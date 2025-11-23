Một tỉnh bang Canada tăng gấp 3 yêu cầu chứng minh tài chính du học

Đại diện trường Canada tư vấn cho người học Việt Nam tại một hội thảo du học tổ chức vào năm 2024 ẢNH: NGỌC LONG

Chứng minh tài chính cao hơn phần còn lại của Canada

Tại Canada, theo thỏa thuận nhập cư đặc biệt giữa Quebec (Canada) và chính phủ liên bang Canada, tỉnh bang này có quyền tự đặt yêu cầu chứng minh tài chính riêng để xin giấy phép du học (study permit). Mới đây, chính quyền tỉnh bang này thông báo sẽ đồng loạt tăng yêu cầu lên 24.617 CAD (460 triệu đồng), thay vì ở mức 7.756 CAD (144 triệu đồng) và 15.508 CAD (289 triệu đồng) với người dưới 18 và từ 18 tuổi trở lên như trước.

Đồng nghĩa mức tăng hiện nay lần lượt gấp 3,1 và 1,6 lần so với trước đây. Chi phí sẽ tăng thêm nếu du học sinh đi cùng thân nhân và lên đến 49.234 CAD (920 triệu đồng) khi đương đơn đi cùng hai người khác dưới 18 và một người từ 18 tuổi trở lên. Mức tăng này áp dụng cho sinh viên quốc tế mới nộp hồ sơ xin giấy phép du học lần đầu và sinh viên quốc tế cần gia hạn giấy phép du học.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1.1.2026, các khoản trên không bao gồm học phí và chi phí di chuyển. Người nộp đơn cần chứng minh khả năng tài chính để chi trả toàn bộ tất cả khoản này thì mới đủ điều kiện xin giấy phép du học.

Trước đó vào đầu tháng 9, Bộ Di trú, tị nạn và quốc tịch Canada (IRCC) cũng cập nhật yêu cầu chứng minh tài chính trong hồ sơ xin giấy phép du học, tăng 11% từ 20.635 CAD (385 triệu đồng) lên 22.895 CAD (428 triệu đồng), áp dụng cho tất cả tỉnh bang, vùng lãnh thổ ngoài Quebec. Đây là lần thứ 2 nước này quyết định tăng yêu cầu chứng minh tài chính, trước là từ 10.000 CAD (186 triệu đồng) lên mức hiện hành vào đầu năm 2024.

Việc tăng yêu cầu chứng minh tài chính cũng là động thái thường niên của Canada để phản ánh mức tăng trong chi phí sinh hoạt hiện nay tại nước này, theo CIC News. Để chứng minh tài chính, IRCC cho biết đương đơn có thể nộp nhiều loại giấy tờ khác nhau như bằng chứng có tài khoản ngân hàng Canada do bản thân đứng tên (nếu đã chuyển tiền sang Canada), chứng nhận đầu tư bảo đảm (GIC), sao kê tài khoản trong vài tháng gần nhất, thư xác nhận từ cá nhân hoặc trường học tài trợ chi phí du học cho đương đơn...

Từ đầu năm 2026, du học sinh muốn học tại các trường ở tỉnh bang Quebec như ĐH McGill phải chứng minh tài chính ở mức cao hơn các khu vực khác ở Canada ẢNH: MCGILL UNIVERSITY





Nhiều động thái liên quan chính sách du học

Cũng bắt đầu từ ngày 1.1.2026, người học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ nộp hồ sơ vào các cơ sở giáo dục công lập ở Canada sẽ được miễn trừ khỏi quy định áp trần cấp giấy phép du học, tức không phải nộp thêm thư xác nhận tỉnh bang/lãnh thổ (PAL/TAL). Ngoài ra, IRCC còn công bố ưu tiên xử lý hồ sơ cho nghiên cứu sinh tiến sĩ và thân nhân đi cùng, trong tối đa chỉ hai tuần, theo CIC News.

Trước đó vào đầu tháng này, chính quyền Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết dự kiến cắt giảm 49% chỉ tiêu cấp giấy phép du học vào năm 2026, từ 305.900 năm nay xuống chỉ còn 155.000 sau đó duy trì cấp 150.000 giấy phép du học mỗi năm vào 2027 và 2028. Giấy phép du học là văn bản cấp bởi IRCC và việc áp trần số lượng giấy phép du học được chính phủ Canada lần đầu thực thi vào năm 2024.

Bên cạnh mục tiêu nhập cư, kế hoạch ngân sách của chính phủ Canada còn đề ra chiến lược tuyển hơn 1.000 nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh tiến sĩ và nghiên cứu sinh sau tiến sĩ đồng thời xây dựng lộ trình để đẩy nhanh tuyển dụng nhân tài trong lĩnh vực y tế, nghiên cứu và công nghiệp tiên tiến sở hữu thị thực (visa) H-1B từ Mỹ. Ngân sách mới cũng dành 97 triệu CAD trong vòng 5 năm để cải thiện quá trình công nhận văn bằng của nước ngoài.

Trước đó, Canada cũng tăng số giờ du học sinh được phép đi làm thêm lên tối đa 24 giờ/tuần thay vì chỉ 20 giờ như cũ. Trong khi đó nếu làm thêm trong trường hay ngoài trường nhưng vào kỳ nghỉ, du học sinh có thể đi làm thêm không giới hạn thời gian.

Theo báo cáo từ IRCC, Canada thu hút hơn 1 triệu sinh viên quốc tế tới học vào năm 2023. Thống kê của IRCC cũng cho thấy tổng số người Việt học tập tại Canada từng có xu hướng giảm liên tục, từ 21.480 người vào 2019, đến năm 2022 còn 16.140 người. Nhưng đến năm 2023, du học sinh Việt tại Canada tăng nhẹ lên 17.175 người và giữ vị trí thứ 8 về số lượng, biến nơi này thành một trong những điểm đến du học nói tiếng Anh hàng đầu.