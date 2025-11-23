Những người Việt đầu tiên nhận học bổng chính phủ New Zealand bậc đại học

Những tân chủ nhân của suất học bổng chính phủ New Zealand bậc ĐH năm 2025 ẢNH: NGỌC LONG

Thế hệ đầu tiên

Sáng nay 23.11, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) và Tổng lãnh sự quán New Zealand tại TP.HCM phối hợp tổ chức trao học bổng chính phủ New Zealand bậc ĐH (NZUA) năm 2025. Đây là chương trình học bổng bậc ĐH đầu tiên của chính phủ New Zealand, và cũng là một trong những học bổng dành riêng cho người Việt. Chương trình này được Thủ tướng New Zealand chính thức công bố trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 2.2025.

Trong năm đầu tiên triển khai, NZUA trao 8 suất cho học sinh Việt. Mỗi suất học bổng có giá trị 15.000 NZD (221 triệu đồng), được cộng thêm học bổng riêng của trường nếu có. Dưới đây là danh sách các tân chủ nhân NZUA 2025, với đa dạng ngành học từ kinh doanh, vật lý trị liệu, khoa học, mỹ thuật, thương mại và sư phạm.

Học giả NZUA 2025 Trường THPT khi ứng tuyển Lê Tuyết Mai Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông (Hà Nội) Đoàn Nguyên Mỹ Ngân Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM) Đặng Ngọc Minh Khuê Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) Lê Bùi Sông Ngân Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM) Hoàng Thanh Trà Trường THPT Vinschool The Harmony (Hà Nội) Nguyễn Lâm Bảo Như Trường Quốc tế Việt Úc (TP.HCM) Hồ Như Quỳnh Chi Trường Nam Úc Scotch AGS (TP.HCM) Đỗ Trần Phương Uyên Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM)

Phát biểu ở sự kiện, Tổng lãnh sự kiêm Tham tán thương mại New Zealand tại Việt Nam Scott James khuyến khích người học Việt Nam "tự hào chia sẻ văn hóa và cất lên tiếng nói của mình". Theo ông, các trường ĐH và cộng đồng của New Zealand sẽ trở nên phong phú hơn khi có sự hiện diện của các bạn. Song song đó, ông cũng tin rằng các tân chủ nhân học bổng sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam, New Zealand và cả thế giới.

Năm 2025 cũng là dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và New Zealand, và cũng là năm chứng kiến quan hệ hai nước nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. "Giáo dục luôn là một trong những cây cầu kết nối vững chắc nhất giữa nhân dân hai nước và bọc bổng NZUA tiếp nối nền tảng đó - ghi nhận tài năng, hỗ trợ khát vọng và củng cố mối quan hệ gắn kết giữa con người hai quốc gia", ông James nhận định.

Ông Ben Burrowes, Giám đốc ENZ khu vực châu Á, thông tin rằng New Zealand sẽ tiếp tục có nhiều động thái để thu hút du học sinh Việt tới học tập, nghiên cứu ẢNH: NGỌC LONG

Nối tiếp phần chia sẻ, ông Ben Burrowes, Giám đốc ENZ khu vực châu Á, nhấn mạnh ENZ sẽ mở rộng thêm nhiều cơ hội để học sinh, sinh viên được trải nghiệm nền giáo dục tại New Zealand. Ông thông tin rằng chương trình học bổng chính phủ New Zealand bậc trung học (NZSS) - cũng là một loại học bổng dành riêng cho người Việt - sẽ sớm được tái triển khai, tăng lên đến 56 suất và là số lượng cao nhất trước đến nay.

Riêng với học bổng NZUA, ông Burrowes nói rất ấn tượng với "tài năng, sự nỗ lực và khát vọng của người học Việt Nam". "Vì đây là năm đầu tiên NZUA được triển khai, chúng tôi thực sự được truyền thêm động lực trước chất lượng của các hồ sơ xuất sắc nộp về", vị này cho biết.

