Á quân cuộc thi Olympia mùa đầu tiên được vinh danh có ảnh hưởng nhất nước Úc

Từ trái qua: PGS Vinh Nguyen, PGS Sara Quach và PGS Thuc Duy Le ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tạp chí Nghiên cứu (Research magazine) ra mắt hôm 18.11 là ấn phẩm được xuất bản thường niên của tờ The Australian, vinh danh các nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất nước Úc trong 250 lĩnh vực, chia thành 8 nhóm ngành lớn khác nhau. Trong đó, các lĩnh vực chuyên gia Việt được vinh danh thuộc 4 nhóm ngành kinh doanh, kinh tế và quản trị; hóa học và khoa học vật liệu; kỹ thuật và khoa học máy tính; khoa học sự sống và khoa học trái đất.

Cụ thể, ông Dinh Phan, phó giáo sư tài chính ở Trường Kinh doanh La Trobe thuộc ĐH La Trobe, có ảnh hưởng nhất lĩnh vực nghiên cứu kinh doanh quốc tế. Theo ĐH La Trobe, ông từng công bố hơn 45 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín, được bình duyệt, xếp hạng A*, A hay Q1. Các công trình của ông đã nhận hơn 5.000 trích dẫn, với chỉ số h-index là 29 và i10-index là 41.

Bà Sara Quach, phó giáo sư tại khoa Marketing thuộc ĐH Griffith, có ảnh hưởng nhất lĩnh vực nghiên cứu marketing. Bà công bố hơn 80 bài báo khoa học trên nhiều tạp chí xếp hạng A, A* và từng nhận nhiều giải thưởng trong nước Úc lẫn quốc tế, theo ĐH Griffith. Vị phó giáo sư này cũng dẫn dắt và tham gia nhiều dự án nghiên cứu quốc tế, huy động hơn 4 triệu đô la Úc từ các nguồn tài trợ.

Ông Vinh Nguyen, phó giáo sư tại Trường Hóa học thuộc ĐH New South Wales, có ảnh hưởng nhất lĩnh vực nghiên cứu hóa hữu cơ. Ông là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam khi trở thành á quân của cuộc thi Olympia mùa đầu tiên và là diễn viên đóng vai Nam trong bộ phim Phía trước là bầu trời. Trả lời Thanh Niên hồi năm 2023, ông từng cho biết: "Thành quả lớn nhất của tôi chính là đào tạo con người".

Ông Thuc Duy Le, phó giáo sư ngành khoa học máy tính ở ĐH South Australia, được vinh danh ở ngành tin sinh học và sinh học tính toán. Tin sinh học là lĩnh vực liên ngành kết hợp kiến thức từ khoa học máy tính, toán học và thống kê để giải quyết các vấn đề sinh học, và công việc của ông là phát triển các phương pháp Causal AI nhằm khám phá mạng lưới điều khiển gen (GRN), xác định các tác nhân gây ung thư...

Ông Kiet Tieu, giáo sư cấp cao ở Trường Kỹ thuật cơ khí, vật liệu, cơ điện tử và y sinh thuộc ĐH Wollongong, có ảnh hưởng nhất ở lĩnh vực nghiên cứu kỹ thuật cơ khí. Ông lấy bằng cử nhân và tiến sĩ tại ĐH Western Australia vào các năm 1969 và 1974, sau đó công tác ở ĐH Wollongong từ năm 1982 cho tới nay. Theo tổ chức phi lợi nhuận ORCID, ông đã xuất bản hơn 570 công trình nghiên cứu xuyên suốt sự nghiệp của mình.

Chuyên gia Việt cuối cùng trong danh sách năm nay là ông Minh Bui, phó giáo sư tại Trường Khoa học máy tính thuộc ĐH Quốc gia Úc, được vinh danh ở ngành sinh học tiến hóa. Ông lấy bằng cử nhân ở ĐH Quốc gia Hà Nội rồi lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ ở Đức và Áo. Ông dẫn dắt đội ngũ phát triển IQ-TREE, phần mềm được sử dụng để nhận diện các biến chủng mới của coronavirus gây ra đại dịch Covid-19, nghiên cứu nguồn gốc sự sống trên trái đất hàng tỉ năm trước...

Gửi lời chúc mừng đến những nhà nghiên cứu được vinh danh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Úc Jason Clare nhận định các công trình khoa học của họ đang đóng góp vào kho tàng tri thức chung và góp phần thay đổi cuộc sống của nhân loại. Ông Clare cũng nhắc lại việc Úc vừa có một giáo sư vừa được trao Giải Nobel Hóa học 2025, nâng tổng số nhà nghiên cứu Úc từng đoạt giải Nobel lên 12.

"Thành công của Úc trong việc tạo ra các thành quả nghiên cứu mang tầm cỡ Nobel còn là minh chứng rõ ràng cho thấy việc đầu tư dài hạn vào nghiên cứu dựa trên sự tò mò sẽ mang lại tác động toàn cầu và các đột phá khoa học", ông Clare chia sẻ, cho biết thêm Chính phủ Úc đang đầu tư 2,2 tỉ đô la trong 10 năm để hỗ trợ các nhà nghiên cứu thương mại hóa kết quả nghiên cứu của mình.

Đây là năm thứ 8 tạp chí Nghiên cứu công bố danh sách những nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất xứ sở chuột túi, thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm của công chúng trong và ngoài Úc. Ngoài vinh danh các nhà nghiên cứu, tạp chí này cũng vinh danh các trường ĐH, viện nghiên cứu có ảnh hưởng nhất trong 250 lĩnh vực.