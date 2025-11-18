Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chuyến bay đầu đời của người mẹ nông dân

Cao An Biên
Cao An Biên
18/11/2025 05:45 GMT+7

Câu chuyện người mẹ nông dân lần đầu đi máy bay, được cậu con trai kể lại qua những khoảnh khắc đầy yêu thương, khiến cư dân mạng xúc động vì sự hồn nhiên, giản dị và niềm vui rất đỗi chân thành của bà.

Chính anh Lê Tuấn Anh (29 tuổi) và mẹ, bà Phạm Thị Hảo (67 tuổi), cũng không ngờ chuyến bay đầu đời của bà lại nhận được sự quan tâm và tình cảm lớn từ mọi người.

Nhiều câu hỏi "vì sao"

Hành trình của người mẹ được cậu con trai chia sẻ lên mạng xã hội với những dòng trạng thái đầy tình cảm: "Lần đầu tiên được đi máy bay mọi thứ quá lạ lẫm với mẹ. Cả hành trình mẹ bảo: Đi máy bay sao êm thế! Nhìn bên dưới sao đẹp thế! Bên dưới là ngôi sao à? Sao máy bay lại bay ban đêm mà không bay ban ngày?… Cứ bảo sau này lớn lên làm nhiều tiền sẽ dẫn mẹ đi du lịch, vậy mà con cứ mải mê với công việc và những niềm vui mới mà quên đi. Thế rồi lần này con đã thực hiện được!".

Chuyến bay đầu tiên trong đời của người mẹ nông dân khiến nhiều người xúc động

Bà Hảo vừa hào hứng, vừa tò mò khi lần đầu đi máy bay

Cùng với đó là đoạn clip ngắn ghi lại hành trình đặc biệt của anh Tuấn Anh và mẹ. Cư dân mạng liên tục "thả tim" cho trải nghiệm, niềm vui của người mẹ lần đầu được đi máy bay, gửi đến bà lời chúc sức khỏe. Cũng có người để lại bình luận dành lời khen cho cậu con trai hiếu thảo và sống tình cảm.

Anh Tuấn Anh cho biết đó là chuyến bay từ Hà Nội vào TP.HCM đầu tháng 11 vừa qua. Đây là lần đầu tiên trong đời mẹ anh được đi máy bay. Trong chuyến bay đầu đời này, bà Hảo dự đám cưới cháu họ, thăm các con, người thân đang sống và làm việc ở TP.HCM, Đồng Nai.

"Nhà mình quê ở Nam Định cũ, hiện là Ninh Bình. Từ trước đến giờ mỗi lần vào miền Nam mẹ thường đi xe khách. Ngày trước, mình vẫn tự nhủ sẽ để mẹ đi máy bay cho khỏe hơn, nhưng vì nhiều lý do, đến giờ mới có cơ hội thực hiện. Lần đầu đi máy bay, mẹ vừa hào hứng, vừa tò mò với rất nhiều câu hỏi "vì sao" và chính điều đó khiến mình cảm thấy xúc động, muốn rơi nước mắt", anh Tuấn Anh bày tỏ.

Sẽ tiếp tục đưa mẹ đi nhiều nơi bằng máy bay

Với bà Hảo, lần đầu được đi máy bay cùng con trai là kỷ niệm khó quên. Bà cho biết đi máy bay rất êm, thoải mái, không bị say xe. Suốt hành trình, người mẹ còn được ngắm nhìn bầu trời và những khung cảnh chưa từng thấy qua cửa sổ máy bay.

Ở TP.HCM gần 1 tuần, khi về lại quê, bà kể cho các cháu trong nhà nghe về chuyến bay của mình. Bà Hảo cho biết bản thân cũng hạnh phúc khi nhận được những lời chúc từ rất nhiều người xa lạ.

Anh Tuấn Anh tự hào về công việc làm nông của mẹ

Anh Tuấn Anh là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Chàng trai tự hào kể về công việc làm nông của mẹ, gắn với ruộng đồng, đàn gà, vườn tược và việc nhà. Chính nhờ công việc chân lấm tay bùn của cha mẹ mà anh cùng các anh chị được khôn lớn, nên người.

"Bố mình mất từ nhiều năm trước, mình lại càng trân trọng những phút giây ở cạnh mẹ hơn. Với mình, mẹ là một người mẹ đặc biệt, chưa bao giờ mẹ dùng đòn roi để dạy các con. Mình thừa hưởng ngoại hình, tính cách của mẹ, được mọi người nhận xét có nhiều điểm giống mẹ", anh Tuấn Anh chia sẻ.

Chuyến đi TP.HCM vừa rồi đúng lúc mẹ anh bị đau chân, còn anh vừa hết sốt nên trải nghiệm của hai mẹ con chưa trọn vẹn. Anh mong mẹ sớm khỏe để có thể đi lại, làm việc bình thường và anh sẽ cố gắng để đưa mẹ khám phá những vùng đất mới bằng máy bay trong thời gian tới.

Anh Tuấn Anh hiện đang làm công việc sáng tạo nội dung tại Hà Nội. Những nỗ lực mỗi ngày của anh không chỉ vì tương lai của bản thân mà còn là để báo hiếu cho mẹ, để xứng đáng là cậu con trai mà mẹ tự hào.

