New Zealand tăng hơn gấp đôi suất học bổng chính phủ dành riêng cho người Việt

Thủy Trúc (bìa trái) bên mẹ trong ngày đầu nhập học tại Awatapu College và Minh Trí hiện theo học tại Waitakere College nhờ học bổng chính phủ New Zealand bậc trung học ẢNH: ENZ

Lý do tăng mạnh số học bổng chính phủ

Theo thông tin từ Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), số lượng học bổng chính phủ bậc trung học (NZSS) năm 2025 tương tự 2023 và tăng 2,5 lần so với năm trước (18 suất). Trong khi đó, số suất vào năm đầu khởi xướng là 36 (2019), sau đó tăng lên 40 (2020). ENZ nói thêm, chương trình học bổng NZSS 2025 có sự tham gia của 45 trường trung học trải dài khắp các vùng, thành phố New Zealand.

Hiện, chương trình học bổng NZSS chỉ dành riêng cho học sinh lớp 8, 9, 10 ở Việt Nam. Để ứng tuyển, các bạn cần đạt điểm học bạ trung bình từ 8 trở lên và trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.0 trở lên, đồng thời phải nộp một video 1,5 phút tự giới thiệu bản thân và nói rõ lý do vì sao mình xứng đáng được chọn. Ngoài ra, các bạn cũng cần điền các thông tin khác theo yêu cầu để hoàn thiện hồ sơ, tất cả hoàn toàn trực tuyến.

Theo ông Ben Burrowes, Giám đốc khu vực châu Á ở ENZ, 2025 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa New Zealand và Việt Nam. "Trong bối cảnh đó, chúng tôi tin việc gia tăng số học bổng NZSS 2025 không chỉ khẳng định cam kết mạnh mẽ của các trường New Zealand, mà còn tạo điều kiện để ngày càng nhiều học sinh Việt Nam thực hiện ước mơ du học ở New Zealand", ông Burrowes chia sẻ.

ENZ cho biết thêm, mỗi suất học bổng có giá trị 50% học phí năm học đầu tiên tại New Zealand và quá trình đăng ký hoàn toàn miễn phí. Các bạn đạt học bổng sẽ bắt đầu theo học tại các trường trung học New Zealand vào kỳ tháng 7.2025. Chi tiết về điều kiện và cách thức ứng tuyển học bổng NZSS 2025 có thể tham khảo TẠI ĐÂY.

Tổng cộng có 45 trường trung học tham gia chương trình học bổng NZSS 2025 ẢNH: ENZ

Cơ chế xét tuyển linh hoạt

Theo ENZ, cơ chế xét tuyển kép cùng yêu cầu linh hoạt về tiếng Anh là 2 điểm mới của chương trình năm nay. Với cơ chế xét tuyển kép, cơ quan này cho biết ứng viên sẽ được xét học bổng dựa trên hai nguyện vọng đã đăng ký. Nếu không trúng tuyển, các bạn tiếp tục được xét học bổng từ các trường trung học. Cơ chế này đảm bảo ứng viên có thể tối đa hóa cơ hội nhận học bổng chỉ với một lần ứng tuyển, ENZ nhấn mạnh.

Còn với yêu cầu linh hoạt về tiếng Anh, ENZ cho biết ứng viên vẫn được nộp hồ sơ ứng tuyển dù chưa có chứng chỉ tiếng Anh nào, miễn là tự tin năng lực của mình đáp ứng đủ yêu cầu. Tùy theo quy trình, điều kiện cụ thể của từng trường, ứng viên sẽ được yêu cầu tham gia phỏng vấn hoặc làm bài kiểm tra năng lực tiếng Anh trong quá trình xét hồ sơ.

Từng đậu học bổng NZSS năm 2023, Hoàng Thủy Trúc, học sinh trường THPT Awatapu College (New Zealand), cho biết cơ hội này không chỉ mở ra cánh cửa để em có thể học tập tại một môi trường quốc tế năng động, thân thiện, mà còn giúp em trưởng thành hơn và nhận thức rõ hơn về giá trị của bản thân. "Hơn 1 năm qua, nhờ sự hỗ trợ của thầy cô, bạn bè, em đã đạt được nhiều thành tích mới", cô nữ sinh tự hào.

Còn chị Phạm Thị Linh Giang, phụ huynh Lê Minh Trí (học sinh trường THPT Waitakere College, New Zealand từng đậu học bổng NZSS năm 2024), thì ấn tượng với chính sách bảo vệ học sinh quốc tế và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường cùng gia đình chủ nhà (host) để hỗ trợ con.