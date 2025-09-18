Việt Nam lần đầu có hai trường được xếp hạng đào tạo MBA tốt nhất thế giới

Khuôn viên Trường ĐH Anh quốc Việt Nam, ngôi trường trong nhóm 251-300 đơn vị đào tạo MBA xếp hạng tốt nhất thế giới 2026 ẢNH: BUV

Đào tạo MBA top 60 châu Á

Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) ngày 17.9 công bố 3 bảng xếp hạng ĐH tốt nhất thế giới năm 2026 trong lĩnh vực đào tạo kinh doanh là MBA, MBA trực tuyến và thạc sĩ phân tích kinh doanh. Dù tiếp tục chưa có đại diện nào ở bảng xếp hạng MBA trực tuyến và thạc sĩ phân tích kinh doanh, Việt Nam vẫn tạo dấu ấn khi lần đầu tiên có hai trường lọt vào xếp hạng đào tạo MBA tốt nhất thế giới.

Hai gương mặt mới xuất hiện có điểm chung đều là ĐH tư thục, gồm Trường ĐH Anh quốc Việt Nam (Hưng Yên) cùng Trường ĐH VinUni (Hà Nội). Trong đó, Trường ĐH Anh quốc Việt Nam nằm trong nhóm 251-300 thế giới và đứng thứ 43 châu Á, còn Trường ĐH VinUni lần lượt thuộc nhóm 301+ thế giới và xếp hạng 52 châu Á. Việt Nam cũng là 1/15 quốc gia châu Á có đại diện góp mặt ở bảng xếp hạng MBA năm nay.

Theo thông tin xếp hạng, tiêu chí mà 2 trường Việt đạt điểm cao nhất là sự đa dạng quốc tịch và giới tính (class & faculty diversity), với mức điểm là 75,1 (Trường ĐH VinUni) và 69,6 (Trường ĐH Anh quốc Việt Nam) trên thang điểm 100. Trong khi đó, với tiêu chí khả năng lập nghiệp và thành tựu cựu học viên (entrepreneurship and alumni outcomes), Trường ĐH Anh quốc Việt Nam đạt 46,7/100 điểm, hơn gấp đôi Trường ĐH VinUni (20 điểm).

Về tỷ suất hoàn vốn (ROI), Trường ĐH Anh quốc Việt Nam tiếp tục đạt điểm cao hơn (50), chênh lệch không nhiều với Trường ĐH VinUni (45,5). Khả năng học viên MBA Trường ĐH Anh quốc Việt Nam được tuyển dụng sau khi tốt nghiệp (employability) cũng được QS tính điểm cao hơn (32 so với 26,5 của Trường ĐH VinUni). Tuy nhiên, Trường ĐH VinUni vươn lên dẫn trước ở tư duy lãnh đạo (thought leadership) với mốc 26,3, cao hơn Trường ĐH Anh quốc Việt Nam 4,5 điểm.

Theo QS, để được xếp hạng, các trường phải dạy MBA trực tiếp ở cơ sở đào tạo, hình thức đào tạo toàn thời gian và quy mô lớp học ít nhất là 15 sinh viên. Tất cả các trường tham gia đều phải được công nhận bởi một trong 3 tổ chức kiểm định uy tín: AACSB, AMBA hoặc EFMD (EQUIS). Ngoài ra, các trường cũng cần phải cung cấp nhiều dữ liệu liên quan khác để được xem xét xếp hạng.

Tân sinh viên tham dự lễ khai giảng tại Trường ĐH VinUni mới đây ẢNH: VINUNIVERSITY

Mỹ áp đảo về số lượng

Theo QS, việc xếp hạng các ĐH đào tạo MBA năm 2026 dựa trên 13 chỉ số, được chia làm 5 tiêu chí chính là khả năng được tuyển dụng sau khi tốt nghiệp (chiếm 40% trọng số), ROI (20%), sự đa dạng quốc tịch và giới tính và khả năng lập nghiệp và thành tựu cựu học viên (cùng chiếm 15%), tư duy lãnh đạo (10%). Dữ liệu xếp hạng được thu thập từ 3 cuộc khảo sát lần lượt với giới tuyển dụng, giới học thuật và với chính các trường.

Năm 2026, ba bảng xếp hạng của QS phân tích 1.446 chương trình đào tạo sau ĐH về quản trị của 637 cơ sở giáo dục, qua đó phân định vị trí 389 trường ở bảng xếp hạng ĐH đào tạo MBA tốt nhất thế giới. Năm nay thứ hạng đầu thuộc về Trường Wharton (ĐH Pennsylvania, Mỹ), theo sau là Trường Kinh doanh Harvard (ĐH Harvard, Mỹ) và Trường Quản trị Sloan (Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ).

Mỹ cũng là nước có số lượng đại diện áp đảo với 124 trường, song 66 đơn vị trong số đó bị tụt hạng. Cũng về số lượng, Anh giữ vị trí thứ 2 với 35 trường, theo sau là Canada (22), Úc (14), Ấn Độ (14). Mặt khác, Trường ĐH Anh quốc Việt Nam, Trường ĐH VinUni là 2 trong số 64 cái tên mới xuất hiện ở kỳ xếp hạng năm nay.

QS là một trong 3 tổ chức xếp hạng ĐH có uy tín và sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, bên cạnh bảng xếp hạng của Times Higher Education (Anh) và Shanghai Ranking Consultancy (Trung Quốc). QS bắt đầu xếp hạng ĐH từ năm 2004, một năm sau khi thế giới lần đầu có bảng xếp hạng ĐH toàn cầu công bố bởi ĐH Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc) mà sau này do Shanghai Ranking Consultancy đảm nhận.