Không cần bài luận, kiểm tra, chỉ quay video là có thể nhận học bổng New Zealand

Đại diện trường New Zealand tư vấn cho phụ huynh, học sinh Việt Nam trong một sự kiện cho chính phủ New Zealand tổ chức vào năm 2024 ẢNH: NGỌC LONG

NZUA là chương trình học bổng chính phủ dành riêng cho người Việt đang sinh sống tại Việt Nam, đã hoàn thành chương trình phổ thông Việt Nam hoặc quốc tế, nằm trong độ tuổi từ 16-19 ở thời điểm nộp hồ sơ. Tổng cộng có 14 suất, mỗi suất trị giá 15.000 NZD (233 triệu đồng), được phân bổ cho 8 ĐH công lập New Zealand và đây là năm đầu tiên chương trình này được triển khai ở nước ta.

Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) vừa cho biết sẽ chính thức nhận hồ sơ ứng tuyển học bổng NZUA từ ngày 1.5, hạn chót là ngày 31.8. Kết quả học bổng dự kiến công bố vào tháng 10 và lễ vinh danh, trao chứng nhận học bổng sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11.2025. Trong năm đầu triển khai, chương trình "tạo điều kiện tối đa cho học sinh Việt Nam" trong việc tiếp cận học bổng, ENZ nhấn mạnh.

Theo đó, ứng viên có thể chọn bất cứ ngành học nào và có thể ứng tuyển song song với cả học bổng riêng của trường. Bởi, nếu trúng tuyển học bổng NZUA, một số trường cho phép sinh viên cộng dồn với học bổng riêng từ trường. Trong trường hợp ứng viên trượt học bổng NZUA, trường cũng có thể cấp học bổng riêng. Đó cũng là nguyên nhân ENZ khuyên ứng viên tìm hiểu kỹ chính sách trường để tối ưu khả năng nhận học bổng.

Một điểm khác là học bổng học bổng chính phủ NZUA không yêu cầu ứng viên làm bài luận hay bài kiểm tra năng lực mà sẽ "chú trọng câu chuyện đằng sau mỗi cá nhân". Đó là lý do ban tổ chức yêu cầu ứng viên nộp video dài tối đa 1 phút 30 giây, trong đó trình bày nguyện vọng, thế mạnh cá nhân, kế hoạch học tập, phát triển nếu nhận học bổng và hiểu biết của ứng viên về New Zealand.

Ngoài ra, hồ sơ cần nộp thêm bảng điểm năm lớp 12 với điểm trung bình từ 8,5 trở lên, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương trình độ IELTS 7.0, thư mời nhập học từ một ĐH New Zealand cho một chương trình cử nhân toàn thời gian tại New Zealand và bản scan hộ chiếu còn hiệu lực. Tất cả sẽ nộp thông qua cổng cổng ứng tuyển trực tuyến của ENZ.

Thông tin về chương trình học bổng bậc ĐH dành cho người Việt của chính phủ New Zealand ẢNH: ENZ

Bên cạnh giá trị tài chính, ứng viên NZUA còn hưởng lợi từ các chính sách cởi mở dành cho sinh viên quốc tế tại New Zealand. Cụ thể, các bạn được làm thêm 20 giờ/tuần trong kỳ học và lên tới 40 giờ/tuần vào kỳ nghỉ. Bên cạnh đó, với chính sách làm việc sau tốt nghiệp (PSW), sinh viên hoàn thành chương trình cử nhân tại New Zealand có thể ở lại nước này làm việc trong 3 năm.

Theo thống kê từ ENZ, 69.133 du học sinh nhập học ở các đơn vị cung cấp giáo dục tại New Zealand vào năm 2023, tăng 67% so với năm 2022, tập trung nhiều nhất ở các ĐH. Trong đó, Việt Nam có 1.736 người, tăng 10% so với năm trước song vẫn cách mức kỷ lục khoảng một nửa (3.042 người vào năm 2019), tập trung đông nhất cũng ở các trường ĐH (1.120) và sau đó là trường phổ thông (308).