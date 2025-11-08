Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm giáo dục đại học với thế giới

Ngọc Long
Ngọc Long
08/11/2025 06:05 GMT+7

Theo tin từ Hội đồng Anh, đoàn đại biểu Việt Nam vừa có chuyến công tác ở Anh để chia sẻ, mở rộng cơ hội hợp tác giáo dục đại học (ĐH) trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện.

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm giáo dục đại học với thế giới - Ảnh 1.

PGS Huỳnh Quyết Thắng (hàng đầu, bìa phải), Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, chia sẻ trước đông đảo lãnh đạo giáo dục thế giới tại hội nghị Going Global 2025

ẢNH: HỘI ĐỒNG ANH

Cụ thể, đoàn đại biểu Việt Nam gồm lãnh đạo Bộ GD-ĐT cùng các trường ĐH đã tham dự hội nghị giáo dục toàn cầu Going Global 2025 và diễn đàn hợp tác giáo dục ĐH Anh - Việt Nam. Tại đây, đoàn đại biểu kết nối, thảo luận với hơn 400 lãnh đạo giáo dục tới từ 50 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu về các vấn đề mà giáo dục ĐH thế giới đang phải đối mặt - những vấn đề không một quốc gia hay tổ chức giáo dục nào có thể giải quyết một mình.

Bên cạnh đó, đoàn đại biểu còn chia sẻ nhiều góc nhìn từ bối cảnh giáo dục Việt Nam, như yếu tố đảm bảo vị thế của giáo dục ĐH trong thời trí tuệ nhân tạo (AI), sự dịch chuyển toàn cầu được tái định hình ra sao trong thế giới đầy biến động, chính sách hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục nhằm thu hút sinh viên quốc tế và nhân tài trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu tại Việt Nam...

Trong khuôn khổ sự kiện, Bộ GD-ĐT còn trình bày về 4 trụ cột chiến lược của Việt Nam và các chính sách trọng điểm như Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Quyết định 1600/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo đến năm 2030, Quyết định 1002/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025-2035 và định hướng tới năm 2045...

Về phía Hội đồng Anh, tổ chức này đã hỗ trợ thiết lập 8 mối quan hệ đối tác giáo dục xuyên quốc gia (TNE), tập trung xây dựng hợp tác liên kết đào tạo và công nhận tín chỉ trong các khối ngành liên quan tới lĩnh vực STEM và công nghệ mới. Sự kiện cũng chứng kiến lễ ký kết và trao đổi biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác đào tạo, nghiên cứu giữa ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Giao thông vận tải (Hà Nội) và Trường ĐH Anh quốc Việt Nam (Hưng Yên) với các ĐH Anh: Bradford, Swansea, Brunel London, Manchester Metropolitan.

Đồng thời Hội đồng Anh đã giới thiệu về sáng kiến UK-Viet Nam iTechPath - chương trình hỗ trợ dành cho 14 hợp tác giáo dục ĐH giữa 17 trường Anh và 18 trường Việt Nam - cũng như ra mắt sổ tay hướng dẫn hợp tác, đầu tư giáo dục ở Việt Nam. "Sổ tay là một hoạt động hợp tác với Bộ GD-ĐT để cung cấp cái nhìn tổng quan về môi trường giáo dục, chính sách ưu tiên, quy trình hợp tác đầu tư và cơ hội phát triển TNE trong các bậc học tại Việt Nam", Hội đồng Anh thông tin.

Ông James Shipton, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam, khẳng định Hội đồng Anh cam kết đồng hành với Việt Nam trong các sáng kiến và chương trình đột phá phát triển ĐH và khoa học kỹ thuật. Phát biểu tại sự kiện, ông cho biết: "Chúng tôi nỗ lực kết nối các ưu tiên chiến lược của Việt Nam trong hành trình chuyển đổi toàn diện giáo dục và đào tạo với thế mạnh của Anh trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo".

Trong khi đó, PGS Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ GD-ĐT), nhận định việc tham gia các sự kiện quan trọng vừa qua thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thúc đẩy cải cách giáo dục ĐH, tăng cường hợp tác quốc tế, đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

