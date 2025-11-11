Úc sắp áp dụng cơ chế ưu tiên xử lý visa du học mới

Thông tin được nêu hôm 10.11, theo một thông cáo chính thức của chính phủ nước này. Cụ thể, Chỉ thị 111 hiện hành sẽ bị bãi bỏ và thay thế bằng Chỉ thị 115 mới, có hiệu lực từ ngày 14.11. Theo quy định mới, nguồn lực xét duyệt visa được phân bổ công bằng cho tất cả các cơ sở giáo dục. Những trường tuân thủ hạn ngạch tuyển mới du học sinh (NOSC) được quy định ở Kế hoạch quốc gia (NPL) sẽ được ưu tiên xử lý visa du học nhanh hơn.

Cụ thể, theo trang web của Bộ Nội vụ Úc, Chỉ thị 115 ưu tiên xử lý visa du học theo 3 nhóm tùy vào mức độ tuân thủ hạn ngạch tuyển mới của các trường. Nhóm ưu tiên 1 (Priority 1) là các cơ sở chưa tuyển sinh đủ 80% hạn ngạch, đương đơn nào xin học ở những trường này được xử lý chỉ trong 1-4 tuần kể từ ngày nộp. Nhóm 2, 3 là các trường đạt 80-115% và quá 115% hạn ngạch, với thời gian xét duyệt lần lượt là 5-8 và 9-12 tuần.

Chính phủ Úc lưu ý rằng thời gian xử lý có thể thay đổi, đặc biệt trong mùa cao điểm hoặc khi số lượng hồ sơ tăng đột biến, đồng thời nhấn mạnh mức độ ưu tiên sẽ không ảnh hưởng gì tới việc quyết định chấp thuận hay từ chối cấp visa du học.

Theo ông Julian Hill, Thứ trưởng phụ trách giáo dục quốc tế Úc, Chỉ thị 115 được ban hành nhằm khẳng định nỗ lực của chính phủ Úc trong việc duy trì chất lượng, tính liêm chính và bền vững của hệ thống giáo dục quốc tế của quốc đảo này. Chỉ thị mới cũng giúp hỗ trợ tốt hơn cho việc tuyển sinh tại các cơ sở giáo dục và đào tạo nghề (VET) quy mô nhỏ.

Ông Hill nói thêm nhờ vào các động thái kiểm soát tăng trưởng, số lượng hồ sơ xin visa du học Úc đã giảm hơn 26% trong năm qua và số lượng nhập học giảm 16% so với năm trước. Ông gọi tốc độ tăng trưởng này là "mức ổn định hơn" mà chính phủ đang mong muốn.

Đại diện trường ĐH Úc tư vấn cho học sinh Việt Nam trong một sự kiện năm 2024 ẢNH: NGỌC LONG

Đây là lần thứ ba chính phủ Úc điều chỉnh cách ưu tiên xử lý visa du học trong những năm gần đây. Trước đó vào 2023, Úc đã ban hành Chỉ thị 107, ưu tiên xử lý đơn xin visa du học theo mức độ rủi ro của cơ sở giáo dục. Tới cuối năm 2024, sau khi đối diện nhiều tranh cãi, Chỉ thị 107 bị bãi bỏ và thay bằng Chỉ thị 111, yêu cầu ưu tiên xử lý visa theo tỷ lệ đạt hạn ngạch, tuy nhiên chỉ xét theo 2 cấp độ là những trường chưa và đã đạt 80% hạn ngạch.

Như vậy Chỉ thị 115 không có sự thay đổi lớn nào so với chỉ thị hiện hành, chỉ bổ sung một cấp độ xử lý mới với những trường tuyển mới du học sinh vượt quá cao so với hạn mức.

Chính phủ Úc cũng lưu ý một số nhóm từng được miễn hạn ngạch theo chỉ thị cũ sẽ tiếp tục được miễn theo chỉ thị mới, bao gồm: học sinh phổ thông, nghiên cứu sinh sau ĐH, người học các chương trình liên kết đào tạo, các khóa Anh ngữ độc lập (ELICOS) và người đã nhận học bổng của chính phủ.

Theo Bộ Giáo dục Úc, tính tới tháng 8 có tổng cộng 804.555 du học sinh theo học các khóa tại Úc. Việt Nam có 35.780 người, xếp thứ 4 và giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước (36.490 người). Trong số này, có 5.259 người Việt mới bắt đầu học ở Úc, còn lại 30.521 người đang theo học từ nhiều năm qua. Xét theo địa phương, số lượng người Việt hiện đông nhất ở tiểu bang Victoria với hơn 14.700 người.