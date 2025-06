Trường Việt đồng loạt tụt bậc trên bảng xếp hạng ĐH tốt nhất toàn cầu của Mỹ

ĐH Duy Tân ở Đà Nẵng là ngôi trường duy nhất thăng hạng trong bảng xếp hạng ĐH tốt nhất thế giới của U.S. News & World Report năm học 2025-2026

ẢNH: ĐẠI HỌC DUY TÂN

Một trường tăng bậc trong bảng xếp hạng ĐH

Tổ chức U.S. News & World Report (US News) ở Mỹ hôm 17.6 công bố bảng xếp hạng ĐH tốt nhất toàn cầu năm học 2025-2026. Trong số 2.550 cơ sở giáo dục ĐH tới từ 105 quốc gia, vùng lãnh thổ; Việt Nam có 8 đại diện, giảm 1 so với năm trước. Trong số này có một đơn vị mới là ĐH Đà Nẵng, 2 trường ra khỏi bảng xếp hạng là ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM.

Việc 2 ĐH quốc gia của Việt Nam hoàn toàn vắng mặt trên bảng xếp hạng hàng đầu của Mỹ gây nhiều bất ngờ. Trước đó, vào năm học 2024-2025, ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM đều lên hạng ngoạn mục lên tới vị trí 844 (tăng 126 bậc) và 865 (tăng 251 bậc). Hai trường cũng góp mặt trong bảng xếp hạng của US News trong nhiều năm liền và không rõ lý do vì sao kỳ xếp hạng này không còn xuất hiện, dù một trường thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM là Trường ĐH Bách khoa TP.HCM vẫn hiện diện.

Năm nay, dẫn đầu Việt Nam tiếp tục là ĐH Duy Tân tại Đà Nẵng, đứng thứ 288 thế giới (tăng 8 bậc so với kỳ 2024-2025). Đây cũng là ngôi trường ĐH Việt Nam duy nhất thăng hạng trong kỳ này. Thuộc tốp 1.000 ĐH tốt nhất thế giới còn có hai trường ĐH Tôn Đức Thắng (hạng 383, tụt 130 bậc), Nguyễn Tất Thành (hạng 810, tụt 80 bậc), tất cả đều đặt tại TP.HCM.

Theo sau đó, Trường ĐH Bách khoa thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM giảm 127 hạng xuống vị trí 1.717 còn ĐH Bách khoa Hà Nội giảm 93 hạng xuống vị trí 1.803. Xu hướng giảm tiếp tục diễn ra với các trường nằm ngoài tốp 2.000, khi ĐH Huế tụt 10 bậc xuống hạng 2.016 còn Trường ĐH Cần Thơ tụt 44 bậc xuống hạng 2.087. Trong khi đó ĐH Đà Nẵng thành công ra mắt ở hạng 2.037 thế giới.

Tên trường Thứ hạng 2026 Thứ hạng 2025 ĐH Duy Tân 288 296 Trường ĐH Tôn Đức Thắng 383 253 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành 810 730 Trường ĐH Bách khoa TP.HCM 1.717 1.590 ĐH Bách khoa Hà Nội 1.803 1.710 ĐH Huế 2.016 2.010 ĐH Đà Nẵng 2.037 Chưa xếp hạng Trường ĐH Cần Thơ 2.087 2.043

Ngoài 8 đại diện nêu trên, 8 đơn vị Việt Nam được nêu tên nhưng chưa đủ điều kiện để vào bảng xếp hạng chung là các trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Công nghệ TP.HCM, Y dược TP.HCM, Y Hà Nội cùng ĐH Kinh tế TP.HCM, Học viện Kỹ thuật quân sự (Hà Nội) và Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Hà Nội). Trong số này, Trường ĐH Y Hà Nội, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM năm trước cũng nằm trong danh sách chưa được xếp hạng.

