáo dục Úc phân rõ số lượng du học sinh ở từng nước theo 2 nhóm, gồm nhóm người học mới tới Úc lần đầu, chưa từng xuất hiện trong dữ liệu thống kê của bất kỳ năm nào hay giai đoạn nào trước đó; và phần còn lại là nhóm đang học tập tại Úc từ hai năm trở lên vào thời điểm thống kê.

Cụ thể với Việt Nam, tổng cộng có 5.481 du học sinh lần đầu du học Úc, giảm 42% so với cùng kỳ tháng 9 năm ngoái và phần nào phản ánh tác động những thay đổi trong chính sách giáo dục quốc tế của Úc ở vài năm qua. Trong khi đó số đang học là 30.571, tăng hơn 2.400 người so với năm 2024. Ở bình diện chung, số sinh viên quốc tế lần đầu tới Úc du học cũng giảm 16% so với cùng kỳ năm trước.

Một dữ liệu đáng chú ý khác là số lượng ghi danh (enrolment), bởi Chính phủ Úc cho phép một du học sinh có thể đăng ký học nhiều khóa khác nhau. Theo dữ liệu thống kê, tính đến tháng 9, có 43.441 lượt người Việt ghi danh các khóa tại Úc, đông nhất ở bậc giáo dục ĐH (24.000) và giáo dục nghề (12.000). Đây cũng là 2 nhóm tăng lượt đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái, còn lại giảm nhẹ và riêng các khóa tiếng Anh giảm mạnh tới 66%.

Tuy nhiên nếu tính chung, tổng số lượt ghi danh của du học sinh Việt giảm gần 6%, và đây cũng là lần đầu tiên lượt ghi danh giảm kể từ khi Úc mở cửa biên giới hậu đại dịch từ 2022. Số lượt ghi danh các khóa ở Úc của sinh viên quốc tế nói chung cũng giảm 2% so với cùng kỳ 2024.

Mùa thu là một trong những kỳ nhập học phổ biến nhất tại Úc, thế nên số liệu thống kê tính đến tháng 9 phần nào phản ánh xu hướng chung của ngành giáo dục quốc tế nước này trong cả năm.

Loạt động thái liên quan du học Úc

Trước đó từ giữa tháng 11, Úc áp dụng cơ chế ưu tiên xử lý thị thực (visa) du học mới, tuân theo Chỉ thị 115 của Bộ Nội vụ nước này. Theo quy định mới, Úc ưu tiên xử lý visa du học theo 3 nhóm tùy vào mức độ tuân thủ chỉ tiêu NOSC của các trường. Nhóm 1 là các cơ sở chưa tuyển sinh đủ 80% NOSC, đương đơn nào xin học tại các trường này được xử lý trong 1-4 tuần. Nhóm 2, 3 là các trường đạt 80-115% và quá 115%, thời gian xét duyệt lâu hơn.

NOSC là chỉ tiêu xác định tổng số lượng du học sinh tuyển mới tới Úc mỗi năm - một trong những động thái nhằm cắt giảm số người nhập cư của Chính phủ Úc. Năm 2025 số chỉ tiêu NOSC là 270.000, song mức này đã được nâng lên thành 295.000 trong năm 2026. Từ mức NOSC chung, Chính phủ Úc phân bổ chỉ tiêu riêng cho các trường, cả công lập lẫn tư thục. Tuy nhiên, cần lưu ý là có nhiều trường hợp người học được miễn khỏi chỉ tiêu NOSC.

Bên cạnh việc ra mắt NOSC, Chính phủ Úc cũng công bố nhiều động thái khác để quản lý tốt hơn ngành giáo dục quốc tế, như tăng yêu cầu chứng minh tài chính, năng lực tiếng Anh và lệ phí trong quá trình xin visa du học; giảm thời gian hiệu lực, tăng yêu cầu với visa làm việc sau tốt nghiệp...

Cũng theo kết quả thống kê mới từ Bộ Giáo dục Úc, các nhóm ngành được chuộng nhất ở bậc giáo dục ĐH là quản trị và thương mại, kế đến là công nghệ thông tin. Trong khi đó, ở bậc giáo dục nghề, du học sinh chủ yếu chọn quản trị và thương mại; dịch vụ ẩm thực; dịch vụ khách hàng; dịch vụ cá nhân.