"Thành tích đã đưa các bạn có mặt ở đây hôm nay và chính tiềm năng sẽ đưa các bạn đi xa hơn nữa", ông Burrowes nhắn nhủ.

Đại diện cho những học sinh nhận học bổng, nữ sinh Đỗ Trần Phương Uyên tin rằng NZUA không chỉ đơn thuần là một khoản hỗ trợ tài chính mà là niềm tin tưởng. "Đó là sự tin tưởng vào tiềm năng, vào những ước mơ và vào khả năng đóng góp của chúng em cho cộng đồng cũng như cho mối quan hệ giữa Việt Nam và New Zealand", Uyên chia sẻ.

Bí quyết cạnh tranh học bổng chính phủ

Một trong những điểm khác biệt của quy trình ứng tuyển NZUA là không yêu cầu ứng viên viết bài luận hay làm kiểm tra năng lực. Thay vào đó, ứng viên cần nộp video dài tối đa 90 giây trong đó sẽ trình bày nguyện vọng, thế mạnh cá nhân, kế hoạch học tập, phát triển nếu nhận học bổng và hiểu biết của ứng viên về New Zealand.

Trao đổi với Thanh Niên, bà Bành Phạm Ngọc Vân, Giám đốc ENZ ở Việt Nam, thông tin cơ quan này chọn dùng video để xét duyệt do đây là phương thức có thể giúp ứng viên thể hiện mạnh mẽ, trực tiếp nhất câu chuyện cá nhân cũng như sự tự tin theo đuổi ước mơ. Một điểm chung của những ứng viên trúng tuyển là bày tỏ được học bổng này đóng vai trò quan trọng trong cả hành trình tri thức của riêng mình và hành trình kết nối với New Zealand.

"Chúng tôi không đánh giá hình thức, âm thanh và hiệu ứng các bạn làm video giỏi tới đâu, mà quan trọng là nội dung bạn muốn truyền tải và chia sẻ. Chúng tôi cũng không đánh giá chỉ dựa trên một tiêu chí, ví dụ như điểm số, mà đánh giá ứng viên một cách toàn diện cũng như xem xét rằng học bổng này có thể chắp cánh cho các bạn ra sao", bà Vân nhấn mạnh.

Bên cạnh giá trị tài chính, các tân chủ nhân NZUA còn hưởng lợi từ các chính sách cởi mở dành cho sinh viên quốc tế New Zealand. Cụ thể, các bạn được làm thêm 20 giờ/tuần trong kỳ học và lên tới 40 giờ/tuần ở kỳ nghỉ. Bên cạnh đó, với chính sách làm việc sau tốt nghiệp (PSW), sinh viên hoàn thành chương trình cử nhân New Zealand có thể ở lại làm việc trong vòng 3 năm.

Hồi tháng 9, Cục Di trú New Zealand (INZ) cũng công bố những thay đổi với thị thực (visa) định cư, theo đó tăng điểm cho các bằng cấp bậc ĐH New Zealand, giúp sinh viên tốt nghiệp dễ dàng hơn trong việc chuyển tiếp sang diện thường trú. Nếu đáp ứng đủ điều kiện, sinh viên quốc tế có thể xin định cư ngay sau tốt nghiệp hoặc sau khi tích lũy đú 1-2 năm kinh nghiệm làm việc tùy theo diện visa định cư phù hợp.

Theo thống kê từ ENZ, tổng số lượng du học sinh Việt tại New Zealand trong năm 2024 là 1.935 người, tăng 12% so với năm trước song chỉ bằng khoảng 60% so với mức kỷ lục vào 2019 (3.040 người). Người Việt tập trung đông nhất ở các ĐH (1.170) sau đó là trường phổ thông (370). Riêng số lượng sinh viên, học viên Việt Nam tại các ĐH New Zealand đã vượt mức trước đại dịch và có xu hướng tăng đều từ 2021 tới nay.