12 trường Việt vào bảng xếp hạng ĐH phát triển bền vững nhất thế giới

Khuôn viên Trường ĐH Văn Lang tại TP.HCM, ngôi trường mới góp mặt trong bảng xếp hạng ĐH phát triển bền vững nhất thế giới ẢNH: VAN LANG UNIVERSITY

Nhiều cú nhảy vọt

Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) ở Anh hôm 18.11 đã công bố bảng xếp hạng ĐH phát triển bền vững nhất thế giới năm 2026. Việt Nam có 12 trường được xếp hạng, trong đó có hai đại diện mới góp mặt là Trường ĐH Văn Lang (VLU, ở vị trí 781) và Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH, ở nhóm 1.501+). Trong khi đó, ĐH Quốc gia Hà Nội (VNU) lại tụt 49 bậc xuống hạng 374, song vẫn giữ vị thế số 1.

Chung xu hướng tụt hạng còn có ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH, từ 653 xuống 658), ĐH Bách khoa Hà Nội (HUST, từ 702 xuống 709), ĐH Quốc gia TP.HCM (VNUHCM, từ 880 xuống 999) và Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (NTTU, từ 1.451-1.500 xuống nhóm 1.501+).

Ngược lại nhiều đơn vị khác lại có bước nhảy vọt về thứ hạng, như ĐH Huế (HU) tăng hơn 700 bậc từ nhóm 1.501+ lên vị trí 768, hay Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) nhảy hơn 360 hạng lên vị trí 553, đứng thứ 3 tại Việt Nam. Một số trường cũng tăng hạng là ĐH Duy Tân (DTU, tăng 48 hạng lên vị trí 490) và ĐH Cần Thơ (CTU, tăng 150 bậc lên hạng 910). Trong khi đó, ĐH Đà Nẵng vẫn giữ nguyên thứ hạng ở nhóm 1.501+.

Nhìn chung, năm nay Việt Nam có 9 trường vào tốp 1.000 ĐH phát triển bền vững, cao hơn 3 trường so với năm trước. Hầu hết trong số này là trường công lập và 7/9 là ĐH, chỉ 2 đơn vị là trường ĐH. Các đơn vị được xếp hạng cũng trải dài khắp 3 miền, không tập trung vào 2 đô thị lớn là Hà Nội và TP.HCM, phản ánh bức tranh giáo dục ĐH đa dạng.

Trong số 12 trường Việt Nam được xếp hạng, 9 đơn vị trong tốp 1.000 được chấm điểm dựa trên các tiêu chí của QS, dao động từ 52,4 (VNUHCM) đến 74,1 (VNU).

Cụ thể, ở nhóm tiêu chí tác động môi trường, các ĐH Việt Nam đạt điểm tốt nhất ở tiêu chí nghiên cứu môi trường (dao động từ 62,3-88,5), còn 2 tiêu chí giáo dục môi trường và phát triển môi trường bền vững không trường nào đạt mức điểm vượt quá 71 (dao động từ 28,5-70,8 và 13,7-66). Còn ở nhóm tiêu chí quản trị, các trường ĐH được đánh giá từ 29,1-90,5 điểm.

ĐH Huế, ngôi trường vừa có cú nhảy vọt trên bảng xếp hạng mới của QS ẢNH: HUE UNIVERSITY

Ở nhóm tiêu chí cuối cùng là tác động xã hội, các trường đạt thành tích đồng đều ở tiêu chí chia sẻ kiến thức, dao động khoảng 73,8-91,1 điểm. Các tiêu chí bình đẳng; tuyển dụng và cơ hội; sức khỏe và thân tâm an lạc lần lượt được đánh giá từ 52,1-87,8; 46,5-80,8, 45,2-82,9. Còn ở tiêu chí tác động đến giáo dục, các trường có mức điểm khá thấp, dao động từ 30-56,8 điểm.

Nhìn chung, điểm tích cực là hầu hết mức sàn và mức trần của các tiêu chí đều cao hơn so với năm trước, thể hiện sự tăng trưởng chung của các đơn vị trong bảng xếp hạng ĐH phát triển bền vững nhất thế giới.

Phương pháp thực hiện bảng xếp hạng ĐH ra sao?

Bảng xếp hạng ĐH phát triển bền vững nhất thế giới đánh giá các ĐH theo 3 nhóm tiêu chí lớn, chia thành 9 tiêu chí phụ. Ở mỗi tiêu chí phụ QS cũng chia thành nhiều khía cạnh đánh giá, tổng cộng có 53 khía cạnh. Trọng số các khía cạnh này phần lớn là 1%, song có 2 khía cạnh đạt 9% (ảnh hưởng của nghiên cứu đến các mục tiêu phát triển bền vững) và 10% (uy tín học thuật trong lĩnh vực khoa học trái đất và môi trường).

"Việc công bố bảng xếp hạng bền vững diễn ra vào thời điểm then chốt. Khi chỉ 17% trong tổng số 169 mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu (SDG) của Liên Hiệp Quốc đang đi đúng lộ trình để đạt được vào năm 2030, nhu cầu hành động khẩn trương trước những thách thức về môi trường, xã hội chưa bao giờ rõ ràng đến thế", ông Ben Sowter, Phó chủ tịch cấp cao của QS, chia sẻ.

Năm nay, QS xếp hạng hơn 2.000 cơ sở giáo dục ĐH từ 106 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đứng đầu là ĐH Lund (Thụy Điển) và đây cũng là đơn vị duy nhất đạt tới số điểm tuyệt đối 100, soán ngôi từ ĐH Toronto (Canada) nay chỉ giữ vị trí thứ hai. Theo sau đó là các trường ĐH: UCL (Anh) hạng 3, Edinburgh (Anh) hạng 4 và British Columbia (Canada) hạng 5. Còn về số lượng, Mỹ là nước có nhiều đơn vị được xếp hạng nhất với 240 trường.

QS là một trong các tổ chức xếp hạng ĐH có uy tín, nhiều năm kinh nghiệm và sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới bên cạnh bảng xếp hạng của THE (Anh) và Shanghai Ranking Consultancy (Trung Quốc). QS xếp hạng ĐH từ năm 2004 cùng THE, một năm sau khi thế giới lần đầu có bảng xếp hạng ĐH toàn cầu do ĐH Giao thông Thượng Hải (sau này là Shanghai Ranking Consultancy) công bố.