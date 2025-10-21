Việt Nam được xướng tên là quốc gia du học tiềm năng bên cạnh Mỹ, Úc

Sinh viên quốc tế theo học tại một trường ĐH Việt Nam, tháng 10.2023 ẢNH: UEF

Kỷ nguyên "bộ tứ" đã qua?

Tại Hội nghị Giáo dục quốc tế Úc (AIEC) 2025 diễn ra vào tuần trước tại Úc, bà Stephanie Smith, Tham tán thương mại và đầu tư của Úc và phụ trách giáo dục tại Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan, chia sẻ trước Covid-19, 4 điểm đến du học truyền thống của người học Trung Quốc luôn là Mỹ, Anh, Úc, Canada, thường được gọi là "Big 4". Song, tình hình này đã thay đổi trong những năm gần đây.

"Các công ty du học giờ đề cập tới '14 quốc gia hàng đầu' và điều đó đặt chúng tôi vào bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hơn", tờ Times Higher Education dẫn lời phát biểu của bà Smith.

Một trong những nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến sự thay đổi này là vấn đề chi phí, khi toàn cầu đang trải qua cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và Trung Quốc phải đối diện với cuộc suy thoái kinh tế trong nước. Do đó, những điểm đến gần Trung Quốc hơn và đem tới nhiều cơ hội việc làm, thực tập tốt hơn đang lọt vào "mắt xanh" của công dân nước này, trong đó Hồng Kông là một ví dụ tiêu biểu.

"Giờ đây, có thể coi Hồng Kông là đối thủ cạnh tranh mới của Úc", bà Smith nói.

Các nước khác được bà Smith đề cập là Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Ireland, New Zealand cùng Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Đây là những điểm đến "đang làm rất tốt công tác quảng bá tại Trung Quốc".

Pháp và Đức cũng được xem là điểm đến an toàn, thân thiện, với nhiều cơ hội việc làm và học phí thấp, theo nữ tham tán.

Không chỉ ĐH, các trường CĐ tại Việt Nam cũng đang thu hút hàng trăm sinh viên quốc tế tới học ẢNH: BKC

Chung quan điểm, bà Melissa Banks, đối tác cấp cao của Tập đoàn tư vấn Lygon (Úc), cho rằng các quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam, Indonesia, Philippines không chỉ đang "xây dựng năng lực" để đón nhận những chương trình đào tạo xuyên quốc gia như mở phân hiệu đào tạo ở nước sở tại, mà còn dần trở thành điểm đến du học độc lập.

"Cuộc cạnh tranh đang thực sự nóng lên", bà Bank nhận định.

Chia sẻ thêm về bối cảnh hiện tại, bà Larissa Bezo, Giám đốc điều hành Hiệp hội Giáo dục quốc tế Canada (CBIE), thông tin đang có từ 15 đến 20 quốc gia được xếp vào nhóm "điểm đến du học hàng đầu". Thế giới đã "đi xa hơn nhiều" so với khái niệm Big 4, theo bà Bezo, và đây là một tín hiệu tích cực. Bà đồng thời nhấn mạnh những điểm đến truyền thống như Canada có thể chọn hợp tác với các điểm đến mới nổi nêu trên.

"Đây là cơ hội để chúng ta trở thành một phần của các điểm đến du học mới thay vì chỉ coi đây là đối thủ cạnh tranh", Giám đốc điều hành Hiệp hội Giáo dục quốc tế Úc (IEAA) Phil Honeywood chia sẻ. "Chúng tôi hiện có nhiều mối quan hệ hợp tác rất chặt chẽ ở Malaysia, Dubai và nhiều nơi khác", ông Honeywood nói thêm.

Việt Nam thu hút du học sinh

Đưa Việt Nam thành điểm đến học tập hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á nói riêng, thế giới nói chung là mục tiêu quan trọng của Đảng và Chính phủ. Mới đây, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đã xác định, mục tiêu đến năm 2035 phải có ít nhất 8 cơ sở giáo dục ĐH thuộc nhóm 200 trường hàng đầu châu Á, đồng thời ít nhất 1 cơ sở giáo dục ĐH thuộc nhóm 100 trường hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

Đến năm 2035, phấn đấu ít nhất 2 cơ sở giáo dục ĐH thuộc nhóm 100 trường hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín. Đến năm 2045, Việt Nam vào top 20 quốc gia có nền giáo dục hàng đầu thế giới, đồng thời nâng số trường trong top 100 ĐH hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực lên 5 đơn vị.

Ở chiều ngược lại, hàng trăm người Việt chọn đi du học trong những năm gần đây và mỗi năm đều có đông đảo trường nước ngoài tới Việt Nam gặp trực tiếp phụ huynh, học sinh để tư vấn và giải đáp thắc mắc ẢNH: NGỌC LONG

Thực tế, Việt Nam đang có tiềm lực để đón đầu sinh viên quốc tế, theo báo cáo của Bộ GD-ĐT và Hội đồng Anh công bố năm 2024. Đó là do Việt Nam đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng các trung tâm học sinh, đơn cử như Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Khu công nghệ cao Đà Nẵng hoặc Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM... Và tính tới tháng 6.2024. nước ta đã triển khai 369 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, cung cấp nhiều lựa chọn học tập linh hoạt.

Ở cấp địa phương, UBND TP.HCM vào năm 2024 cũng đã ra quyết định về việc thành lập tổ công tác cùng tổ giúp việc triển khai thực hiện đề án xây dựng TP.HCM thành trung tâm quốc tế về GD-ĐT để thu hút sinh viên khu vực và thế giới. Đề án do UBND TP.HCM phối hợp với Bộ GD-ĐT, ĐH Quốc gia TP.HCM và các trường ĐH tại thành phố cùng triển khai thực hiện.

Nối tiếp động thái này, mới đây vào tháng 9, Bộ GD-ĐT đề xuất cho sinh viên quốc tế được làm thêm tối đa 20 giờ/tuần - động thái tương tự nhiều quốc gia khác như Mỹ, Úc, New Zealand... Đây cũng là đầu tiên nước ta đề cập tới vấn đề này.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT còn đề xuất miễn thị thực và giấy phép lao động trong 5 năm cho các chuyên gia, nhà khoa học là người nước ngoài, có trình độ tiến sĩ làm việc tại những cơ sở giáo dục ĐH của Việt Nam.

Tất cả đều nhằm tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi để tăng số lượng sinh viên và học giả quốc tế tới Việt Nam học tập, giảng dạy và nghiên cứu.

Theo số liệu mới nhất từ Bộ GD-ĐT, tới hết năm 2024 có gần 22.000 sinh viên quốc tế học tập ở Việt Nam. Đây là con số cao nhất trong 9 năm qua, tuy nhiên tỷ lệ đa dạng lại chưa cao khi 80% đến từ Lào và Campuchia. Con số này cũng đang còn khiêm tốn với Malaysia (170.000, tính tới 2023), Singapore (70.800, 2023), Thái Lan (53.000, 2024) song đang tương đương với Philippines (22.250, 2022).