Vừa nhận học bổng chính phủ, nữ sinh TP.HCM san sẻ ngay cho đồng bào vùng lũ

Phương Uyên phát biểu tại lễ trao học bổng chính phủ New Zealand bậc ĐH tổ chức sáng 23.11 tại TP.HCM ẢNH: NGỌC LONG

Tiếp sức cho đồng bào vùng lũ

Cơ quan Giáo dục New Zealand và Tổng lãnh sự quán New Zealand ở TP.HCM hôm 23.11 phối hợp tổ chức lễ trao học bổng chính phủ New Zealand bậc ĐH (NZUA) năm 2025. Tại đây, nữ sinh Đỗ Trần Phương Uyên, 18 tuổi, đại diện cho các tân chủ nhân học bổng NZUA phát biểu cảm nghĩ đồng thời gửi lời cảm ơn đến các tổ chức, cá nhân giúp ước mơ của các em thành hiện thực, bởi theo cô "không có thành công nào được gặt hái một mình".

Trước khi khép lại phần phát biểu, Phương Uyên khiến cả hội trường lắng đọng khi đề cập đến bao khó khăn, thiếu thốn và mất mát mà đồng bào ta đang trải qua trong cơn lũ dữ, sau đó là vỡ òa xúc động khi thông báo cô sẽ "trích" một phần học bổng để san sẻ nỗi đau cùng đồng bào vùng lũ. Tuy nhiên, vì học bổng trừ thẳng vào học phí nên Uyên quyết định tự bỏ ra 20 triệu đồng tiền túi để thực hiện mong muốn của mình.

Mức quyên góp này tương đương hơn 1/15 giá trị học bổng nữ sinh vừa nhận được từ chính phủ New Zealand.

Phương Uyên hiện là sinh viên ngành kinh doanh quốc tế ĐH Kinh tế TP.HCM và vào thời điểm ứng tuyển học bổng NZUA là học sinh lớp 12TH Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (P.Sài Gòn, TP.HCM) niên khóa 2022-2025. Chia sẻ với Thanh Niên sau sự kiện, Uyên bộc bạch quyết định này chỉ mới xuất hiện vài giờ trước khi nhận học bổng bởi không kiềm nổi xúc động sau đọc các tin tức về tình hình bão lũ.

"Tôi mong muốn số tiền này có thể tiếp sức phần nào cho những người dân ở vùng lũ vượt qua khó khăn này", Uyên bày tỏ, cho biết thêm đây cũng là cách cô trả ơn đời đã cho mình được làm người Việt Nam.

Phương Uyên nhận chứng nhận học bổng trao bởi Tổng lãnh sự kiêm Tham tán thương mại New Zealand tại Việt Nam Scott James (bìa phải) và Giám đốc Cơ quan Giáo dục New Zealand khu vực châu Á Ben Burrowes ẢNH: NGỌC LONG

Bà Bành Phạm Ngọc Vân, Giám đốc Cơ quan Giáo dục New Zealand ở Việt Nam, cho biết rất cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của Uyên. Đây không chỉ là một hành động mang ý nghĩa vật chất mà còn đại diện cho truyền thống "lá lành đùm lá rách", "nhiễu điều phủ lấy giá gương" của dân tộc Việt Nam cũng như đại diện cho những giá trị mà chương trình học bổng NZUA hướng tới.

"Tôi rất tự hào khi nhìn thấy các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam dù đi xa đến đâu và tìm được 'ngôi nhà thứ hai' của mình, thì cuối cùng trái tim vẫn luôn hướng về quê hương, đất nước. Điều này càng đặc biệt hơn nữa khi ở tuổi 18, trước khi bắt đầu bước chân ra thế giới Uyên đã gửi lại một phần trái tim mình ở Việt Nam", bà Vân nói.

Ngay sáng nay, 24.11, Phương Uyên cũng đã tới tòa soạn Báo Thanh Niên tại TP.HCM để quyên góp 20 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ. Báo Thanh Niên sẽ sớm chuyển tận tay số tiền này đến những đồng bào ở Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng... đang cần đến.

Phương Uyên trao số tiền ủng hộ cho Báo Thanh Niên, nhờ tòa soạn trao cho người dân vùng ngập lụt ẢNH: NVCC

Đậu học bổng chính phủ từ tình yêu với giảng dạy

Đây không phải là lần đầu nữ sinh Phương Uyên có những hành động hướng về cộng đồng. Trước đó hơn một năm, từ tháng 4.2024, cô đã bắt đầu đi dạy tình nguyện tại Mái ấm Minh Tâm (Q.12 cũ, nay là P.Thới An, TP.HCM) và tới giờ đã dạy tiếng Anh cho hơn 20 em nhỏ từ 6-12 tuổi thông qua đa dạng hoạt động như vẽ, nhảy múa, đóng kịch, cũng như hỗ trợ các em làm các bài tập toán, tiếng Việt trên trường.

Vào thời điểm đó, cô cũng thực tập dạy tiếng Anh ở một trung tâm Anh ngữ, từng tham gia một số khóa đào tạo nội bộ của đơn vị này để nâng cao kỹ năng sư phạm như quản lý lớp, thấu hiểu tâm lý trẻ em,... trước khi đảm nhận vai trò trợ giảng. Cơ hội đứng lớp một phần xuất phát từ việc cô đạt chứng chỉ IELTS 8.0 ngay từ khi học lớp 12, với điểm phần thi nói ở mức 8.0.

"Tôi bắt đầu yêu thích công việc truyền đạt kiến thức và giúp đỡ người học vượt qua những khó khăn trên hành trình học tập từ những trải nghiệm này, cũng như từ những thầy cô giáo tại ngôi trường Trần Đại Nghĩa", nữ sinh chuẩn bị theo đuổi ngành sư phạm tiểu học ở ĐH Waikato - ngôi trường xếp thứ 3 tại New Zealand theo THE 2026, chia sẻ. Uyên thông tin thêm về dài hạn, cô hy vọng có thể trở thành một nhà quản lý giáo dục.

Phương Uyên trong lễ tốt nghiệp THPT ẢNH: NVCC

Phương Uyên (hàng đầu, thứ hai từ phải qua) chụp kỷ niệm cùng bạn bè chung lớp ẢNH: NVCC

Ngoài tiếng Anh, Uyên còn hoàn thành khóa tiếng Trung căn bản. Trong quá trình theo học ở Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, nữ sinh còn từng tham gia một câu lạc bộ về truyền thông và từng đạt giải trong một cuộc thi đấu bóng rổ cấp trường.

Chia sẻ thêm về hành trình ứng tuyển học bổng NZUA, Uyên cho biết thay vì phải nộp bài luận hay làm bài kiểm tra năng lực, em được yêu cầu phải gửi một video dài 1 phút 30 giây để trả lời các câu hỏi được đề cập. "Trong video, tôi không chỉ bày tỏ đam mê của mình và thể hiện một chút năng lực sư phạm, mà còn nhấn mạnh những cam kết với cộng đồng, xã hội sau khi được trao học bổng", nữ sinh nhận học bổng của chính phủ New Zealand cho hay.

"Video được quay khá đơn giản nhưng có lẽ nội dung câu chuyện của tôi là yếu tố đã thuyết phục thành công hội đồng xét duyệt học bổng", Uyên nói thêm.