Tuy nhiên, nếu tính riêng bảng xếp hạng ĐH theo nhóm ngành, ĐH Kinh tế TP.HCM ở vị trí 48 thế giới về kinh tế, kinh doanh, trong khi nhóm ngành y khoa lâm sàng ở Trường ĐH Y dược TP.HCM đứng thứ 821 và nhóm ngành khoa học cây trồng và động vật của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đứng thứ 666. Học viện Kỹ thuật quân sự cùng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM thì lần lượt xếp thứ 1.381, 1.396 và 1.401 ở lĩnh vực kỹ thuật.

Trường ĐH Bách khoa thuộc ĐH Đà Nẵng ẢNH: ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Riêng Trường ĐH Y Hà Nội có 2 lĩnh vực được xếp hạng, trong đó nhóm ngành về sức khỏe công cộng, sức khỏe môi trường, sức khỏe lao động xếp hạng 77 thế giới còn nhóm ngành y khoa lâm sàng đứng thứ 521 thế giới. Một trường khác cũng có hai nhóm ngành được xếp hạng là Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, với lĩnh vực khoa học máy tính xếp hạng 687 còn kỹ thuật xếp hạng 314.

Phương pháp xếp hạng ĐH ra sao?

Theo US News, để được xếp hạng, những cơ sở giáo dục ĐH phải có tối thiểu 1.250 bài báo được xuất bản từ năm 2019 đến 2023 trên các tạp chí khoa học. Sau đó, các trường sẽ được đánh giá dựa trên phân tích cơ sở dữ liệu Web of Science và InCites do tập đoàn Clarivate (Anh) cung cấp dựa trên 13 tiêu chí, chia làm 3 nhóm là danh tiếng học thuật, trắc lượng thư mục và nghiên cứu xuất sắc.

Một số tiêu chí có thể kể đến là uy tín nghiên cứu trên toàn cầu, uy tín nghiên cứu ở khu vực, số lượng công bố khoa học thuộc nhóm 10% được trích dẫn nhiều nhất (cùng chiếm tỷ trọng 12,5%), số công bố khoa học, tỷ lệ % công bố thuộc nhóm 10% được trích dẫn nhiều nhất, ảnh hưởng của trích dẫn được chuẩn hóa (cùng chiếm 10%)...

Tiến sĩ LaMont Jones, thư ký tòa soạn mảng giáo dục tại US News, nhận định bảng xếp hạng ĐH tốt nhất toàn cầu cung cấp những tiêu chí tham khảo hữu ích cho những ai cân nhắc du học hay muốn nghiên cứu khoa học ở những trường có sức ảnh hưởng toàn cầu. Cũng theo ông Jones, phương pháp xếp hạng nhằm đo lường uy tín nghiên cứu trên toàn cầu và trong khu vực cùng hiệu suất nghiên cứu của các trường ĐH.

Trong số 2.250 cơ sở giáo dục ĐH được tổ chức US News xếp hạng, có 397 trường đến từ Trung Quốc và con số này hơn hẳn số trường của Mỹ (280). Ba nước còn lại có đông ĐH được xếp hạng nhất là Ấn Độ (118), Nhật Bản (104), Anh (93). Áp đảo số lượng là thế nhưng ở tốp 10 ĐH tốt nhất thế giới, Mỹ và Anh mỗi nước có 7 với 3 đại diện, trong đó ba vị trí đầu đều thuộc về Mỹ lần lượt là ĐH Harvard (1), MIT (2), ĐH Stanford (3).

US News là một trong những tổ chức xếp hạng ĐH có uy tín và nhiều năm kinh nghiệm, bên cạnh bảng xếp hạng của QS, THE (Anh) và Shanghai Ranking Consultancy (Trung Quốc). Tổ chức này bắt đầu xếp hạng các cơ sở giáo dục ĐH và trường phổ thông ở Mỹ từ năm 1983. Đến năm 2014, US News lần đầu tiên công bố bảng xếp hạng ĐH tốt nhất toàn cầu với 500 trường từ 49 quốc gia, vùng lãnh thổ.